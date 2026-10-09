14-latek zatrzymany pod Warszawą. Miał planować przyniesienie noża do szkoły

9 października 2026 09:10 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Policjanci z Józefowa zatrzymali 14-letniego ucznia, który – jak przekazuje Komenda Powiatowa Policji w Otwocku – miał planować przyniesienie do szkoły noża. Jego zachowanie mogło stworzyć zagrożenie dla innych osób. Służby zareagowały po zgłoszeniu od innego ucznia.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszym losie nastolatka.

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Zareagował inny uczeń

Z komunikatu policji wynika, że informacje o planach 14-latka dotarły do służb dzięki zgłoszeniu od innego ucznia.

To właśnie po tej informacji policjanci podjęli działania i zatrzymali nastolatka.

Miał planować przynieść nóż do szkoły

Według Komendy Powiatowej Policji w Otwocku chłopak planował przynieść do szkoły nóż.

Policja podkreśla, że jego zachowanie mogło zagrozić bezpieczeństwu innych osób.

Na opublikowanym przez funkcjonariuszy zdjęciu widać zabezpieczony nóż.

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O dalszych krokach zdecyduje sąd rodzinny

Ponieważ zatrzymany ma 14 lat, sprawa będzie rozpatrywana przez sąd rodzinny.

To sąd zdecyduje, jakie środki zostaną zastosowane wobec nastolatka.

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