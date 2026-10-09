14-latek zatrzymany w szkole na Mokotowie. Policja zabezpieczyła nóż ukryty ostrzem
Policjanci z Mokotowa zatrzymali na terenie szkoły 14-letniego ucznia po otrzymaniu informacji o możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa. Jak przekazała stołeczna policja, nastolatek miał posiadać nóż z ukrytym ostrzem oraz 11 petard hukowych.
Funkcjonariusze zareagowali niezwłocznie po zgłoszeniu.
Zatrzymanie na terenie szkoły
Według komunikatu Policji Warszawa, 14-latek został zatrzymany bezpośrednio na terenie placówki.
🚨 Policjanci z Mokotowa niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa zatrzymali na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych.
W sprawie prowadzone są dalsze czynności. Dokumenty zostaną następnie przekazane do sądu rodzinnego.
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 9, 2026
Policjanci zabezpieczyli przy nim:
- nóż z ukrytym ostrzem,
- 11 petard hukowych.
Na opublikowanym przez policję zdjęciu widać zabezpieczony nóż.
Sprawa jest dalej wyjaśniana
Stołeczna policja poinformowała, że w sprawie prowadzone są dalsze czynności.
Na tym etapie z komunikatu nie wynika, aby doszło do ataku lub żeby ktokolwiek został ranny.
Nie podano również, w jaki sposób służby otrzymały informację o możliwym zagrożeniu ani jaki miał być zamiar nastolatka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.