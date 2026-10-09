14-latek zatrzymany w szkole na Mokotowie. Policja zabezpieczyła nóż ukryty ostrzem

9 października 2026 09:47 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Policjanci z Mokotowa zatrzymali na terenie szkoły 14-letniego ucznia po otrzymaniu informacji o możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa. Jak przekazała stołeczna policja, nastolatek miał posiadać nóż z ukrytym ostrzem oraz 11 petard hukowych.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Funkcjonariusze zareagowali niezwłocznie po zgłoszeniu.

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Według komunikatu Policji Warszawa, 14-latek został zatrzymany bezpośrednio na terenie placówki.


Policjanci zabezpieczyli przy nim:

  • nóż z ukrytym ostrzem,
  • 11 petard hukowych.

Na opublikowanym przez policję zdjęciu widać zabezpieczony nóż.

Sprawa jest dalej wyjaśniana

Stołeczna policja poinformowała, że w sprawie prowadzone są dalsze czynności.

Na tym etapie z komunikatu nie wynika, aby doszło do ataku lub żeby ktokolwiek został ranny.

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Nie podano również, w jaki sposób służby otrzymały informację o możliwym zagrożeniu ani jaki miał być zamiar nastolatka.

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