Uwaga mieszkańcy Mazowsza. Obowiązują stopnie alarmowe. Na kolei wprowadzono trzeci stopień CHARLIE
Na Mazowszu obowiązują podwyższone stopnie alarmowe. Na całym terytorium Polski, a więc również w Warszawie i województwie mazowieckim, utrzymywany jest drugi stopień BRAVO oraz drugi stopień BRAVO-CRP dotyczący cyberprzestrzeni. Jeszcze wyższy – trzeci stopień CHARLIE – obowiązuje na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Zarządzenia pozostają w mocy do 30 listopada 2026 roku do godz. 23:59.
Decyzje podpisał premier na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Obecne stopnie obowiązują od 1 września 2026 roku i są przede wszystkim sygnałem dla służb, administracji oraz zarządców infrastruktury, że mają utrzymywać zwiększoną gotowość i szczególną czujność.
BRAVO obowiązuje w Warszawie i na całym Mazowszu
Stopień BRAVO jest drugim z czterech stopni alarmowych przewidzianych w polskim systemie.
Ponieważ został wprowadzony na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmuje również Warszawę, Radom, Płock, Siedlce, Ostrołękę i wszystkie pozostałe miejscowości województwa mazowieckiego. Obecne zarządzenie obowiązuje do 30 listopada do godz. 23:59.
MSWiA wskazuje, że stopień BRAVO ma obecnie charakter prewencyjny i jest związany z sytuacją geopolityczną w regionie, w tym działaniami hybrydowymi przypisywanymi Rosji i Białorusi oraz konsekwencjami rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.
Samo obowiązywanie BRAVO nie oznacza, że doszło do ataku ani że mieszkańcy mają opuszczać swoje domy.
Na kolei obowiązuje jeszcze wyższy stopień – CHARLIE
Szczególne zasady dotyczą infrastruktury kolejowej.
Od 1 września do 30 listopada obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową.
Oznacza to, że podwyższonymi procedurami objęta jest również infrastruktura kolejowa na Mazowszu.
CHARLIE jest trzecim stopniem w czterostopniowej skali:
ALFA – pierwszy,
BRAVO – drugi,
CHARLIE – trzeci,
DELTA – czwarty.
Wprowadzenie CHARLIE oznacza dodatkowe zadania przede wszystkim dla służb, administracji i zarządców chronionych obiektów.
Więcej patroli i kontroli w miejscach publicznych
W ramach stopnia BRAVO służby mogą prowadzić wzmożone kontrole dużych skupisk ludzi oraz obiektów użyteczności publicznej i miejsc, które potencjalnie mogłyby stać się celem ataku.
MSWiA wymienia m.in. działania Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej oraz zwiększoną gotowość personelu odpowiedzialnego za procedury bezpieczeństwa.
Dlatego mieszkańcy mogą zauważyć większą obecność służb m.in. w rejonie dworców, infrastruktury transportowej czy innych ważnych obiektów.
Nie oznacza to automatycznie, że w konkretnym miejscu wystąpiło zagrożenie.
CHARLIE oznacza dodatkowe zabezpieczenia
Przy trzecim stopniu CHARLIE katalog działań jest szerszy.
RCB wskazuje m.in. możliwość wprowadzenia całodobowych dyżurów we wskazanych jednostkach, sprawdzenia miejsc przewidzianych jako zastępcze miejsca pobytu podczas ewakuacji, ograniczenia dostępu do określonych obiektów, dodatkowej kontroli osób i pojazdów czy zwiększenia całodobowego nadzoru nad wymagającymi tego miejscami.
W przypadku obecnie obowiązującego zarządzenia CHARLIE te procedury dotyczą obszarów określonej infrastruktury kolejowej, a nie całego województwa jako takiego.
Obowiązuje również BRAVO-CRP. Chodzi o cyberbezpieczeństwo
Równocześnie na terenie całej Polski obowiązuje:
BRAVO-CRP
To drugi stopień alarmowy odnoszący się do zagrożeń w cyberprzestrzeni – w szczególności systemów teleinformatycznych administracji publicznej i infrastruktury krytycznej.
W praktyce oznacza to m.in. zwiększoną gotowość administratorów kluczowych systemów informatycznych oraz całodobowe dyżury osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
Dla zwykłego mieszkańca nie oznacza to obowiązku podejmowania specjalnych działań, ale nadal warto zwracać szczególną uwagę na próby phishingu, fałszywe wiadomości oraz podejrzane komunikaty podszywające się pod instytucje państwowe.
Mieszkańcy też powinni zachować czujność
MSWiA zwraca się również bezpośrednio do obywateli.
Podczas obowiązywania stopni alarmowych należy zwracać uwagę na nietypowe sytuacje oraz potencjalne zagrożenia. Ministerstwo wymienia między innymi pozostawione bez opieki torby, plecaki i pakunki, nietypowo zachowujące się osoby oraz pojazdy – szczególnie transportowe – zaparkowane w pobliżu dużych skupisk ludzi.
Nie chodzi przy tym o samodzielne sprawdzanie podejrzanych przedmiotów.
Jeśli sytuacja rzeczywiście może stwarzać zagrożenie, należy zachować bezpieczny dystans i przekazać informację służbom pod numerem 112.
Stopnie alarmowe obowiązują do 30 listopada
Aktualne zarządzenia zostały podpisane 25 sierpnia 2026 roku.
Od 1 września do 30 listopada 2026 roku, do godz. 23:59, obowiązują:
BRAVO – na całym terytorium Polski, w tym na Mazowszu; BRAVO-CRP – na całym terytorium Polski; CHARLIE – na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK i PKP LHS. Dodatkowo stopień BRAVO dotyczy polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami kraju.
Na tę chwilę nie oznacza to wprowadzenia żadnych specjalnych ograniczeń w codziennym przemieszczaniu się mieszkańców Mazowsza. Stopnie alarmowe są przede wszystkim procedurą zwiększonej gotowości państwa i służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.