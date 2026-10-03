Opuszczasz dom podczas ewakuacji. Rząd wskazuje cztery rzeczy, które trzeba zrobić przed wyjściem

3 października 2026 14:13 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Co zrobić z mieszkaniem lub domem, kiedy służby zarządzają ewakuację? Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zawiera konkretną instrukcję. Przed opuszczeniem budynku należy – jeżeli sytuacja na to pozwala – zabezpieczyć kilka elementów, które mogą mieć znaczenie już po naszym wyjściu. Jednocześnie obowiązuje nadrzędna zasada: w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia nie wolno opóźniać ewakuacji.

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Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Ewakuacja może zostać zarządzona w różnych sytuacjach – najważniejsze jest wtedy stosowanie się do komunikatów władz i służb ratowniczych.

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Informacje mają być przekazywane m.in. za pośrednictwem stron rządowych, Alertów RCB, Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz mediów.

Pierwsza zasada: gdy jest niebezpiecznie, nie czekaj

Rządowa instrukcja zaczyna się od bardzo ważnego zastrzeżenia.

Jeżeli znajdujemy się w miejscu, w którym występuje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, nie należy zwlekać z ewakuacją.

Jeżeli natomiast decyzję o ewakuacji podejmą władze lub służby ratownicze, trzeba zastosować się do wydawanych poleceń.

Dopiero w tym kontekście należy czytać dalsze wskazówki dotyczące zabezpieczania domu.

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Rząd wskazuje, co zrobić przed wyjściem

Na oficjalnej liście znalazły się cztery bardzo konkretne czynności.

Chodzi o:

zamknięcie okien,

zamknięcie dopływu wody,

wyłączenie urządzeń elektrycznych i gazowych,

wygaszenie wszystkich źródeł ognia.

W przypadku ostatniego punktu rząd wymienia jako przykłady piec, kominek i kuchenkę.

To właśnie te elementy warto uwzględnić wcześniej w rodzinnym planie kryzysowym, aby w razie konieczności opuszczenia domu nie zastanawiać się w ostatniej chwili, co należy zrobić.

1. Zamknij okna

Pierwszym elementem wskazanym w instrukcji jest zamknięcie okien.

W zależności od rodzaju zagrożenia pozostawienie otwartych okien może mieć różne konsekwencje. Najważniejsze jest jednak to, że ich zamknięcie znalazło się bezpośrednio na rządowej liście czynności związanych z ewakuacją.

Nie należy jednak wracać po to do pomieszczenia, jeżeli wiązałoby się to z narażeniem życia lub zdrowia.

2. Zamknij dopływ wody

Drugą rzeczą jest zamknięcie dopływu wody.

Dlatego jeszcze zanim wydarzy się sytuacja awaryjna, dobrze wiedzieć, gdzie w domu lub mieszkaniu znajduje się zawór umożliwiający odcięcie wody.

W sytuacji kryzysowej nie jest to dobry moment na szukanie go po raz pierwszy.

3. Wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe

Trzecia wskazówka dotyczy urządzeń elektrycznych oraz gazowych.

Rząd zaleca ich wyłączenie przed ewakuacją.

Tutaj ponownie kluczowe jest bezpieczeństwo. Jeżeli próba dotarcia do urządzenia, instalacji lub konkretnego pomieszczenia narażałaby człowieka na niebezpieczeństwo, priorytetem pozostaje opuszczenie zagrożonego miejsca.

4. Wygaś źródła ognia

Czwarty element może być szczególnie istotny w sezonie grzewczym.

Przed opuszczeniem domu należy wygasić źródła ognia. Rząd wskazuje wprost:

piec, kominek oraz kuchenkę.

W domu z kominkiem lub piecem jest to więc kolejny punkt, który warto wcześniej uwzględnić w rodzinnym planie ewakuacji.

To jednak nie wszystko. Trzeba zabrać plecak

Po zabezpieczeniu domu rząd zaleca zabranie przygotowanego wcześniej plecaka ewakuacyjnego.

I tutaj pojawia się ważna zasada: taki plecak powinien mieć każdy domownik, nawet dzieci.

Na oficjalnej liście jego wyposażenia znajdują się m.in. woda, apteczka i indywidualnie przyjmowane leki, dokumenty oraz ich kopie, gotówka w różnych nominałach, latarka, radio, telefon, powerbank, zapasowe baterie, papierowe mapy oraz żywność gotowa do spożycia.

Dziecko powinno mieć przy sobie jeszcze jedną rzecz

Rodzice powinni zwrócić uwagę na dodatkowe zalecenie.

Rząd wskazuje, aby upewnić się, że dzieci mają przy sobie dane kontaktowe opiekuna oraz informacje medyczne.

Ma to znaczenie na wypadek rozdzielenia rodziny podczas przemieszczania się lub samej ewakuacji.

Pamiętaj o sąsiadach i zwierzętach

Przed opuszczeniem miejsca warto również sprawdzić, czy sąsiedzi wiedzą o alarmie. W miarę możliwości należy pomóc osobom ze szczególnymi potrzebami.

Rząd przypomina także o zwierzętach. Jeżeli ich ewakuacja nie jest możliwa, należy – jeśli pozwala na to sytuacja – zabezpieczyć je oraz pozostawić im jedzenie i wodę.

Rodzina powinna wiedzieć, dokąd jedziesz

Kolejna wskazówka dotyczy kontaktu z bliskimi.

Należy przekazać im, że się ewakuujemy, w jaki sposób i dokąd.

Jeżeli korzystamy z transportu oferowanego przez inną osobę, rząd zaleca przesłanie bliskim numeru rejestracyjnego pojazdu oraz aktualnego miejsca pobytu. Jednocześnie ostrzega, aby nie przekazywać swoich dokumentów osobom oferującym pomoc lub przewóz.

Samochód nie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem

Osoby korzystające z własnego auta nie mogą blokować dróg ewakuacyjnych.

Jeżeli zorganizowano transport albo wskazano konieczność pieszego dotarcia do określonego miejsca, należy postępować zgodnie z instrukcjami służb.

Warto ustalić te cztery rzeczy wcześniej

Najważniejszy wniosek z rządowej instrukcji jest prosty: sytuacja kryzysowa nie jest dobrym momentem na ustalanie, gdzie znajduje się zawór wody, jak wyłączyć urządzenie albo co zrobić z kominkiem.

Dlatego wcześniej warto wiedzieć, jak:

  1. zamknąć okna,
  2. odciąć dopływ wody,
  3. wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe,
  4. wygasić piec, kominek lub inne źródło ognia.

Jest jednak zasada ważniejsza od całej tej listy.

Jeżeli występuje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, nie należy tracić czasu na zabezpieczanie mieszkania. Rządowa instrukcja mówi wprost: nie zwlekaj z ewakuacją.

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