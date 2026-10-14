Gigantyczna promocja w Biedronce! Urządzenie przecenione aż o 830 zł. Cena spadła o 59 procent!
Biedronka przygotowała ogromną obniżkę dla osób, które marzą o profesjonalnej stylizacji włosów w domowym zaciszu. W sklepie internetowym Biedronka Home wielofunkcyjne urządzenie Dreame AirStyle Shine zostało przecenione z 1399 zł do zaledwie 569 zł. Oznacza to aż 830 zł oszczędności! Sprzęt wyposażony w pięć wymiennych końcówek pozwala suszyć, wygładzać i modelować włosy. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku.
Biedronka zaskakuje ogromną promocją. Cena spadła o ponad połowę
Tak duża przecena może zainteresować osoby, które od dłuższego czasu planują zakup wielofunkcyjnego urządzenia do stylizacji włosów.
W internetowym sklepie Biedronka Home pojawiła się oferta na Dreame AirStyle Shine o mocy 1200 W.
Regularna cena urządzenia wynosi 1399 zł. W ramach aktualnej promocji została obniżona do 569 zł.
To różnica wynosząca aż 830 zł.
Według informacji zamieszczonych na stronie produktu rabat sięga 59 procent. Co istotne, najniższa cena z 30 dni przed obniżką również wynosiła 1399 zł.
Pięć końcówek w jednym urządzeniu. Co potrafi Dreame AirStyle Shine?
Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o osobach, które chcą suszyć i modelować włosy bez konieczności korzystania z kilku osobnych sprzętów.
Dreame AirStyle Shine jest wyposażony w pięć wymiennych końcówek przeznaczonych do różnych sposobów stylizacji.
Według opisu producenta urządzenie umożliwia:
- Szybkie suszenie włosów.
- Wygładzanie pasm.
- Modelowanie fryzury.
- Nadawanie włosom objętości.
- Tworzenie różnych efektów stylizacji za pomocą wymiennych nasadek.
Moc sprzętu wynosi 1200 W.
Wielofunkcyjna konstrukcja może być szczególnie wygodna podczas codziennego przygotowywania fryzury, zwłaszcza gdy zależy nam na ograniczeniu liczby używanych urządzeń.
Zamiast 1399 zł zapłacisz 569 zł. Ile można zaoszczędzić?
Największą uwagę przyciąga oczywiście cena.
Za urządzenie, które przed promocją kosztowało 1399 zł, klienci Biedronka Home zapłacą obecnie 569 zł.
Oznacza to, że oszczędność wynosi 830 zł.
Dla porównania, jest to kwota, za którą można kupić kilka innych urządzeń do codziennej pielęgnacji lub wyposażenia domu.
Warto jednak pamiętać, że nawet duża obniżka nie oznacza automatycznie najkorzystniejszej oferty na rynku. Przed zakupem dobrze jest porównać parametry i ceny podobnych modeli.
Biedronka oferuje również darmową dostawę
To nie koniec korzyści.
Przy produkcie widnieje informacja o bezpłatnej dostawie.
Według danych zamieszczonych w sklepie szacowany czas dostarczenia zamówienia wynosi od jednego do trzech dni.
Dotyczy to zarówno przesyłek kurierskich, jak i dostawy do punktu odbioru.
Ostateczne warunki dostawy należy sprawdzić podczas składania zamówienia.
Promocja tylko do końca października
Oferta na Dreame AirStyle Shine obowiązuje od 10 do 31 października 2026 roku.
Warto podkreślić, że jest to promocja w sklepie internetowym Biedronka Home, a nie potwierdzona oferta wszystkich stacjonarnych sklepów Biedronki.
Dostępność produktu może zmieniać się w trakcie trwania akcji.
Urządzenie Dreame AirStyle Shine z pięcioma końcówkami kosztuje obecnie 569 zł zamiast 1399 zł. To jedna z bardziej wyrazistych obniżek cenowych w przedstawionej ofercie Biedronka Home.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.