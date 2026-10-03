3386 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego. Pieniądze nie trafiają jednak do każdego i trzeba złożyć wniosek
Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku wynosi 3386 zł miesięcznie. To pieniądze dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością, a na nowych zasadach można je łączyć z pracą zarobkową bez limitu dochodów. Nie jest to jednak „3500 zł dla każdego”. Kwota 3386 zł jest ustawowo określona, świadczenie nie przysługuje automatycznie, a wniosek składa się w gminie, ośrodku pomocy społecznej albo innym wyznaczonym punkcie.
W 2026 roku świadczenie wynosi dokładnie 3386 zł
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił oficjalnie, że od 1 stycznia 2026 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3386 zł miesięcznie.
To oznacza, że nagłówki o „3500 zł” są zaokrągleniem. Oficjalna kwota wynosi obecnie 3386 zł, a nie 3500 zł.
Świadczenie jest waloryzowane co roku od 1 stycznia w powiązaniu ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.
Bez kryterium dochodowego na nowych zasadach
Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.
W przypadku osób objętych nowym systemem najważniejsza zmiana polega na tym, że opiekun może pracować zawodowo i jednocześnie pobierać świadczenie pielęgnacyjne. Nie obowiązuje przy tym kryterium dochodowe ani limit zarobków.
To bardzo ważne, bo wcześniej świadczenie było ściśle związane z rezygnacją z pracy albo niepodejmowaniem zatrudnienia.
Nie każdy może dostać te pieniądze
Świadczenie pielęgnacyjne nie jest uniwersalnym dodatkiem dla wszystkich opiekunów ani dla każdej rodziny.
Na nowych zasadach dotyczy przede wszystkim opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia przez nie 18. roku życia, jeżeli spełnione są warunki ustawowe i odpowiednie wskazania w orzeczeniu.
Dlatego określenie „dla każdego bez względu na dochody” wymaga doprecyzowania. Bez względu na dochody — tak, ale tylko dla osób, które spełniają ustawowe warunki przyznania świadczenia.
Stare i nowe zasady nadal funkcjonują równolegle
To jedna z najważniejszych rzeczy, o których trzeba pamiętać.
Osoby, które miały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 roku, mogą nadal korzystać z ochrony praw nabytych.
W starym systemie świadczenie było związane z rezygnacją z zatrudnienia albo niepodejmowaniem pracy w celu sprawowania opieki.
To oznacza, że możliwość swobodnego łączenia pracy i świadczenia dotyczy przede wszystkim osób objętych nowymi zasadami.
Trzeba złożyć wniosek
Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie.
Gov.pl wskazuje, że trzeba wypełnić wniosek, dołączyć wymagane dokumenty i złożyć je we właściwej instytucji. Najczęściej jest to:
- urząd miasta lub gminy,
- ośrodek pomocy społecznej,
- albo inne miejsce wyznaczone w danej gminie, np. centrum świadczeń.
Wniosek można złożyć w dowolnym momencie. Co do zasady świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.
Nie ma jednej ogólnopolskiej daty wypłaty
W tym miejscu warto sprostować jeszcze jedną rzecz.
Nie ma jednej daty, w której cała Polska otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne.
Wypłaty realizują gminy i jednostki odpowiedzialne za świadczenia rodzinne, dlatego terminy przelewów mogą różnić się między miejscowościami. Oficjalne źródła potwierdzają zasady składania wniosku i przyznawania świadczenia, ale nie wskazują jednej centralnej daty wypłaty „w drugiej połowie października”.
Jeśli ktoś chce znać dokładny termin październikowego przelewu, powinien sprawdzić harmonogram w swoim urzędzie miasta, gminy albo ośrodku pomocy społecznej.
Państwo może opłacać składki
W przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne mogą być także finansowane składki emerytalne, rentowe i zdrowotne, o ile spełnione są odpowiednie warunki.
To ma znaczenie szczególnie dla opiekunów, którzy przez lata ograniczają aktywność zawodową albo całkowicie z niej rezygnują.
Przy opiece nad więcej niż jednym dzieckiem kwota może być wyższa
Na nowych zasadach przewidziano również możliwość podwyższenia świadczenia, jeśli opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością do 18. roku życia.
W takim przypadku świadczenie może zostać zwiększone o 100 proc. na drugą i każdą kolejną osobę, po złożeniu odpowiedniego wniosku.
To oznacza, że w określonych sytuacjach łączna kwota może być znacznie wyższa niż 3386 zł miesięcznie.
Najważniejsze: 3386 zł, nie 3500 zł
Najważniejsze fakty są więc takie:
świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku wynosi 3386 zł miesięcznie, nie obowiązuje kryterium dochodowe na nowych zasadach, opiekun może pracować, ale świadczenie nie przysługuje każdemu i wymaga złożenia wniosku.
Nie ma też jednej centralnej daty październikowych wypłat dla całego kraju — harmonogram zależy od gminy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.