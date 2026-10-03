Wiek emerytalny po nowemu? Sejm zrobił kolejny krok, ale 62 lata jeszcze nie wchodzą w życie
Temat wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn ponownie wrócił do Sejmu. Petycja zakładająca ujednolicenie wieku emerytalnego na poziomie 62 lat została rozpatrzona przez sejmową Komisję do Spraw Petycji. Komisja zakończyła własne prace i przekazała sprawę do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. To jednak nie oznacza zmiany prawa. Obecnie nadal obowiązuje wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Petycja zakłada wspólny wiek 62 lat
Autorem petycji jest Robert Ołdakowski. Dokument trafił do Sejmu we wrześniu 2025 roku.
Najważniejszy postulat jest prosty: kobiety i mężczyźni mieliby uzyskiwać prawo do emerytury po ukończeniu 62 lat.
Zmiana nie miałaby jednak nastąpić z dnia na dzień. Autor zaproponował okres przejściowy, w którym wiek emerytalny zmieniałby się stopniowo, przykładowo o 6 miesięcy rocznie. W praktyce dla kobiet oznaczałoby to podnoszenie wieku z 60 do 62 lat, a dla mężczyzn obniżenie z 65 do 62 lat.
Są też propozycje wyjątków i rekompensat
Petycja jest szersza niż samo wpisanie liczby 62 do ustawy.
Autor zaproponował również utrzymanie szczególnych zasad dla osób wykonujących prace ciężkie lub szkodliwe oraz stworzenie mechanizmów kompensujących przerwy w zatrudnieniu związane z opieką nad dziećmi lub osobami zależnymi.
Wśród propozycji znalazło się m.in. uwzględnianie takich okresów przy ustalaniu stażu albo wprowadzenie odpowiednich bonifikat składkowych.
Co dokładnie zdecydowała sejmowa komisja?
I tutaj pojawia się najważniejszy szczegół.
Sejm nie uchwalił ustawy podnoszącej lub obniżającej wiek emerytalny do 62 lat.
25 marca 2026 roku Komisja do Spraw Petycji rozpatrzyła dokument. Następnie zakończyła prace nad petycją i postanowiła przekazać ją do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Oficjalna karta sprawy na stronie Sejmu potwierdza właśnie taki przebieg.
To oznacza kontynuowanie tematu na poziomie parlamentarnym, ale nie przyjęcie nowego wieku emerytalnego.
Obecnie nadal 60 i 65 lat
Na dziś zasady pozostają bez zmian.
Powszechny wiek emerytalny wynosi:
60 lat dla kobiet,
65 lat dla mężczyzn.
Potwierdzają to zarówno obowiązująca ustawa emerytalna, jak i aktualne informacje ZUS.
Nie ma więc podstaw, aby obecnie informować osoby zbliżające się do emerytury, że muszą czekać do 62. roku życia.
Dlaczego temat wraca?
Jednym z argumentów pojawiających się w debacie jest różnica w wysokości przyszłych świadczeń kobiet i mężczyzn.
W polskim systemie emerytura zależy przede wszystkim od zgromadzonego kapitału oraz statystycznego dalszego trwania życia w momencie przejścia na emeryturę.
Ministerstwo Rodziny przypomina, że im dłużej osoba pozostaje aktywna zawodowo, tym więcej składek gromadzi i tym wyższe może być jej późniejsze świadczenie.
Niższy wiek emerytalny kobiet oznacza więc możliwość wcześniejszego zakończenia pracy, ale często również krótszy okres gromadzenia składek.
62 lata to na razie propozycja
Wokół sprawy pojawiły się nagłówki sugerujące, że „Sejm zdecydował o wieku emerytalnym”.
To wymaga doprecyzowania.
Sejmowa komisja zdecydowała o dalszym skierowaniu petycji, a nie o zmianie wieku emerytalnego.
Nie ma uchwalonej ustawy, która wprowadzałaby powszechny wiek 62 lat. Nie został również podany termin, od którego taki system miałby zacząć obowiązywać. Oficjalny przebieg prac nad petycją pokazuje jedynie, że temat został przekazany do kolejnej komisji.
Co musiałoby się wydarzyć, żeby wiek emerytalny rzeczywiście się zmienił?
Sama petycja nie zmienia prawa.
Aby nowe zasady zaczęły obowiązywać, potrzebny byłby konkretny projekt ustawy, przeprowadzenie pełnego procesu legislacyjnego w Sejmie i Senacie oraz zakończenie procedury przewidzianej dla ustaw.
Dopóki to się nie stanie, ZUS stosuje obowiązujące przepisy: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Dla osób przed emeryturą najważniejsze jest więc jedno
Na dziś osoby planujące przejście na emeryturę nie muszą przeliczać swoich planów według progu 62 lat.
Petycja rzeczywiście istnieje, komisja rzeczywiście zajęła się nią i przekazała ją dalej, ale jest to nadal etap parlamentarnych prac nad postulatem.
Najważniejsza informacja brzmi więc: propozycja wspólnego wieku emerytalnego 62 lata pozostaje propozycją. Obowiązującego wieku emerytalnego nie zmieniono.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.