„1600 plus” i „800 plus” dla seniorów za wychowanie dzieci. Ministerstwo w końcu odpowiedziało Sejmowi
Dwie petycje, jedna idea, miesiące oczekiwania – i w końcu konkretna odpowiedź z rządu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło pomysłu, ale to nie zamyka sprawy. Komisja do Spraw Petycji ma bowiem trzy wyjścia.
Dwie petycje, które łatwo pomylić
W Sejmie od miesięcy krążą obok siebie dwa podobne, ale odrębne pomysły. Pierwszy, znany jako „1600 plus dla seniora”, zakładał wypłatę 1600 zł miesięcznie dla małżeństwa emerytów – po 800 zł na osobę – pod warunkiem wychowania co najmniej dwojga dzieci, które dziś legalnie pracują w Polsce i odprowadzają podatki. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji, kierowana przez posłankę Urszulę Augustyn, zdecydowała jednak o pozostawieniu tej petycji bez rozpatrzenia – z przyczyn czysto formalnych, ponieważ w parlamencie procedowana była już wcześniejsza, bardzo podobna inicjatywa.
Tą wcześniejszą inicjatywą jest petycja złożona 15 lipca 2023 roku przez Adama Nycza, zakładająca wypłatę 800 zł miesięcznie za każde wychowane i pracujące dziś w Polsce dziecko – jako formę rekompensaty dla rodziców, którzy wychowywali dzieci w czasach, gdy nie istniały jeszcze programy takie jak 500 plus czy 800 plus. Autor petycji wyliczył, że wartość takiego wsparcia w przeliczeniu na jedno dziecko przez osiemnaście lat wychowania wyniosłaby 172 800 zł, a w przypadku dwojga dzieci – ponad 345 tysięcy złotych.
Co odpowiedziało ministerstwo?
To właśnie w sprawie tej drugiej, wcześniejszej petycji przyszła teraz odpowiedź, na którą sejmowa komisja czekała od czasu wysłania oficjalnego dezyderatu do resortu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kierowane przez minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, nie poparło propozycji. Resort wskazał na brak podstaw prawnych do wprowadzenia takiego świadczenia w obecnym systemie zabezpieczenia społecznego oraz na koszt szacowany na ponad 43 mld zł rocznie – kwotę, która w praktyce wykluczałaby wprowadzenie programu bez głębokiej reformy finansów publicznych.
Negatywne stanowisko ministerstwa nie zamyka sprawy automatycznie, ale znacząco osłabia szanse na dalsze procedowanie. Komisja do Spraw Petycji może teraz przyjąć stanowisko ministerstwa i zakończyć prace nad petycją, ponowić dezyderat z dodatkowymi pytaniami, zwrócić się do Marszałka Sejmu, albo – w razie uznania, że temat mimo wszystko zasługuje na dalsze zainteresowanie – przygotować własny projekt zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dotychczasowy przebieg prac nad bliźniaczą petycją „1600 plus”, odłożoną bez rozpatrzenia kilka miesięcy wcześniej, sugeruje jednak, że na szybkie wprowadzenie któregokolwiek z tych rozwiązań nie ma dziś realnych szans.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, co jest faktem, a co wciąż pomysłem
Senior liczący na dodatkowe świadczenie za wychowanie pracujących dzieci traktuje obie petycje jako propozycje obywatelskie, nie jako zapowiedź nowego prawa – żadna z nich nie pochodzi od rządu ani prezydenta, a teraz dodatkowo jedna z nich ma już oficjalnie negatywną opinię resortu odpowiedzialnego za jej wdrożenie. W polskim systemie prawnym nie istnieje dziś żadna podstawa do wypłaty świadczenia określanego jako „1600 plus” czy „800 plus dla seniora”, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyjmuje w tej sprawie żadnych wniosków.
Osoba śledząca dalszy los tych petycji sprawdza kolejne posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji, a nie nieoficjalne doniesienia w mediach społecznościowych – to na tych posiedzeniach zapadnie decyzja, czy temat zostanie ostatecznie zamknięty, czy trafi w zmienionej formie do dalszych prac legislacyjnych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.