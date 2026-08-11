30 zł albo 600 zł za parkowanie pod domem. Co dostaniesz za obie kwoty w Warszawie?
Mieszkaniec Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie staje przed pozornie prostym wyborem – abonament rejonowy za 30 złotych rocznie czy obszarowy za 600 złotych. Sama różnica w cenie od razu rzuca się w oczy, ale znacznie ważniejsze jest to, co faktycznie kupujesz za każdą z tych kwot – a to już nie jest kwestia dwudziestokrotnie wyższej opłaty, tylko zupełnie innego zasięgu i innych zasad korzystania.
Abonament rejonowy – 200 metrów od Twojego adresu i ani metra więcej
Za 30 złotych rocznie kupujesz prawo do parkowania wyłącznie w promieniu 200 metrów od miejsca swojego zameldowania. Od 1 października 2024 roku zasady wyznaczania tego obszaru są znacznie prostsze niż wcześniej – dawniej trzeba było wybierać maksymalnie 8 parkomatów w promieniu 150 metrów, a od każdego z nich obowiązywał dodatkowy okrąg 100-metrowy, co w praktyce dawało poszarpaną, trudną do zapamiętania mapę uprawnień. Dziś liczy się jeden, prosty okrąg – wszystkie miejsca postojowe SPPN mieszczące się w promieniu 200 metrów od Twojego adresu zameldowania wchodzą w zakres abonamentu, i tylko one.
Abonament obszarowy – cały wyznaczony obszar, nie tylko okolica domu
Abonament obszarowy działa na zupełnie innej zasadzie. Zamiast okręgu wokół konkretnego adresu, obejmuje jeden z kilkudziesięciu obszarów wyznaczonych w całej Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, których granice określa uchwała Rady Warszawy. W praktyce oznacza to możliwość zaparkowania nie tylko pod własnym blokiem, ale w promieniu obejmującym często kilka sąsiednich ulic czy nawet fragment innej dzielnicy, w zależności od przebiegu granic danego obszaru. Dodatkowym udogodnieniem jest to, że osoba zameldowana przy ulicy stanowiącej granicę dwóch obszarów może samodzielnie wybrać, do którego z nich chce należeć, a sam abonament uprawnia do parkowania po obu stronach ulic wyznaczających te granice.
20 razy więcej miejsca za 20 razy wyższą cenę
Zarząd Dróg Miejskich sam podsumowuje tę różnicę wprost – abonament obszarowy daje w uproszczeniu dwudziestokrotnie większe możliwości postoju niż rejonowy, ale kosztuje też dokładnie dwadzieścia razy więcej. To nie przypadek ani zaokrąglenie marketingowe, tylko realny opis proporcji między niewielkim, ściśle określonym okręgiem wokół jednego adresu a rozległym obszarem obejmującym dziesiątki ulic. Dla mieszkańca, który parkuje zawsze w tym samym miejscu, tuż pod swoim blokiem, ta różnica może być zupełnie nieodczuwalna – ale dla kogoś, kto regularnie odwiedza znajomych po drugiej stronie dzielnicy albo pracuje kilka ulic dalej niż mieszka, dwudziestokrotnie większy zasięg bywa różnicą między łatwym parkowaniem a codziennym krążeniem w poszukiwaniu wolnego miejsca poza swoim wąskim rejonem.
Pułapka strefy ograniczonego postoju
Warto znać jeden mniej oczywisty szczegół dotyczący identyfikatora B-35, uprawniającego do warunkowego postoju w miejscach oznaczonych zakazem postoju z odpowiednią tabliczką. Dla abonamentu rejonowego identyfikator ten obowiązuje na odcinkach dróg, które fizycznie znajdują się w Twoim 200-metrowym okręgu lub są przez ten okrąg przecinane. Jeśli jednak Twoje miejsce zameldowania nie leży bezpośrednio w strefie oznaczonej jako strefa ograniczonego postoju, a promień Twojego abonamentu jedynie ją „zahacza” swoim zasięgiem, identyfikatora na tę konkretną strefę nie dostaniesz. Przy abonamencie obszarowym problem ten nie występuje w ten sam sposób – identyfikator B-35 obowiązuje tam na całym obszarze objętym abonamentem, na wszystkich odpowiednio oznakowanych odcinkach.
Płatność ratalna tylko dla droższej opcji
Kolejna praktyczna różnica dotyczy sposobu płatności. Koszt abonamentu obszarowego można rozłożyć na dwie równe raty po 300 złotych, ale wyłącznie przy składaniu wniosku osobiście w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM – drugą ratę trzeba uregulować najpóźniej na 7 dni przed upływem szóstego miesiąca ważności abonamentu. Wniosek złożony zdalnie, przez internet, wymaga zapłaty całej kwoty 600 złotych od razu. Tańszy abonament rejonowy, ze względu na symboliczną kwotę 30 złotych, nie oferuje w ogóle możliwości rozłożenia na raty – i trudno uznać to za realne ograniczenie, biorąc pod uwagę samą wysokość opłaty.
Sprawdź ile masz wolnych miejsc wokół domu, zanim zapłacisz więcej
Zanim automatycznie wybierzesz droższy wariant z myślą o „większym bezpieczeństwie”, sprawdź na mapie SPPN dostępnej na stronie Zarządu Dróg Miejskich, jak dokładnie wygląda Twój 200-metrowy okrąg rejonowy – jeśli w jego granicach mieszczą się wszystkie miejsca, z których realnie korzystasz na co dzień, dopłacanie różnicy do abonamentu obszarowego może nie mieć żadnego praktycznego uzasadnienia. Jeśli jednak Twoja codzienna trasa obejmuje odwiedziny u rodziny w innej części dzielnicy, dojazdy do pracy poza własnym rejonem czy regularne parkowanie w okolicy, która wypada poza Twoim wąskim okręgiem, dopłata do abonamentu obszarowego może się zwrócić już po kilkunastu unikniętych mandatach za parkowanie poza uprawnionym obszarem.
Pamiętaj też, że każdemu mieszkańcowi przysługuje tylko jeden abonament, wyłącznie na jeden samochód, a jego ważność nie może przekroczyć jednego roku – warto zaplanować odnowienie z wyprzedzeniem, zamiast zorientować się o braku ważnego uprawnienia dopiero po otrzymaniu wezwania do zapłaty za postój bez opłaty.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.