14. emerytura już za kilka dni. Część osób dostanie pieniądze dopiero w październiku
We wrześniu ruszy jedna z największych dodatkowych wypłat dla seniorów w tym roku. Pełna 14. emerytura wyniesie 1978,49 zł brutto, ale kalendarz sprawił, że nie wszyscy zobaczą pieniądze w standardowym terminie. Dwie grupy emerytów dostaną świadczenia wcześniej, a dla części uprawnionych wypłata nastąpi dopiero 1 października.
ZUS rozpocznie wypłaty 1 września. Czternastka trafi razem z emeryturą lub rentą
Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził już oficjalnie harmonogram wypłat 14. emerytury w 2026 roku. Pierwszy termin przypada 1 września, kolejne to 6, 10, 15, 20 i 25 września. Dodatkowych pieniędzy nie trzeba zamawiać, składać wniosku ani zgłaszać się do placówki ZUS. Czternastka zostanie naliczona i wypłacona automatycznie razem z podstawową emeryturą lub rentą.
To świadczenie o ogromnej skali. W 2025 roku czternastą emeryturę otrzymało prawie 6,5 mln osób, a ZUS wypłacił z tego tytułu ponad 7,6 mld zł netto. W tym roku maksymalna kwota jest wyższa. Po marcowej waloryzacji najniższa emerytura wzrosła do 1978,49 zł brutto i dokładnie tyle wynosi pełna tegoroczna czternastka.
Nie oznacza to jednak, że każdy uprawniony dostanie 1978,49 zł brutto. Nadal obowiązuje próg dochodowy oraz mechanizm „złotówka za złotówkę”. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których podstawowa emerytura lub renta wynosi nie więcej niż 2900 zł brutto.
Po przekroczeniu tego poziomu czternastka zaczyna maleć. Emerytura wynosząca 3000 zł brutto oznacza przekroczenie progu o 100 zł, więc dodatkowe świadczenie zostanie obniżone do 1878,49 zł brutto. Przy emeryturze 3500 zł brutto będzie to 1378,49 zł brutto, a przy 4000 zł – 878,49 zł brutto.
Jest też dolna granica wypłaty. Jeżeli po zastosowaniu mechanizmu pomniejszenia czternastka wyniosłaby mniej niż 50 zł brutto, ZUS w ogóle jej nie wypłaci. W 2026 roku oznacza to, że świadczenia nie otrzymają osoby z emeryturą lub rentą przekraczającą 4828,49 zł brutto.
6 i 20 września wypadają w niedzielę. Pieniądze powinny przyjść wcześniej
W tym roku szczególnie ważne jest spojrzenie na kalendarz. ZUS standardowo realizuje emerytury i renty 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeżeli jednak termin wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, świadczenie wypłacane jest wcześniej – do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego termin.
We wrześniu 2026 roku taka sytuacja wystąpi aż 2 razy. 6 września przypada w niedzielę. Oznacza to, że osoby mające wyznaczony ten termin nie powinny czekać do początku kolejnego tygodnia – emerytura wraz z czternastką powinna zostać wypłacona wcześniej, najpóźniej w piątek 4 września.
Podobnie będzie 20 września, który także przypada w niedzielę. W tym przypadku termin przesunie się na piątek 18 września. Zasada nie jest nowa. ZUS stosuje ją przy wszystkich świadczeniach emerytalno-rentowych, gdy dzień wypłaty wypada w weekend lub święto.
Pozostałe wrześniowe terminy nie wymagają takiej korekty. 1 września przypada we wtorek, 10 września w czwartek, 15 września we wtorek, a 25 września w piątek. W tych przypadkach świadczenia powinny być realizowane zgodnie ze zwykłym harmonogramem.
W praktyce data może mieć znaczenie szczególnie dla osób regulujących rachunki bezpośrednio po otrzymaniu emerytury. W dwóch wrześniowych transzach na koncie jednocześnie pojawi się bowiem podstawowe świadczenie oraz dodatkowa czternastka, a przelew zostanie zrealizowany przed standardową datą widniejącą w decyzji ZUS.
Nie wszyscy dostaną 14. emeryturę we wrześniu. Jest termin 1 października
Na harmonogramie ZUS znajduje się jeszcze jedna data. 1 października czternasta emerytura zostanie wypłacona osobom pobierającym świadczenia przedemerytalne. W ich przypadku brak pieniędzy we wrześniu nie będzie więc oznaczał problemu z wypłatą ani utraty prawa do dodatkowego świadczenia.
To istotne rozróżnienie. Październikowy termin nie jest skutkiem weekendu ani opóźnienia ZUS. Ta grupa ma po prostu inny harmonogram wypłaty świadczeina podstawowego i razem z nim otrzyma dodatkowe pieniądze.
Sama decyzja o wrześniowych wypłatach została już formalnie zatwierdzona. Podstawą jest ustawa z 26 maja 2023 roku o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, której tekst jednolity ogłoszono w Dz.U. z 2025 r. poz. 183. Na podstawie art. 6 ust. 3 tej ustawy Rada Ministrów określa miesiąc wypłaty czternastki w danym roku.
W przypadku 2026 roku zrobiła to rozporządzeniem z 10 sierpnia 2026 roku, opublikowanym w Dz.U. z 2026 r. poz. 1092. Rząd wskazał w nim wrzesień jako miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia.
Warszawscy seniorzy dostaną pieniądze według tego samego harmonogramu
Te same zasady obowiązują w Warszawie. Nie ma osobnych terminów dla mieszkańców stolicy ani różnic zależnych od dzielnicy czy właściwego oddziału ZUS. Senior na Mokotowie, Woli, Pradze-Południe czy Bielanach z terminem płatności ustalonym na 6 września powinien otrzymać emeryturę i czternastkę wcześniej z tego samego powodu, co świadczeniobiorca w każdym innym miejscu Polski – 6 września jest niedzielą.
Nie ma też znaczenia, czy podstawowe świadczenie wypłaca I, II czy III Oddział ZUS w Warszawie. Najważniejsza jest data płatności przypisana do konkretnej emerytury lub renty. Seniorzy otrzymujący pieniądze przelewem powinni zwrócić uwagę na rachunek bankowy, natomiast w przypadku przekazów pocztowych środki są przekazywane Poczcie Polskiej odpowiednio wcześniej, tak aby świadczenie mogło dotrzeć w terminie.
ZUS od lat zachęca przy tym emerytów i rencistów do korzystania z rachunków bankowych zamiast gotówkowych przekazów. Przy przelewie odpada oczekiwanie na wizytę listonosza, a wpływ środków łatwiej sprawdzić bez wychodzenia z domu.
Czternastki nie może zabrać komornik, ale ZUS potrąci podatek i składkę zdrowotną
Kwota 1978,49 zł jest kwotą brutto. Od czternastej emerytury ZUS pobiera składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz – jeżeli wynika to z zasad podatkowych dotyczących konkretnego świadczeniobiorcy – zaliczkę na podatek dochodowy. Dlatego kwota faktycznie trafiająca na konto może być niższa.
Jednocześnie ustawodawca objął czternastkę szczególną ochroną. Dodatkowe świadczenie jest wolne od potrąceń i egzekucji. Oznacza to, że nie podlega zajęciu komorniczemu na zasadach stosowanych do zwykłej emerytury. ZUS wskazuje również, że czternastka nie jest wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń, których przyznanie zależy od jego wysokości.
Prawa do wypłaty nie będzie natomiast w sytuacji, gdy na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty dana osoba ma zawieszone prawo do emerytury lub renty. ZUS sprawdza uprawnienia z urzędu, dlatego nie każdy, kto wcześniej pobierał emeryturę lub rentę, automatycznie zobaczy we wrześniu dodatkowe pieniądze.
Nie trzeba składać żadnego wniosku. Na te daty trzeba zwrócić uwagę
Przed wrześniowymi wypłatami nie trzeba odwiedzać ZUS ani składać dokumentów przez PUE/eZUS. Jeżeli dana osoba spełnia warunki, dodatkowe świadczenie zostanie naliczone automatycznie. Próśb o podanie danych, kliknięcie linku czy wypełnienie specjalnego „wniosku o czternastkę” nie należy traktować jako elementu procedury ZUS.
- 1 września – pierwszy podstawowy termin wypłaty 14. emerytury.
- 4 września – wcześniej powinny otrzymać pieniądze osoby z terminem przypadającym na niedzielę 6 września.
- 10 i 15 września – kolejne standardowe terminy.
- 18 września – wcześniejsza wypłata dla osób, których normalnym terminem jest niedziela 20 września.
- 25 września – ostatni standardowy wrześniowy termin wypłaty przez ZUS.
- 1 października – wypłata dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne.
Najprościej sprawdzić więc datę, w której co miesiąc przychodzi podstawowa emerytura lub renta. To ona wskazuje, w której transzy ZUS wypłaci czternastkę. Dwie grupy dostaną we wrześniu pieniądze przed wyznaczonym dniem, a osoby ze świadczeniami przedemerytalnymi muszą poczekać do początku października. Żadna z tych sytuacji nie wymaga dodatkowego kontaktu z ZUS ani składania wniosku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.