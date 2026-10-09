14-latek zatrzymany pod Warszawą. Miał planować przyniesienie noża do szkoły
Policjanci z Józefowa zatrzymali 14-letniego ucznia, który – jak przekazuje Komenda Powiatowa Policji w Otwocku – miał planować przyniesienie do szkoły noża. Jego zachowanie mogło stworzyć zagrożenie dla innych osób. Służby zareagowały po zgłoszeniu od innego ucznia.
Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszym losie nastolatka.
Zareagował inny uczeń
Z komunikatu policji wynika, że informacje o planach 14-latka dotarły do służb dzięki zgłoszeniu od innego ucznia.
To właśnie po tej informacji policjanci podjęli działania i zatrzymali nastolatka.
Miał planować przynieść nóż do szkoły
Według Komendy Powiatowej Policji w Otwocku chłopak planował przynieść do szkoły nóż.
Policja podkreśla, że jego zachowanie mogło zagrozić bezpieczeństwu innych osób.
Na opublikowanym przez funkcjonariuszy zdjęciu widać zabezpieczony nóż.
Policjanci z Józefowa zatrzymali 14-latka, który planował przynieść do szkoły nóż, a jego zachowanie mogło zagrozić bezpieczeństwu innych osób. Reakcja nastąpiła po zgłoszeniu od innego ucznia. O losie nastolatka zadecyduje sąd rodzinny. https://t.co/iRWT1twRM2
— Komenda Powiatowa Policji w Otwocku (@KPPOtwock) October 9, 2026
O dalszych krokach zdecyduje sąd rodzinny
Ponieważ zatrzymany ma 14 lat, sprawa będzie rozpatrywana przez sąd rodzinny.
To sąd zdecyduje, jakie środki zostaną zastosowane wobec nastolatka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.