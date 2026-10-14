Od czwartku ogromne promocje w Lidlu! Ceny spadną nawet o 53 procent. Klienci mogą ruszyć po zapasy
Lidl przygotował kolejną falę wielkich promocji. Od czwartku, 15 października, klienci znajdą w sklepach tańsze owoce, mięso oraz produkty dla zwierząt. Szczególną uwagę zwracają maliny za 4,99 zł, winogrona za 6,99 zł oraz duże opakowania mięsa w promocyjnych cenach. Niektóre rabaty sięgają nawet 53 procent. Jest jednak ważny szczegół: część największych obniżek wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Lidl rusza z wielką akcją od czwartku. Owoce znacznie taniej
Już w czwartek, 15 października, w sklepach Lidl rozpocznie się kolejna odsłona promocji. Sieć przygotowała ofertę, która może zainteresować osoby robiące codzienne zakupy, a także klientów planujących większe zaopatrzenie na weekend.
Na pierwszym planie znalazły się świeże owoce.
Jedną z najciekawszych propozycji są maliny w opakowaniach po 125 gramów.
Przy zakupie dwóch opakowań i aktywowaniu odpowiedniego kuponu w Lidl Plus cena jednego wyniesie 4,99 zł.
Sieć informuje o obniżce wynoszącej 44 procent.
To oznacza, że za dwa opakowania malin klienci zapłacą łącznie 9,98 zł.
Winogrona przecenione aż o 53 procent
Kolejną promocją, która może przyciągnąć uwagę kupujących, są jasne winogrona bezpestkowe sprzedawane luzem.
Od czwartku kilogram owoców będzie kosztował 6,99 zł przy zakupie dwóch kilogramów i aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Według informacji zamieszczonych w gazetce rabat wynosi aż 53 procent.
To jedna z największych procentowych obniżek przedstawionych w tej ofercie.
Klienci powinni jednak pamiętać, że cena promocyjna obowiązuje przy spełnieniu warunku zakupu odpowiedniej ilości produktu.
Bez aktywowanego kuponu lub przy zakupie mniejszej ilości cena może być inna.
Wielka promocja na mięso. Duże opakowania w niższych cenach
Lidl przygotował również obniżki na produkty mięsne.
Wśród propozycji znalazły się duże opakowania mięsa z kurczaka, które mogą zainteresować rodziny planujące obiady na kilka dni.
Świeża ćwiartka z kurczaka XXL została objęta promocją, w której cena wynosi 9,99 zł za kilogram.
Sieć informuje o rabacie sięgającym 44 procent.
W ofercie znalazł się również polski kurczak – filety z piersi XXL.
Cena promocyjna wynosi 14,99 zł za kilogram, a deklarowana obniżka to 39 procent.
W obu przypadkach warunki promocji są powiązane z aplikacją Lidl Plus.
Przed zakupem warto sprawdzić dostępność produktów i szczegółowe zasady naliczania rabatu.
Lidl obniża ceny produktów dla zwierząt. Rabat aż 50 procent
Na tym nie kończą się promocje.
Sieć przygotowała również akcję dla właścicieli psów i kotów.
W gazetce pojawiła się oferta nowej marki karmy Max & Mila’s World.
Wszystkie karmy tej marki zostały objęte promocją, w której drugi, tańszy produkt kosztuje o 50 procent mniej.
Akcja ma obowiązywać od 15 do 17 października.
To propozycja dla klientów, którzy chcą przetestować nową markę albo kupić większy zapas karmy dla swojego zwierzęcia.
Należy jednak pamiętać, że rabat dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie całych zakupów.
Promocje tylko z Lidl Plus? Trzeba uważać na warunki
Największe obniżki przedstawione w gazetce są powiązane z aplikacją Lidl Plus.
Przy malinach i winogronach sieć wskazuje konieczność aktywowania kuponu przed zakupami.
Oznacza to, że samo zeskanowanie aplikacji przy kasie może nie wystarczyć, jeśli wymagany kupon nie został wcześniej aktywowany.
W przypadku części produktów obowiązują także warunki dotyczące minimalnej liczby kupowanych opakowań lub kilogramów.
Dlatego przed zapłaceniem warto upewnić się, że wszystkie wymagania promocji zostały spełnione.
Kiedy zaczynają się promocje w Lidlu?
Nowa oferta startuje w czwartek, 15 października 2026 roku.
Wybrane promocje, w tym akcja na karmę Max & Mila’s World, zostały zapowiedziane do soboty, 17 października.
Warto pamiętać, że poszczególne produkty mogą mieć różne terminy obowiązywania promocji oraz ograniczoną dostępność.
Maliny za 4,99 zł, winogrona za 6,99 zł za kilogram, mięso z kurczaka w obniżonych cenach i rabaty na karmę dla zwierząt to najważniejsze propozycje nowej oferty Lidla. Klienci planujący większe zakupy powinni zwrócić szczególną uwagę na warunki korzystania z Lidl Plus.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.