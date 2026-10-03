Biedronka odpaliła wielką promocję w sobotę. Klienci biorą cztery, płacą tylko za dwa
Biedronka przygotowała na sobotę, 3 października, mocną jednodniową promocję. Tym razem na celowniku znalazły się popularne słodycze. Przy zakupie czterech opakowań dwa są gratis, a cena każdego z czterech produktów spada w przeliczeniu do 3,50 zł. Oferta obowiązuje tylko dziś.
Sieć wyraźnie zaznacza na materiale promocyjnym: „Oferta tylko 3.10”. To oznacza, że na skorzystanie z akcji klienci mają wyłącznie sobotę.
Biedronka: 2+2 gratis
Promocją objęte są wszystkie ciastka Jeżyki w opakowaniach 140 g.
Mechanizm jest bardzo prosty: 2+2 gratis. Przy zakupie czterech opakowań klient płaci równowartość dwóch.
Biedronka podaje, że w ramach promocji każde z czterech opakowań wychodzi po 3,50 zł.
Cztery paczki za 14 zł
To właśnie tutaj najlepiej widać skalę promocji.
Cena jednej sztuki bez zastosowania mechanizmu promocyjnego wskazana na grafice wynosi 6,99 zł. Cztery opakowania kosztowałyby więc:
4 × 6,99 zł = 27,96 zł.
W sobotniej promocji cztery opakowania wychodzą łącznie za:
4 × 3,50 zł = 14 zł.
Oznacza to różnicę wynoszącą 13,96 zł na czterech opakowaniach.
Przy czterech produktach w tej samej cenie jest to w praktyce niemal 50 proc. mniej za cały zestaw.
Można zrobić większy zapas
Jedno opakowanie Jeżyków ma 140 g. Cztery paczki to więc łącznie 560 g ciastek.
Biedronka podaje przy promocji cenę 25 zł za kilogram.
Na grafice widoczne są m.in. Jeżyki Classic oraz Coconut, ale komunikat promocyjny mówi o wszystkich ciastkach Jeżyki 140 g.
Trzeba pilnować jednej daty
Promocja ma bardzo krótki termin.
Obowiązuje tylko w sobotę, 3 października.
To nie jest więc oferta rozłożona na cały weekend czy kolejny tydzień. Osoby, które chcą skorzystać z mechanizmu 2+2 gratis, muszą zrobić zakupy właśnie w sobotę.
Przed zakupem warto dodatkowo sprawdzić oznaczenie przy produkcie i dostępność wybranego wariantu w konkretnym sklepie.
Biedronka mocno przecenia popularne słodycze
Sobotnia akcja może zainteresować przede wszystkim osoby, które kupują Jeżyki regularnie albo chcą zrobić zapas.
Cztery opakowania po 140 g wychodzą po 3,50 zł każde, czyli łącznie za 14 zł. Przy wskazanej na materiale cenie 6,99 zł za sztukę bez promocji cztery kosztowałyby 27,96 zł.
Jest jednak jeden kluczowy warunek: oferta 2+2 gratis obowiązuje wyłącznie 3 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.