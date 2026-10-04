3386 zł miesięcznie i można jednocześnie pracować. Wiele rodzin może nie znać nowych zasad
Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku wynosi 3386 zł miesięcznie. Na nowych zasadach można je pobierać i jednocześnie pracować, prowadzić działalność gospodarczą albo gospodarstwo rolne. Nie obowiązuje też limit zarobków. Jest jednak ważne ograniczenie: nowe zasady dotyczą opiekunów osób z niepełnosprawnością do ukończenia przez nie 18. roku życia. Równolegle nadal funkcjonuje stary system dla osób chronionych prawami nabytymi.
3386 zł miesięcznie w 2026 roku
Oficjalna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2026 roku to 3386 zł miesięcznie.
Kwota została ogłoszona w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 października 2025 roku.
Świadczenie podlega corocznej waloryzacji powiązanej ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.
Można pracować i nadal dostawać świadczenie
To jedna z największych zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2024 roku.
Na nowych zasadach opiekun może:
- pracować na etacie,
- wykonywać inną pracę zarobkową,
- prowadzić działalność gospodarczą,
- prowadzić gospodarstwo rolne,
- a także pobierać świadczenia emerytalno-rentowe.
Nie ma przy tym limitu zarobków, którego przekroczenie odbierałoby prawo do świadczenia.
Ale nowe zasady nie dotyczą wszystkich opiekunów
I tutaj pojawia się najważniejsze zastrzeżenie.
Możliwość łączenia świadczenia pielęgnacyjnego z pracą dotyczy na nowych zasadach opiekunów osób z niepełnosprawnością do ukończenia przez nie 18. roku życia.
To oznacza, że nie każdy opiekun dorosłej osoby z niepełnosprawnością może po prostu przejść na nowe zasady i dalej pobierać świadczenie pielęgnacyjne.
W przypadku dorosłych osób z niepełnosprawnościami odrębne znaczenie ma m.in. system świadczenia wspierającego.
Stare zasady nadal obowiązują część osób
Osoby, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego według zasad obowiązujących do 31 grudnia 2023 roku, mogą nadal korzystać z ochrony praw nabytych.
W praktyce oznacza to, że mogą pozostać w starym systemie i pobierać świadczenie na dotychczasowych warunkach.
Tutaj jednak obowiązuje stara zasada: świadczenie było związane z rezygnacją z zatrudnienia lub niepodejmowaniem pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki.
Stary system i nowy system różnią się zasadniczo
Najprościej można to ująć tak:
Nowe zasady: opiekun osoby z niepełnosprawnością do 18. roku życia może pobierać świadczenie i jednocześnie pracować.
Stare zasady: osoba korzystająca z ochrony praw nabytych co do zasady nie może swobodnie łączyć świadczenia pielęgnacyjnego z pracą zarobkową.
To właśnie dlatego przed podjęciem pracy warto sprawdzić, na jakiej podstawie zostało przyznane świadczenie.
Można przejść ze starego systemu na nowy
Ministerstwo wyjaśnia, że opiekun dziecka z niepełnosprawnością do 18. roku życia, który ma świadczenie przyznane na starych zasadach, może zrezygnować z dotychczasowego świadczenia i złożyć nowy wniosek według zasad obowiązujących od 2024 roku.
Dopiero wtedy może korzystać z możliwości łączenia świadczenia z pracą bez ograniczeń.
Taka decyzja powinna być jednak dobrze przemyślana, bo oba systemy różnią się nie tylko zasadami dotyczącymi zatrudnienia.
Kto może otrzymać świadczenie na nowych zasadach?
Prawo do świadczenia może przysługiwać m.in. rodzicom, opiekunom faktycznym dziecka, rodzinom zastępczym oraz innym osobom wskazanym w ustawie, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki dotyczące osoby wymagającej opieki.
Kluczowe znaczenie ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.
W przypadku dziecka orzeczenie musi zawierać wymagane wskazania dotyczące konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy oraz stałego współudziału opiekuna w leczeniu, rehabilitacji i edukacji.
Są sytuacje, w których świadczenie nie przysługuje
Gov.pl wymienia także przypadki wyłączające prawo do świadczenia.
Problem może pojawić się np. wtedy, gdy na tę samą osobę inny opiekun ma już ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna.
Znaczenie mają też niektóre formy całodobowego pobytu osoby wymagającej opieki w placówce.
Co z osobami na starych zasadach, gdy kończy się orzeczenie?
Tu przepisy przewidują ochronę praw nabytych, ale trzeba pilnować terminów.
Aby zachować świadczenie na starych zasadach po wygaśnięciu dotychczasowego orzeczenia, trzeba:
- złożyć wniosek o nowe orzeczenie nie później niż w ciągu 3 miesięcy od wygaśnięcia starego,
- a następnie złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w ciągu 3 miesięcy od wydania nowego orzeczenia.
Najważniejsze: 3386 zł i możliwość pracy, ale tylko w odpowiednim systemie
W 2026 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł miesięcznie.
Na nowych zasadach można je łączyć z zatrudnieniem i nie obowiązuje limit dochodów, ale dotyczy to opiekunów osób z niepełnosprawnością do ukończenia 18 lat.
Osoby pobierające świadczenie na starych zasadach nadal korzystają z ochrony praw nabytych, ale obowiązują je inne reguły – w szczególności dotyczące pracy zarobkowej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.