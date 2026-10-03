25 października ważny dla części seniorów. Zaległość może trafić do egzekucji i pomniejszyć wypłatę
Seniorzy, którzy mają zarejestrowany odbiornik RTV i nie korzystają ze zwolnienia, powinni pamiętać o terminie 25 października. To standardowy termin zapłaty abonamentu za dany miesiąc. Samo spóźnienie nie oznacza jednak automatycznego obniżenia emerytury następnego dnia. Problem może pojawić się później, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane i trafi do egzekucji administracyjnej. Wtedy należność może być ściągana także ze świadczenia emerytalnego, z zachowaniem ustawowych limitów.
W materiale, na podstawie którego powstał temat, wskazano, że zaległości abonamentowe mogą ostatecznie trafić do urzędu skarbowego i być egzekwowane m.in. z rachunku bankowego, wynagrodzenia, emerytury lub renty. Wklejony tekst
Termin przypada 25. dnia miesiąca
Abonament RTV przy rozliczeniu miesięcznym należy uregulować do 25. dnia każdego miesiąca. W przypadku października oznacza to termin do 25 października. Wklejony tekst
W 2026 roku miesięczne stawki wynoszą:
- 9,50 zł za radio,
- 30,50 zł za telewizor albo odbiornik telewizyjny i radiowy.
Przy opłaceniu całego roku z góry odpowiednio jest to 102,60 zł i 329,40 zł.
Nie każdy emeryt musi płacić
To szczególnie ważne, bo część seniorów jest całkowicie zwolniona z abonamentu.
Automatyczne zwolnienie dotyczy osób, które ukończyły 75 lat. Nie muszą one składać dodatkowego oświadczenia.
Zwolnienie może przysługiwać również osobom, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W tym przypadku co do zasady trzeba jednak przedstawić w placówce Poczty Polskiej dokument potwierdzający uprawnienie oraz odpowiednie oświadczenie.
Źródłowy materiał wskazuje, że w 2026 roku próg ten wynosi 4451,78 zł brutto miesięcznie. Wklejony tekst
Ważne sprostowanie: 915 zł nie jest karą za samo spóźnienie z abonamentem
Tutaj trzeba oddzielić dwie zupełnie różne sytuacje.
W źródłowym tekście pojawia się sugestia, że nieuregulowanie abonamentu może prowadzić do naliczenia trzydziestokrotności miesięcznej stawki, czyli 915 zł za telewizor. Wklejony tekst
Oficjalne wyjaśnienia KRRiT rozróżniają jednak zaległość od używania niezarejestrowanego odbiornika.
Trzydziestokrotność miesięcznej opłaty jest związana z używaniem niezarejestrowanego odbiornika. Jeżeli natomiast odbiornik został prawidłowo zarejestrowany, ale abonent przestał płacić, Poczta Polska może dochodzić zaległych opłat wraz z odsetkami.
W 2026 roku 30-krotność miesięcznej stawki wynosi odpowiednio 285 zł za radio i 915 zł za telewizor, ale nie należy przedstawiać tych kwot jako automatycznej kary za niezapłacenie jednej miesięcznej raty.
Kiedy emerytura rzeczywiście może zostać pomniejszona?
Nie dzieje się to automatycznie 26 października.
Jeżeli powstanie zadłużenie i zostanie ono skierowane do egzekucji administracyjnej, świadczenie emerytalne może podlegać zajęciu w granicach określonych ustawą.
ZUS potwierdza, że przy innych egzekwowanych należnościach potrącenie może sięgać do 25 proc. świadczenia, przy czym zawsze trzeba zachować odpowiednią kwotę wolną od egzekucji. Od 1 marca 2026 roku dla kategorii „innych należności” kwota wolna wynosi 1401,57 zł.
Ostateczna wysokość potrącenia zależy więc od rodzaju należności, wysokości emerytury oraz obowiązujących limitów.
ZUS nie może zabrać całej emerytury
To kolejny ważny punkt.
Nawet jeżeli pojawi się tytuł wykonawczy i rozpocznie się egzekucja, przepisy chronią część świadczenia.
ZUS wyjaśnia wprost, że przy egzekucji musi pozostawić emerytowi kwotę wolną od potrąceń, a w przypadku innych niż alimentacyjne należności egzekucja zasadniczo nie może przekroczyć 25 proc. świadczenia.
Nie ma więc mechanizmu, w którym przez niezapłacony abonament cała emerytura znika z konta.
Co zmieni się od 2027 roku?
KRRiT ustaliła już wyższe stawki na przyszły rok.
Od 1 stycznia 2027 roku miesięczny abonament ma wynosić:
- 10,80 zł za radio,
- 34,50 zł za telewizor lub telewizor i radio.
Roczna opłata po uwzględnieniu 10-procentowej zniżki wyniesie odpowiednio 116,70 zł oraz 372,60 zł.
W konsekwencji wzrośnie również trzydziestokrotność miesięcznej stawki stosowana przy używaniu niezarejestrowanego odbiornika: do 324 zł za radio oraz 1035 zł za telewizor. Wynika to wprost z pomnożenia nowych stawek przez 30.
Seniorzy powinni sprawdzić przede wszystkim jedną rzecz
Najpierw warto ustalić, czy dana osoba w ogóle podlega obowiązkowi płacenia abonamentu.
Osoba po 75. roku życia jest zwolniona automatycznie. Senior po 60. roku życia może natomiast korzystać ze zwolnienia po spełnieniu kryterium dotyczącego wysokości emerytury i – poza wyjątkami przewidzianymi prawem – dopełnieniu wymaganych formalności.
Jeżeli zwolnienie nie przysługuje, termin miesięcznej opłaty przypada 25. dnia miesiąca.
Nie oznacza to jednak, że dzień później ZUS automatycznie obniży emeryturę. Dopiero narastające zadłużenie i przejście sprawy na etap egzekucji może doprowadzić do potrąceń ze świadczenia – i nawet wtedy obowiązują ustawowe limity oraz kwota wolna od zajęcia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.