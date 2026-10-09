15-latek miał publikować zdjęcia w masce i zapowiadać pozbawienie życia innych osób. Policja zabezpieczyła jego telefo
Policjanci z Ostrowi Mazowieckiej prowadzili czynności z 15-letnim nastolatkiem, który – według informacji Policji Mazowsze – zamieścił za pośrednictwem komunikatorów internetowych zdjęcie w masce wykonane w ubiegłym roku, a teraz miał zapowiadać, że planuje pozbawić życia inne osoby.
Funkcjonariusze podjęli działania i sprawdzili miejsce zamieszkania nastolatka.
Policja zabezpieczyła rzeczy należące do 15-latka
W mieszkaniu chłopaka policjanci zabezpieczyli m.in.:
- bluzę,
- maskę,
- telefony komórkowe.
Przedmioty mają znaczenie dla dalszych czynności prowadzonych w tej sprawie.
O dalszym losie nastolatka zdecyduje sąd
Policja poinformowała, że sprawa 15-latka trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszym postępowaniu.
Policjanci z Ostrowi Mazowieckiej wykonywali czynności z 15-latkiem, który poprzez komunikatory internetowe zamieścił zdjęcie w masce, które zrobił
w ubiegłym roku, a teraz pisał do znajomych, że planuje pozbawić życia inne osoby.
Policjanci w mieszkaniu nastolatka zabezpieczyli jego bluzę, maskę oraz telefony komórkowe.
Teraz o losie 15-latka zadecyduje sąd rodzinny.
— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 9, 2026
Z komunikatu nie wynika, aby doszło do ataku ani żeby ktokolwiek został ranny.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.