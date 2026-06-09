14 sierpnia dniem wolnym w całej Polsce. Premier wydał zarządzenie
15 sierpnia wypada w tym roku w sobotę. Dla pracowników etatowych oznacza to jeden dodatkowy dzień wolny – i to nie tylko dla urzędników. Kodeks pracy nakłada jednak obowiązek na każdego pracodawcę, co oznacza, że każdy będzie miał dodatkowy dzień wolny.
Dlaczego akurat piątek 14 sierpnia? Mechanizm z Kodeksu pracy
Zasada wynika z art. 130 § 2 Kodeksu pracy: każde święto ustawowe przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin w danym okresie rozliczeniowym. W 2026 roku Wniebowzięcie NMP i Święto Wojska Polskiego – 15 sierpnia – wypada w sobotę. Sobota jest dla większości pracowników dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, więc święto „znika” z kalendarza roboczego nie redukując wymiaru czasu pracy. Pracodawca ma obowiązek zrekompensować ten dzień w innym terminie w ramach bieżącego okresu rozliczeniowego.
Prezes Rady Ministrów ujednolicił termin dla całej administracji zarządzeniem wyznaczającym piątek 14 sierpnia 2026 roku jako dzień wolny dla członków korpusu służby cywilnej. Efekt: trójdniowy weekend od piątku do niedzieli.
Które urzędy będą zamknięte 14 sierpnia?
W piątek 14 sierpnia nie będą pracować m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa i urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, Krajowa Informacja Skarbowa i izby administracji skarbowej oraz inne jednostki administracji rządowej w całej Polsce. Jeśli planujesz wizytę w urzędzie skarbowym, ZUS-ie lub wydziale komunikacji – sprawdź wcześniej, czy dana instytucja stosuje zarządzenie premiera, bo nie wszystkie jednostki samorządowe są nim objęte bezpośrednio.
Sektor prywatny: masz prawo do dnia wolnego, ale termin zależy od pracodawcy
Decyzja premiera dotyczy wprost urzędników, ale obowiązek oddania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę spoczywa na każdym pracodawcy zatrudniającym na umowę o pracę – bez wyjątku. Kluczowa różnica w stosunku do sektora publicznego polega na terminie: pracodawca prywatny może wyznaczyć ten dzień w dowolnym momencie w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego, niekoniecznie 14 sierpnia.
W praktyce wielu pracodawców wybiera ten sam dzień co administracja – bo to najprostsze rozwiązanie organizacyjne. Ale część firm „kumuluje” dni wolne za święta przypadające w soboty i niedziele i wyznacza je w innych, wygodniejszych dla siebie terminach – np. między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem albo w okolicach Wielkanocy. To całkowicie zgodne z przepisami.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak nie zmarnować tego długiego weekendu?
1. Zapytaj w kadrach już teraz – nie zakładaj, że masz 14 sierpnia wolne
Obowiązek oddania dnia istnieje, ale termin to decyzja pracodawcy. Część firm ogłasza go z wyprzedzeniem, część informuje w ostatniej chwili. Zapytaj dział kadr lub przełożonego wprost: kiedy w Twojej firmie zostanie wyznaczony dzień wolny za 15 sierpnia? Jeśli nie planują 14 sierpnia – możesz zapytać pracodawcę o datę w dogodnym dla Ciebie terminie. Nie musi się zgodzić, ale w większości przypadków, jeżeli termin nie koliduje z ważnymi obowiązkami i jest podany z wyprzedzeniem, pracodawcy wyrażają zgodę.
2. Złóż wniosek urlopowy jak najszybciej
Jeśli Twój pracodawca wyznaczył dzień wolny na inny termin, a Ty chcesz mieć wolne akurat 14 sierpnia – złóż wniosek o urlop wypoczynkowy. Im wcześniej, tym mniejsza szansa, że koliduje z planami innych pracowników. Sierpień to szczyt sezonu urlopowego i grafiki zapełniają się szybko.
3. Sprawdź, czy Twój pracodawca kumuluje dni za sobotnie i niedzielne święta
W 2026 roku kilka świąt wypada w weekendy – 15 sierpnia (sobota) i potencjalnie inne. Pracodawcy mają obowiązek oddać każdy taki dzień w ramach okresu rozliczeniowego. Jeśli pracujesz w firmie z dłuższym okresem rozliczeniowym (3 lub 4 miesiące), może się okazać, że masz do odebrania więcej dni wolnych niż myślisz. Sprawdź w umowie lub regulaminie pracy, jak długi jest Twój okres rozliczeniowy.
4. Planuj wizyty urzędowe z wyprzedzeniem
Między czwartkiem 13 a poniedziałkiem 17 sierpnia urzędy administracji rządowej będą nieczynne przez 4 dni (czwartek normalnie, ale kolejka po czwartek to piątek zamknięty). Jeśli masz coś pilnego do załatwienia – dowód osobisty, rejestrację pojazdu, sprawy skarbowe – zrób to przed 13 sierpnia albo dopiero od 17. Wiele urzędów ma też systemy rezerwacji wizyt online – warto zarezerwować termin teraz, bo po ogłoszeniu wolnego terminy znikną szybko.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.