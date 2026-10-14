Action przecenił wyposażenie domu! Kołdra za 45,95 zł i dekoracje w niższych cenach. Nowa oferta już w sklepach
Action wystartował z kolejną falą promocji, która może zainteresować osoby planujące jesienne zakupy do domu. Od środy, 14 października, w ofercie sieci znalazły się artykuły do sypialni oraz dekoracje, które mogą odmienić wygląd mieszkania bez dużych wydatków. Szczególną uwagę zwraca kołdra za 45,95 zł, ale to niejedyna propozycja. Wśród przecenionych produktów znalazły się również efektowne ozdoby świetlne. Oferta obowiązuje do wtorku, 20 października.
Action ruszył z nowymi promocjami. Klienci mogą przygotować dom na jesień
Październik to czas, kiedy coraz więcej osób zaczyna przygotowywać mieszkania na chłodniejsze miesiące. Zmiana pościeli, zakup cieplejszej kołdry czy dodatkowego oświetlenia to jedne ze sposobów na stworzenie przytulnej atmosfery w domu.
Właśnie na takie potrzeby odpowiada najnowsza oferta Action.
Sieć, która zdobyła popularność dzięki niedrogim artykułom gospodarstwa domowego, dekoracjom i sezonowym akcesoriom, przygotowała kolejne propozycje na jesień.
Nowa oferta promocyjna rozpoczęła się 14 października i ma potrwać przez tydzień.
Kołdra za 45,95 zł. To może zainteresować wielu klientów
Jednym z produktów wyróżniających się w nowej ofercie jest kołdra w cenie 45,95 zł.
To propozycja dla osób, które planują wymienić wyposażenie sypialni albo potrzebują dodatkowej kołdry dla domowników lub gości.
Przy zakupie warto jednak sprawdzić dokładne wymiary, rodzaj wypełnienia oraz zalecenia producenta dotyczące prania.
Cena nie jest bowiem jedynym parametrem, który powinien decydować o wyborze pościeli.
Szczególnie jesienią znaczenie ma również komfort cieplny i możliwość utrzymania produktu w czystości.
Efektowna kula LED taniej o 20 procent
Na uwagę zasługuje także dekoracyjna kula świetlna Twinkle LED.
To ozdoba o średnicy 28 centymetrów, wyposażona w aż 360 diod LED.
Produkt został zaprojektowany tak, aby tworzyć efekt migoczących punktów światła.
Można wykorzystać go do dekoracji wnętrza, tarasu lub ogrodu, ponieważ zgodnie z opisem jest przeznaczony do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Dodatkowym udogodnieniem jest funkcja timera, która pozwala zaplanować czas działania oświetlenia.
Cena promocyjna wynosi 39,95 zł zamiast 49,95 zł.
Oznacza to obniżkę o 10 zł, czyli 20 procent.
Taka dekoracja może sprawdzić się nie tylko jesienią, ale również podczas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia.
Mniejsza dekoracja świetlna za mniej niż 15 zł
W ofercie Action pojawiają się także mniejsze dekoracje LED.
Jedną z propozycji jest kula o średnicy 18 centymetrów, wyposażona w 140 diod.
W materiałach promocyjnych produkt był prezentowany w cenie 14,95 zł, wobec wcześniejszych 19,95 zł.
To propozycja dla osób, które szukają niewielkiej ozdoby na parapet, komodę lub stolik.
Przed zakupem warto sprawdzić, czy ten wariant jest nadal dostępny w aktualnej promocji, ponieważ oferty poszczególnych produktów mogą mieć różne terminy obowiązywania.
Jesienne dekoracje mogą przydać się również na święta
Wiele osób już w październiku zaczyna rozglądać się za dekoracjami, które będzie można wykorzystać także w listopadzie i grudniu.
Świetlne kule, lampki i niewielkie ozdoby pozwalają zmienić charakter pomieszczenia bez konieczności kupowania nowych mebli czy przeprowadzania remontu.
Szczególnie popularne są produkty, które można wykorzystać w kilku miejscach — na przykład w salonie, na balkonie lub tarasie.
W przypadku oświetlenia zewnętrznego należy jednak zawsze upewnić się, że konkretny produkt jest dopuszczony przez producenta do takich warunków.
Do kiedy obowiązują promocje w Action?
Najnowsza oferta tygodniowa Action obowiązuje od środy 14 października do wtorku 20 października 2026 roku.
Warto pamiętać, że dostępność poszczególnych artykułów może różnić się w zależności od sklepu.
Niektóre produkty sezonowe mogą wyprzedać się przed zakończeniem akcji, dlatego osoby zainteresowane konkretnym modelem powinny sprawdzić jego dostępność.
Kołdra za 45,95 zł i dekoracyjna kula LED za 39,95 zł to dwie propozycje z nowej oferty, które mogą zainteresować klientów szukających niedrogiego wyposażenia domu na jesień.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.