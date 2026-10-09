18-letni uczeń zatrzymany po groźbach ataku na szkołę. Policja ostrzega przed „żartami” w internecie
Policjanci z Ełku zatrzymali 18-letniego ucznia jednej z miejscowych szkół. Jak przekazuje Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, nastolatek miał publikować w internecie groźby dotyczące ataku na placówkę oraz innych uczniów.
W sprawie prowadzone są dalsze czynności z jego udziałem.
Groźby pojawiły się w internecie
Według policji 18-latek publikował treści, które zostały potraktowane jako groźby ataku na szkołę i uczniów.
Funkcjonariusze podjęli działania i zatrzymali młodego mężczyznę.
Policja: takie wpisy są traktowane priorytetowo
KWP w Olsztynie przestrzega przed publikowaniem w sieci wpisów zawierających groźby.
Policjanci zaznaczają, że nawet jeśli autor uważa taką publikację za „żart” albo próbę zwrócenia na siebie uwagi, służby podejmują czynności priorytetowo.
Policjanci z #Ełk zatrzymali 18-letniego ucznia jednej z ełckich szkół w związku z publikowaniem przez niego w internecie gróźb ataku na placówkę i innych uczniów.
Trwają czynności z jego udziałem.
Przestrzegamy przed publikowaniem w internecie różnego rodzaju wpisów z groźbami.
Nawet jeśli w zamyśle autora miały być „żartem” lub próbą zwrócenia na siebie uwagi, czynności przez służby podejmowane są priorytetowo.
— KWP w Olsztynie (@KWP_Olsztyn) October 9, 2026
Trwają dalsze czynności
Policja nie podała na tym etapie szczegółów dotyczących treści gróźb ani tego, czy 18-latek posiadał niebezpieczne przedmioty.
Wiadomo jedynie, że został zatrzymany, a sprawa jest dalej wyjaśniana.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.