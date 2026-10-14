16-latek z Warszawy chciał zgarnąć 40 tysięcy złotych! Udawał właściciela mieszkania. Na spotkanie przyszła policja
Niecodzienna próba oszustwa w Warszawie. Zaledwie 16-letni chłopak miał podszyć się pod właściciela mieszkania i zaoferować jego wynajem na sześć miesięcy. Nastolatek liczył na zdobycie aż 40 tysięcy złotych. Aby ukryć swoją tożsamość, na spotkanie z potencjalnym najemcą przyszedł w peruce, czapce i okularach przeciwsłonecznych. Plan jednak się nie powiódł. Zamiast pieniędzy chłopak spotkał policjantów. Sprawa zakończyła się decyzją sądu rodzinnego o umieszczeniu go w zamkniętym zakładzie poprawczym na trzy miesiące.
Nastolatek wymyślił sposób na zdobycie ogromnej kwoty
Z informacji opublikowanych w mediach społecznościowych wynika, że 16-letni mieszkaniec Warszawy postanowił zarobić na wynajmie nieruchomości, do której nie miał żadnych praw.
Chłopak zamieścił ogłoszenie dotyczące sześciomiesięcznego wynajmu mieszkania.
Problem polegał na tym, że nie był jego właścicielem.
Mimo to przedstawiał ofertę tak, jakby mógł legalnie zawrzeć umowę i pobrać pieniądze od przyszłego najemcy.
Kwota, którą zamierzał uzyskać, była znaczna.
Według opublikowanej relacji nastolatek liczył na 40 tysięcy złotych.
To równowartość około 6667 zł miesięcznie przy sześciomiesięcznym okresie najmu.
Peruka, czapka i okulary. Tak próbował ukryć swoją tożsamość
Najbardziej zaskakującym elementem całej historii jest sposób, w jaki 16-latek przygotował się do spotkania.
Kiedy osoba zainteresowana ofertą odpowiedziała na ogłoszenie, chłopak umówił się z nią w celu podpisania umowy najmu.
Nastolatek najwyraźniej zdawał sobie sprawę, że jego młody wiek może wzbudzić podejrzenia.
Dlatego postanowił zmienić swój wygląd.
Na spotkanie zabrał perukę, czapkę i okulary przeciwsłoneczne.
Elementy przebrania miały pomóc mu ukryć prawdziwą tożsamość.
Na fotografii dołączonej do opublikowanej informacji widać między innymi perukę, zieloną czapkę, okulary oraz telefony komórkowe.
Zamiast 40 tysięcy złotych spotkał policjantów
Plan nastolatka nie został zrealizowany.
Kiedy przyszedł na umówione spotkanie, okazało się, że nie będzie mógł przeprowadzić zamierzonej transakcji.
Na miejscu czekali funkcjonariusze policji.
16-latek został zatrzymany.
Według przekazanych informacji nie zdążył otrzymać pieniędzy, na które liczył.
Nie podano natomiast szczegółów dotyczących tego, w jaki sposób policjanci dowiedzieli się o planowanym oszustwie ani czy potencjalny najemca wcześniej nabrał podejrzeń.
Sprawą zajął się sąd rodzinny
Ze względu na wiek chłopaka sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
Według informacji ze zrzutu ekranu sąd zdecydował o umieszczeniu nastolatka w zamkniętej placówce poprawczej na okres trzech miesięcy.
Nie przedstawiono jednak treści postanowienia, dlatego nie można jednoznacznie określić formalnego rodzaju zastosowanego środka.
W polskim prawie sprawy dotyczące czynów karalnych popełnianych przez osoby nieletnie rozpatrywane są na zasadach odmiennych od postępowań prowadzonych wobec dorosłych.
Sąd rodzinny może zastosować środki przewidziane ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, uwzględniając okoliczności zdarzenia i sytuację młodej osoby.
Oszustwa na wynajem mieszkań. Na co uważać?
Opisane zdarzenie zwraca uwagę na problem fałszywych ofert wynajmu nieruchomości.
Oszuści mogą wykorzystywać zdjęcia mieszkań, do których nie mają żadnych praw, podszywać się pod właścicieli lub próbować pobierać zaliczki przed podpisaniem umowy.
Szczególną ostrożność należy zachować wtedy, gdy osoba oferująca lokal domaga się szybkiego przekazania dużej sumy pieniędzy.
Przed zawarciem umowy warto zweryfikować tożsamość wynajmującego oraz jego prawo do dysponowania nieruchomością.
W przypadku wątpliwości można poprosić o dokumenty potwierdzające własność lub upoważnienie do wynajęcia mieszkania.
Nie należy też przekazywać wysokich kwot wyłącznie na podstawie internetowego ogłoszenia.
Niecodzienny finał próby oszustwa
Historia 16-latka pokazuje, że próby wyłudzenia pieniędzy mogą przybierać zaskakujące formy.
W tym przypadku chłopak nie tylko miał zaoferować cudze mieszkanie, ale również przygotował przebranie, aby utrudnić rozpoznanie swojej tożsamości.
Zamiast planowanych 40 tysięcy złotych nastolatek został zatrzymany przez policję, a sprawą zajął się sąd rodzinny.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.