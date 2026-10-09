15-latek miał publikować zdjęcia w masce i zapowiadać pozbawienie życia innych osób. Policja zabezpieczyła jego telefo

9 października 2026 11:40 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Policjanci z Ostrowi Mazowieckiej prowadzili czynności z 15-letnim nastolatkiem, który – według informacji Policji Mazowsze – zamieścił za pośrednictwem komunikatorów internetowych zdjęcie w masce wykonane w ubiegłym roku, a teraz miał zapowiadać, że planuje pozbawić życia inne osoby.

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Policyjny radiowóz.
Fot. Warszawa w Pigułce

Funkcjonariusze podjęli działania i sprawdzili miejsce zamieszkania nastolatka.

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W mieszkaniu chłopaka policjanci zabezpieczyli m.in.:

  • bluzę,
  • maskę,
  • telefony komórkowe.

Przedmioty mają znaczenie dla dalszych czynności prowadzonych w tej sprawie.

O dalszym losie nastolatka zdecyduje sąd

Policja poinformowała, że sprawa 15-latka trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszym postępowaniu.

Z komunikatu nie wynika, aby doszło do ataku ani żeby ktokolwiek został ranny.

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