Burza zbliża się do Warszawy. Na radarze widać intensywne opady i liczne wyładowania
Niepokojący obraz na radarze pogodowym nad Mazowszem. Na północ i północny zachód od Warszawy widoczny jest rozległy obszar opadów, a w rejonie Nowego Dworu Mazowieckiego i Legionowa pojawiają się liczne wyładowania atmosferyczne. Strefa opadów rozciąga się również w kierunku Wołomina. Mieszkańcy stolicy i okolic powinni śledzić sytuację pogodową, ponieważ burza może objąć kolejne miejscowości.
Burza w pobliżu Warszawy. Radar pokazuje liczne wyładowania
Na udostępnionej mapie radarowej widać rozległą strefę opadów obejmującą północną część aglomeracji warszawskiej.
Szczególnie dużo punktów oznaczających wyładowania atmosferyczne skupia się na północny zachód od stolicy, w rejonie Nowego Dworu Mazowieckiego oraz na północ od Legionowa.
Intensywniejsze opady widoczne są również na wschód od tego obszaru, w kierunku Wołomina.
Kolory żółty i czerwony wskazują na miejsca o większej intensywności opadów niż w otaczającej je strefie.
To sytuacja, którą warto obserwować, szczególnie jeśli mieszkańcy planują podróż lub aktywność na świeżym powietrzu.
Warszawa na razie poza główną strefą opadów
Na przedstawionym obrazie centrum Warszawy znajduje się na południe od głównego skupiska wyładowań.
Nie oznacza to jednak, że sytuacja nie może się zmienić.
Komórki burzowe mogą przemieszczać się i rozwijać, dlatego mieszkańcy Warszawy, Legionowa, Nowego Dworu Mazowieckiego, Jabłonny i okolicznych miejscowości powinni śledzić aktualne dane radarowe.
Na podstawie pojedynczego obrazu nie można jednak jednoznacznie określić kierunku i prędkości przemieszczania się burzy.
Uwaga na pioruny i gwałtowne opady
Największym zagrożeniem podczas burzy są wyładowania atmosferyczne.
Jeżeli słychać grzmoty, należy przerwać aktywność na otwartej przestrzeni i schronić się w budynku lub zamkniętym samochodzie.
Nie należy przebywać pod pojedynczymi drzewami ani w pobliżu metalowych ogrodzeń.
Kierowcy powinni zachować ostrożność, ponieważ intensywny deszcz może ograniczać widoczność i pogarszać przyczepność nawierzchni.
W przypadku wystąpienia silnego wiatru warto również zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i tarasach.
Sytuacja może się szybko zmienić
Burze należą do zjawisk, których lokalny przebieg potrafi zmieniać się bardzo szybko.
Dlatego ważne jest śledzenie kolejnych obrazów radarowych oraz oficjalnych komunikatów meteorologicznych.
Na udostępnionej mapie widać aktywność burzową na północ od Warszawy. Nie można jednak na jej podstawie potwierdzić, że burza na pewno dotrze do centrum stolicy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.