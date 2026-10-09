18-letni uczeń zatrzymany po groźbach ataku na szkołę. Policja ostrzega przed „żartami” w internecie

9 października 2026 13:10 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Policjanci z Ełku zatrzymali 18-letniego ucznia jednej z miejscowych szkół. Jak przekazuje Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, nastolatek miał publikować w internecie groźby dotyczące ataku na placówkę oraz innych uczniów.

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Fot. Warszawa w Pigułce

W sprawie prowadzone są dalsze czynności z jego udziałem.

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Groźby pojawiły się w internecie

Według policji 18-latek publikował treści, które zostały potraktowane jako groźby ataku na szkołę i uczniów.

Funkcjonariusze podjęli działania i zatrzymali młodego mężczyznę.

Policja: takie wpisy są traktowane priorytetowo

KWP w Olsztynie przestrzega przed publikowaniem w sieci wpisów zawierających groźby.

Policjanci zaznaczają, że nawet jeśli autor uważa taką publikację za „żart” albo próbę zwrócenia na siebie uwagi, służby podejmują czynności priorytetowo.

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Trwają dalsze czynności

Policja nie podała na tym etapie szczegółów dotyczących treści gróźb ani tego, czy 18-latek posiadał niebezpieczne przedmioty.

Wiadomo jedynie, że został zatrzymany, a sprawa jest dalej wyjaśniana.

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