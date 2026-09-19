2704,71 zł miesięcznie z ZUS. Jedni dostają bez wniosku, inni muszą o te pieniądze wystąpić
Od 1 marca 2026 roku dodatek dopełniający do renty socjalnej wynosi 2704,71 zł brutto miesięcznie. To świadczenie dla osób uprawnionych do renty socjalnej, które są jednocześnie całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Części uprawnionych ZUS przyznał dodatek automatycznie, bez składania wniosku. Pozostali muszą sami rozpocząć procedurę – a data złożenia dokumentów ma znaczenie dla momentu rozpoczęcia wypłat.
To jedno z najwyższych stałych dodatków wypłacanych obecnie przez ZUS. Po marcowej waloryzacji sama renta socjalna wynosi 1978,49 zł brutto, a dodatek dopełniający 2704,71 zł brutto. Łącznie daje to 4683,20 zł brutto miesięcznie przed uwzględnieniem podatku, składki zdrowotnej i ewentualnych potrąceń.
2704,71 zł co miesiąc. Kwota wzrosła od marca
Dodatek dopełniający podlega corocznej waloryzacji.
Od 1 marca 2026 roku jego wysokość wynosi dokładnie:
2704,71 zł brutto miesięcznie
i taka kwota obowiązuje do kolejnej waloryzacji. Oficjalną wysokość potwierdza zarówno ZUS, jak i Ministerstwo Rodziny.
Dodatek jest wypłacany razem z rentą socjalną, w tym samym terminie.
Nie każdy pobierający rentę socjalną dostanie dodatek
Samo prawo do renty socjalnej nie wystarcza.
Dodatek przysługuje osobie, która jednocześnie:
ma prawo do renty socjalnej, jest całkowicie niezdolna do pracy oraz jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.
Kluczowe jest więc odpowiednie orzeczenie.
Nie jest to świadczenie przyznawane wszystkim osobom pobierającym rentę socjalną ani dodatek uzależniony wyłącznie od wysokości dochodu.
Część osób nie musiała składać żadnego wniosku
Tu pojawia się bardzo ważne rozróżnienie.
Jeżeli osoba uprawniona do renty socjalnej już 1 stycznia 2025 roku miała orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, ZUS przyznał jej prawo do dodatku z urzędu.
Nie trzeba było składać osobnego wniosku ani dodatkowych dokumentów. ZUS przekazuje w takim przypadku informację o przyznaniu dodatku, która jest również dostępna w PUE/eZUS.
Co istotne, ZUS wskazuje, że w tej sytuacji przyznanie dodatku następowało bez wydawania osobnej decyzji w tej sprawie.
Inni muszą sami złożyć wniosek
Inaczej wygląda sytuacja osób pobierających rentę socjalną, które 1 stycznia 2025 roku nie miały jeszcze orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Dla nich dodatek jest przyznawany na wniosek.
Potrzebny jest formularz:
EDD-SOC – wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej.
Aktualny wzór publikuje ZUS.
Do wniosku potrzebne mogą być dokumenty medyczne
Jeżeli ZUS musi ustalić niezdolność do samodzielnej egzystencji, do wniosku należy dołączyć m.in.:
zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, wystawione przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz posiadaną dokumentację medyczną mającą znaczenie dla orzeczenia.
Może chodzić np. o dokumentację leczenia czy rehabilitacji.
Nie warto czekać z wnioskiem
Data złożenia dokumentów ma bezpośrednie znaczenie finansowe.
ZUS podaje, że osobom, którym dodatek zostanie przyznany na wniosek, wypłata przysługuje od momentu spełnienia warunków, ale:
nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożono wniosek.
Jeżeli więc osoba spełnia warunki już we wrześniu, ale złoży wniosek dopiero w listopadzie, sama wcześniejsza możliwość uzyskania świadczenia nie oznacza automatycznego wyrównania za poprzednie miesiące.
To właśnie dlatego dokumentów nie warto odkładać.
Wniosek można przekazać na kilka sposobów
ZUS umożliwia złożenie dokumentów:
osobiście lub przez pełnomocnika w placówce ZUS, pocztą, za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego oraz elektronicznie przez eZUS.
Jeżeli sprawa wymaga orzeczenia, ZUS przeprowadza odpowiednie postępowanie orzecznicze.
Od 2704,71 zł są potrącane składka i podatek
Podawana przez ZUS kwota 2704,71 zł jest kwotą brutto.
ZUS wskazuje, że od dodatku potrącane są:
składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy.
Dodatek może również podlegać potrąceniom i egzekucji na takich samych zasadach jak renta socjalna.
Dlatego kwota wpływająca faktycznie na rachunek będzie niższa niż 2704,71 zł i może być różna w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej i potrąceń.
Dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na wypłatę
Prawo do dodatku dopełniającego jest powiązane z zasadami dotyczącymi renty socjalnej.
ZUS informuje, że świadczenie może zostać zmniejszone albo zawieszone w zależności od wysokości osiąganego przychodu z pracy lub działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi.
Osoby pracujące równocześnie z pobieraniem renty socjalnej powinny więc kontrolować aktualne limity przychodów.
Są sytuacje, w których dodatek nie przysługuje
ZUS wskazuje również wyłączenie dotyczące osób tymczasowo aresztowanych lub odbywających karę pozbawienia wolności.
Dodatek co do zasady im nie przysługuje. Wyjątkiem jest odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.
Nie myl tego świadczenia z 500 zł dla osób niesamodzielnych
To bardzo ważne, ponieważ w systemie funkcjonuje również świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którego maksymalna wysokość wynosi 500 zł.
To inne świadczenie, z innymi warunkami oraz limitem innych świadczeń. Od 1 marca 2026 roku próg dotyczący świadczenia uzupełniającego wynosi 2687,67 zł.
Dodatek dopełniający do renty socjalnej wynoszący 2704,71 zł jest odrębnym rozwiązaniem.
W 2026 roku warto sprawdzić swoją sytuację
Najważniejsza zasada jest więc prosta.
Jeżeli osoba pobiera rentę socjalną i już 1 stycznia 2025 roku miała odpowiednie orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ZUS przyznawał dodatek z urzędu.
Jeżeli takiego orzeczenia wtedy nie było, ale obecnie osoba spełnia warunki, powinna sprawdzić możliwość złożenia wniosku EDD-SOC.
Od marca stawką jest:
2704,71 zł brutto miesięcznie.
A ponieważ w przypadku świadczeń przyznawanych na wniosek wypłata nie rozpocznie się wcześniej niż od miesiąca jego złożenia, zwlekanie z formalnościami może oznaczać realną utratę kolejnych miesięcznych wypłat.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.