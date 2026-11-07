Biedronka rusza z megaofertą od poniedziałku, 9 listopada. Ceny od 8,89 zł, a dla części klientów dodatkowy rabat

7 listopada 2026 23:54 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka rozpoczyna tydzień świąteczną ofertą do domu. Od poniedziałku, 9 listopada, klienci znajdą m.in. bombki, podświetlane domki i bożonarodzeniowe szopki. Tego samego dnia będzie można wykorzystać pierwszy z weekendowych voucherów na 25 zł — trzeba jednak spełnić warunek dotyczący wartości zakupów.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Świąteczna oferta wchodzi do sklepów

Osoby, które chcą wcześniej przygotować dekoracje na grudzień, mogą już planować zakupy. W poniedziałkowej ofercie „Świąteczny czas” Biedronka zapowiada zarówno niewielkie ozdoby, jak i większe elementy wystroju.

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Na oficjalnej stronie sieci pojawiły się następujące propozycje:

Produkt Cena
Miniłańcuch LED 8,89 zł/opak.
Ozdoba 8,99 zł/szt.
Ozdoba ceramiczna LED 12,99 zł/zest.
Zestaw 6 bombek nietłukących 14,99 zł/opak.
Szopka bożonarodzeniowa 29,99 zł/opak.
Domek LED 29,99 zł/szt. lub zest.

Ceny dotyczą konkretnych produktów wskazanych w ofercie. Przy wyborze dekoracji warto sprawdzić oznaczenie na półce, ponieważ podobne ozdoby mogą występować w różnych wariantach i opakowaniach.

W poniedziałek można wykorzystać voucher. Nie każdy go otrzymał

Dodatkową zachętą do wizyty w sklepie będzie możliwość zrealizowania rabatu z weekendowej akcji. Biedronka poinformowała, że klienci robiący 6 lub 7 listopada zakupy za minimum 299 zł otrzymywali dwa vouchery po 25 zł.

Pierwszy voucher można wykorzystać 9 listopada, a drugi 10 listopada. Każdy wymaga zakupów za minimum 199 zł. To dwa oddzielne terminy realizacji — nie należy zakładać, że oba rabaty można wykorzystać podczas jednej poniedziałkowej wizyty.

Przed zakupami sprawdź daty i warunki

Przy planowaniu większego koszyka warto rozdzielić dwie rzeczy: cenę wybranych produktów oraz warunki wykorzystania posiadanego vouchera. Samo pojawienie się nowej oferty w sklepie nie oznacza, że każdemu klientowi przysługuje dodatkowe 25 zł rabatu.

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Poniedziałkowe zakupy mogą być okazją do skompletowania świątecznych dodatków, ale najlepiej wcześniej porównać ceny i zdecydować, czego rzeczywiście brakuje w domu. Szczegóły realizacji vouchera trzeba sprawdzić na otrzymanym wydruku lub w regulaminie akcji.

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