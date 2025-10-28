25 milionów złotych w podróbkach! Tak działał kosmetyczny przekręt pod Warszawą
Policjanci z Komendy Stołecznej rozbili gang zajmujący się handlem podróbkami luksusowych perfum i kosmetyków. W magazynach pod Pruszkowem zabezpieczono ponad 25 tysięcy produktów oznaczonych fałszywymi logotypami światowych marek o łącznej wartości około 25 milionów złotych. Zatrzymano trzech obywateli Turcji, którzy usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi.
Magazyny pełne fałszywych kosmetyków
Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, funkcjonariusze od kilku tygodni obserwowali posesję w powiecie pruszkowskim, gdzie miały znajdować się magazyny pełne nielegalnego towaru. Ich podejrzenia szybko się potwierdziły.
Podczas akcji zatrzymano dwóch obywateli Turcji w wieku 26 i 62 lat. Mężczyźni początkowo zaprzeczali, że posiadają jakiekolwiek towary niezgodne z prawem. Po wejściu do magazynu policjanci odkryli jednak blisko 10 tysięcy sztuk perfum, oznaczonych fałszywymi logotypami znanych światowych marek, m.in. Dior, Chanel i Gucci. Straty firm oszacowano na około 5 milionów złotych.
Kolejny magazyn i jeszcze większy arsenał
Na tym jednak nie koniec. Kolejnego dnia funkcjonariusze natrafili na drugi magazyn w tej samej miejscowości. Tam zatrzymano trzeciego obywatela Turcji, 42-latka, który zajmował się dystrybucją nielegalnych kosmetyków.
W pomieszczeniach policjanci znaleźli ponad 16 tysięcy sztuk kosmetyków – od pudrów i kremów, po pomadki, podkłady i zestawy upominkowe, wszystkie opatrzone zastrzeżonymi znakami towarowymi luksusowych firm. Wartość strat oszacowano na około 20 milionów złotych.
Zarzuty i postępowanie prokuratorskie
Jak przekazała Edyta Adamus z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji, zatrzymanym postawiono zarzuty z art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej, dotyczące wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi.
Mężczyznom grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Na poczet przyszłych kar policja zabezpieczyła również gotówkę w wysokości blisko ośmiu tysięcy złotych. Postępowanie w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.
Ogromny rynek podróbek
Policja przypomina, że handel podrobionymi kosmetykami to nie tylko przestępstwo gospodarcze, ale również zagrożenie dla zdrowia. Produkty tego typu często zawierają substancje nieznanego pochodzenia, które mogą powodować alergie i podrażnienia skóry.
Według szacunków unijnych służb celnych, Polska należy do czołówki krajów UE, przez które przepływa najwięcej podróbek z Azji. W ubiegłym roku zatrzymano ponad 600 tysięcy sztuk fałszywych towarów, w tym kosmetyki, odzież i sprzęt elektroniczny.
