Biedronka rusza z megaofertą od poniedziałku, 9 listopada. Ceny od 8,89 zł, a dla części klientów dodatkowy rabat
Biedronka rozpoczyna tydzień świąteczną ofertą do domu. Od poniedziałku, 9 listopada, klienci znajdą m.in. bombki, podświetlane domki i bożonarodzeniowe szopki. Tego samego dnia będzie można wykorzystać pierwszy z weekendowych voucherów na 25 zł — trzeba jednak spełnić warunek dotyczący wartości zakupów.
Świąteczna oferta wchodzi do sklepów
Osoby, które chcą wcześniej przygotować dekoracje na grudzień, mogą już planować zakupy. W poniedziałkowej ofercie „Świąteczny czas” Biedronka zapowiada zarówno niewielkie ozdoby, jak i większe elementy wystroju.
Na oficjalnej stronie sieci pojawiły się następujące propozycje:
|Produkt
|Cena
|Miniłańcuch LED
|8,89 zł/opak.
|Ozdoba
|8,99 zł/szt.
|Ozdoba ceramiczna LED
|12,99 zł/zest.
|Zestaw 6 bombek nietłukących
|14,99 zł/opak.
|Szopka bożonarodzeniowa
|29,99 zł/opak.
|Domek LED
|29,99 zł/szt. lub zest.
Ceny dotyczą konkretnych produktów wskazanych w ofercie. Przy wyborze dekoracji warto sprawdzić oznaczenie na półce, ponieważ podobne ozdoby mogą występować w różnych wariantach i opakowaniach.
W poniedziałek można wykorzystać voucher. Nie każdy go otrzymał
Dodatkową zachętą do wizyty w sklepie będzie możliwość zrealizowania rabatu z weekendowej akcji. Biedronka poinformowała, że klienci robiący 6 lub 7 listopada zakupy za minimum 299 zł otrzymywali dwa vouchery po 25 zł.
Pierwszy voucher można wykorzystać 9 listopada, a drugi 10 listopada. Każdy wymaga zakupów za minimum 199 zł. To dwa oddzielne terminy realizacji — nie należy zakładać, że oba rabaty można wykorzystać podczas jednej poniedziałkowej wizyty.
Przed zakupami sprawdź daty i warunki
Przy planowaniu większego koszyka warto rozdzielić dwie rzeczy: cenę wybranych produktów oraz warunki wykorzystania posiadanego vouchera. Samo pojawienie się nowej oferty w sklepie nie oznacza, że każdemu klientowi przysługuje dodatkowe 25 zł rabatu.
Poniedziałkowe zakupy mogą być okazją do skompletowania świątecznych dodatków, ale najlepiej wcześniej porównać ceny i zdecydować, czego rzeczywiście brakuje w domu. Szczegóły realizacji vouchera trzeba sprawdzić na otrzymanym wydruku lub w regulaminie akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.