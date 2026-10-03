Nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Jego telewizyjne seanse oglądały miliony Polaków
Anatolij Kaszpirowski nie żyje. Słynny radziecki psychoterapeuta i telewizyjny „uzdrowiciel”, który pod koniec lat 80. zdobył ogromną popularność również w Polsce, zmarł w wieku 87 lat. Informację o jego śmierci przekazał rosyjski dziennikarz Andriej Małachow.
Kaszpirowski należał do najbardziej rozpoznawalnych postaci telewizji przełomu lat 80. i 90. Prowadzone przez niego transmitowane seanse miały – według jego deklaracji – oddziaływać na widzów poprzez techniki psychoterapeutyczne i hipnozę.
Jego programy oglądała ogromna część Polski
W Polsce program „Seanse zdrowia doktora Anatolija Kaszpirowskiego” pojawił się w 1989 roku.
Popularność audycji była ogromna. Według danych przywoływanych przez Onet w latach 1989–1990 telewizyjne seanse Kaszpirowskiego oglądało nawet 60 proc. Polaków.
Dla wielu osób, które pamiętają schyłek PRL i początek lat 90., charakterystyczna postać Kaszpirowskiego siedzącego przed kamerą stała się jednym z symboli tamtej telewizji.
Twierdził, że oddziałuje na organizm poprzez psychikę
Kaszpirowski był z wykształcenia psychoterapeutą i zajmował się m.in. hipnozą.
Swoje telewizyjne wystąpienia określał jako formę interwencji psychoterapeutycznej. Jego zwolennicy przypisywali seansom wpływ na bardzo różne problemy zdrowotne.
Podczas programów pojawiały się osoby cierpiące m.in. na uzależnienie od alkoholu, problemy z wypadaniem włosów czy poważne choroby.
Twierdzenia o leczniczym działaniu takich metod wzbudzały jednak duże kontrowersje i nie powinny być traktowane jako potwierdzona skuteczność medyczna.
Zapełniał sale i stadiony
Sława Kaszpirowskiego nie ograniczała się do telewizji.
Jeździł po Związku Radzieckim, Rosji oraz innych państwach, organizując spotkania przyciągające tysiące ludzi. Występował w dużych salach widowiskowych, a nawet na stadionach.
Jego zwolennicy twierdzili, że emitowane w telewizji seanse miały pomóc milionom ludzi. Sam fenomen Kaszpirowskiego stał się przedmiotem licznych analiz dotyczących psychologii tłumu, sugestii i społecznej popularności medycyny alternatywnej.
Z psychoterapeuty został politykiem
W latach 90. Kaszpirowski wszedł także do rosyjskiej polityki.
Zasiadał w Dumie Państwowej, reprezentując LDPR. Ugrupowanie to było kojarzone z rosyjskim nacjonalizmem i populizmem.
Po zakończeniu działalności parlamentarnej Kaszpirowski nadal organizował spotkania i wystąpienia związane ze swoimi metodami.
Miał problemy prawne
W połowie poprzedniej dekady wszczęto wobec niego postępowanie związane z zarzutami dotyczącymi nielegalnego praktykowania medycyny alternatywnej.
Ostatecznie sąd go uniewinnił.
Mimo upływu wielu lat jego nazwisko wciąż budziło silne emocje. Jedni pamiętali go jako fenomen telewizji końca lat 80., inni krytykowali sposób, w jaki przedstawiał swoje metody i przypisywane im efekty.
Dla wielu Polaków był symbolem początku lat 90.
Choć największą sławę zdobył w ZSRR, w Polsce Kaszpirowski stał się postacią niemal kultową.
W czasach, kiedy dostęp do zagranicznych programów i informacji był znacznie mniejszy niż obecnie, jego telewizyjne seanse stanowiły niezwykłe widowisko. Przed ekranami zasiadały całe rodziny.
Anatolij Kaszpirowski zmarł w wieku 87 lat. Pozostawił po sobie jedną z najbardziej osobliwych historii telewizji końca XX wieku – także tej polskiej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.