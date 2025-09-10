20 tys. zł na pracownika! Ostatnie dni na złożenie wniosku

10 września 2025 08:24 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Do 15 września firmy, samorządy i organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie w pilotażowym programie skróconego czasu pracy. Na jednego pracownika przewidziano nawet 20 tys. zł wsparcia, a budżet całego projektu to 50 mln zł.

20 tys. zł dofinansowania na pracownika. Nabór wniosków trwa tylko do 15 września

Do 15 września przedsiębiorcy, samorządy i organizacje społeczne mogą składać wnioski o udział w pilotażowym programie skróconego czasu pracy. Projekt prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada wsparcie finansowe sięgające nawet 20 tys. zł na jednego pracownika.

Skrócony czas pracy w praktyce

Program ma sprawdzić, jak krótszy tydzień pracy wpłynie na produktywność, zdrowie i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Udział w pilotażu daje pracodawcom możliwość wyboru modelu najlepiej dopasowanego do ich działalności: od czterodniowego tygodnia pracy, przez skrócenie dobowego wymiaru godzin (np. z 8 do 6–7), po dodatkowe dni wolne w miesiącu czy wydłużone urlopy.

Pilotaż przewidziano na lata 2025–2027. Do końca tego roku potrwa etap przygotowawczy, w 2026 roku rozpoczną się testy, a do maja 2027 roku program zostanie podsumowany.

Kto może sięgnąć po środki?

Budżet programu wynosi 50 mln zł. Jedna firma może uzyskać do 1 mln zł, przy czym limit wsparcia na pracownika to 20 tys. zł. Warunki udziału obejmują m.in.:

  • prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy,
  • zatrudnianie 75 proc. pracowników na umowach o pracę lub równoważnych,
  • objęcie pilotażem minimum połowy załogi,
  • utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 90 proc. stanu początkowego,
  • zachowanie dotychczasowych wynagrodzeń i warunków pracy.

Środki stanowią przychód firmy i rozliczane są na zasadach ogólnych.

Duże zainteresowanie programem

Jak poinformowało ministerstwo, do tej pory wpłynęło 116 wniosków, a kolejnych ponad 600 jest w trakcie przygotowywania. Nabór trwa od 14 sierpnia i zakończy się 15 września.

Resort podkreśla, że wyniki pilotażu będą podstawą do dyskusji nad ewentualnymi zmianami w Kodeksie pracy. Dziś przepisy przewidują skrócony tydzień pracy jedynie przy wydłużeniu dniówki nawet do 12 godzin, co znacząco różni się od idei testowanego rozwiązania.

