3386 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego. Pieniądze nie trafiają jednak do każdego i trzeba złożyć wniosek

3 października 2026 23:23 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku wynosi 3386 zł miesięcznie. To pieniądze dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością, a na nowych zasadach można je łączyć z pracą zarobkową bez limitu dochodów. Nie jest to jednak „3500 zł dla każdego”. Kwota 3386 zł jest ustawowo określona, świadczenie nie przysługuje automatycznie, a wniosek składa się w gminie, ośrodku pomocy społecznej albo innym wyznaczonym punkcie.

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Fot. Warszawa w Pigułce

W 2026 roku świadczenie wynosi dokładnie 3386 zł

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił oficjalnie, że od 1 stycznia 2026 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3386 zł miesięcznie.

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To oznacza, że nagłówki o „3500 zł” są zaokrągleniem. Oficjalna kwota wynosi obecnie 3386 zł, a nie 3500 zł.

Świadczenie jest waloryzowane co roku od 1 stycznia w powiązaniu ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

Bez kryterium dochodowego na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

W przypadku osób objętych nowym systemem najważniejsza zmiana polega na tym, że opiekun może pracować zawodowo i jednocześnie pobierać świadczenie pielęgnacyjne. Nie obowiązuje przy tym kryterium dochodowe ani limit zarobków.

To bardzo ważne, bo wcześniej świadczenie było ściśle związane z rezygnacją z pracy albo niepodejmowaniem zatrudnienia.

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Nie każdy może dostać te pieniądze

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest uniwersalnym dodatkiem dla wszystkich opiekunów ani dla każdej rodziny.

Na nowych zasadach dotyczy przede wszystkim opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia przez nie 18. roku życia, jeżeli spełnione są warunki ustawowe i odpowiednie wskazania w orzeczeniu.

Dlatego określenie „dla każdego bez względu na dochody” wymaga doprecyzowania. Bez względu na dochody — tak, ale tylko dla osób, które spełniają ustawowe warunki przyznania świadczenia.

Stare i nowe zasady nadal funkcjonują równolegle

To jedna z najważniejszych rzeczy, o których trzeba pamiętać.

Osoby, które miały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 roku, mogą nadal korzystać z ochrony praw nabytych.

W starym systemie świadczenie było związane z rezygnacją z zatrudnienia albo niepodejmowaniem pracy w celu sprawowania opieki.

To oznacza, że możliwość swobodnego łączenia pracy i świadczenia dotyczy przede wszystkim osób objętych nowymi zasadami.

Trzeba złożyć wniosek

Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie.

Gov.pl wskazuje, że trzeba wypełnić wniosek, dołączyć wymagane dokumenty i złożyć je we właściwej instytucji. Najczęściej jest to:

  • urząd miasta lub gminy,
  • ośrodek pomocy społecznej,
  • albo inne miejsce wyznaczone w danej gminie, np. centrum świadczeń.

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie. Co do zasady świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Nie ma jednej ogólnopolskiej daty wypłaty

W tym miejscu warto sprostować jeszcze jedną rzecz.

Nie ma jednej daty, w której cała Polska otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne.

Wypłaty realizują gminy i jednostki odpowiedzialne za świadczenia rodzinne, dlatego terminy przelewów mogą różnić się między miejscowościami. Oficjalne źródła potwierdzają zasady składania wniosku i przyznawania świadczenia, ale nie wskazują jednej centralnej daty wypłaty „w drugiej połowie października”.

Jeśli ktoś chce znać dokładny termin październikowego przelewu, powinien sprawdzić harmonogram w swoim urzędzie miasta, gminy albo ośrodku pomocy społecznej.

Państwo może opłacać składki

W przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne mogą być także finansowane składki emerytalne, rentowe i zdrowotne, o ile spełnione są odpowiednie warunki.

To ma znaczenie szczególnie dla opiekunów, którzy przez lata ograniczają aktywność zawodową albo całkowicie z niej rezygnują.

Przy opiece nad więcej niż jednym dzieckiem kwota może być wyższa

Na nowych zasadach przewidziano również możliwość podwyższenia świadczenia, jeśli opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością do 18. roku życia.

W takim przypadku świadczenie może zostać zwiększone o 100 proc. na drugą i każdą kolejną osobę, po złożeniu odpowiedniego wniosku.

To oznacza, że w określonych sytuacjach łączna kwota może być znacznie wyższa niż 3386 zł miesięcznie.

Najważniejsze: 3386 zł, nie 3500 zł

Najważniejsze fakty są więc takie:

świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku wynosi 3386 zł miesięcznie, nie obowiązuje kryterium dochodowe na nowych zasadach, opiekun może pracować, ale świadczenie nie przysługuje każdemu i wymaga złożenia wniosku.

Nie ma też jednej centralnej daty październikowych wypłat dla całego kraju — harmonogram zależy od gminy.

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