Gigantyczna promocja w Biedronce! Kupujesz 5 zniczy, kolejne 5 dostajesz gratis. Klienci mogą ruszyć po zapasy
Biedronka przygotowała wyjątkową promocję na znicze przed uroczystością Wszystkich Świętych. W środę, 14 października, klienci mogą skorzystać z akcji „5+5 gratis”, obejmującej wszystkie znicze dostępne w ofercie sieci. Oznacza to, że przy zakupie dziesięciu produktów pięć najtańszych otrzymają bez dodatkowej opłaty. Jest jednak ważny warunek: promocja obowiązuje tylko przez jeden dzień i wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Wielka promocja w Biedronce. Dziesięć zniczy w cenie pięciu
Do Wszystkich Świętych pozostało jeszcze ponad dwa tygodnie, ale sieci handlowe już rozpoczęły walkę o klientów planujących zakupy na cmentarze.
Jedną z najbardziej interesujących ofert przygotowała Biedronka.
W środę, 14 października, sieć uruchomiła jednodniową akcję promocyjną na znicze.
Mechanizm jest wyjątkowo atrakcyjny dla osób, które planują większe zakupy.
Kupując dziesięć zniczy, klient otrzymuje pięć najtańszych gratis.
Promocja obejmuje wszystkie znicze dostępne w ofercie. Można również mieszać różne modele, rozmiary i wzory.
To oznacza, że nie trzeba wybierać dziesięciu identycznych produktów.
Wszystkie znicze objęte promocją. Można mieszać dowolnie
Na materiałach promocyjnych Biedronki widać zarówno tradycyjne znicze szklane, jak i większe modele ozdobne.
Wśród prezentowanych produktów znajdują się znicze z dekoracyjnymi elementami, motywami kwiatowymi, metalizowanymi pokrywami oraz ozdobnymi aplikacjami.
Dzięki możliwości łączenia różnych produktów klienci mogą skompletować zestaw odpowiadający ich potrzebom.
To szczególnie przydatne dla rodzin, które przed 1 listopada odwiedzają kilka grobów i potrzebują większej liczby zniczy.
Warto jednak pamiętać, że w promocji gratisowe są najtańsze produkty, a nie dowolnie wybrane pięć zniczy.
Ile można zaoszczędzić? Różnica może być duża
Ostateczna oszczędność zależy od cen produktów znajdujących się w koszyku.
Przykładowo, jeśli klient wybierze dziesięć zniczy po 10 zł każdy, standardowo zapłaciłby 100 zł.
W ramach promocji „5+5 gratis” zapłaci 50 zł.
Oszczędność wyniesie więc 50 zł.
Jeżeli jednak znicze będą miały różne ceny, rabat zostanie naliczony na pięć najtańszych produktów.
W praktyce oznacza to, że warto przed zakupem sprawdzić ceny poszczególnych modeli.
Powyższe wyliczenie jest przykładem działania promocji, a nie ceną konkretnego zestawu z gazetki.
Jest ważny limit. Nie każdy kupi dowolną liczbę zniczy
Biedronka wprowadziła ograniczenie dotyczące liczby produktów objętych promocją.
Limit dzienny wynosi 30 sztuk, w tym maksymalnie 15 gratisowych zniczy, na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że klient może skorzystać z promocyjnego mechanizmu przy zakupie maksymalnie 30 zniczy w ramach dziennego limitu.
Warunkiem jest użycie karty lojalnościowej lub aplikacji Moja Biedronka podczas zakupów.
Sieć informuje również, że rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne.
To techniczny sposób naliczania zniżki na paragonie. Nie zmienia zasady, zgodnie z którą wartość rabatu odpowiada cenie pięciu najtańszych zniczy w zestawie dziesięciu produktów.
Tylko w środę, 14 października. Później promocja się kończy
Najważniejszą informacją dla klientów jest termin obowiązywania akcji.
Promocja została zapowiedziana wyłącznie na środę, 14 października 2026 roku.
Nie jest to więc oferta obowiązująca przez cały tydzień.
Osoby, które planują zakup większej liczby zniczy przed Wszystkimi Świętymi, mogą rozważyć skorzystanie z niej jeszcze tego dnia.
Dostępność poszczególnych wzorów i modeli może różnić się między placówkami.
Zakupy przed Wszystkimi Świętymi już się zaczęły
Wielu Polaków nie czeka z zakupem zniczy do ostatnich dni października.
Wcześniejsze przygotowania pozwalają rozłożyć wydatki w czasie, uniknąć pośpiechu i spokojnie wybrać potrzebne produkty.
Promocja Biedronki może zainteresować szczególnie osoby, które każdego roku kupują kilkanaście lub kilkadziesiąt zniczy.
Akcja „5+5 gratis” obowiązuje tylko 14 października. Aby skorzystać z rabatu, trzeba użyć karty Moja Biedronka i pamiętać o dziennym limicie zakupów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.