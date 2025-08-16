Zderzenie na skrzyżowaniu. Duże utrudnienia w ruchu

16 sierpnia 2025 18:29 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Zderzenia na skrzyżowaniu ulic Ostrobramskiej i Zamienieskiej. Jak informuje sierż. szt. Paweł Chmura, do zdarzenia doszło o 17:30. To kolizja – nie ma osób rannych. Na miejscu pracują policjanci i straż pożarna. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności. Są duże utrudnienia w ruchu.

Nieoficjalnie ustaliliśmy, że kierujący toyotą zwalniał przed światłami. Sygnalizacja zmieniała się na czerwone. Autobus jadący za nim nie zdążył wyhamować. Doszło do uderzenia w tył pojazdu. To wstępne informacje. Policja potwierdzi je po zakończeniu czynności.

Skrzyżowanie jest częściowo zablokowane. Ruch odbywa się wolno. Tworzą się zatory w kierunku Grochowa i Gocławia. Służby kierują pojazdy objazdami na bieżąco. Na jezdni mogą zalegać odłamki. Zachowaj ostrożność podczas przejazdu. Jeśli możesz, omijaj skrzyżowanie Ostrobramskiej i Zamienieckiej. Wybierz alternatywną trasę wcześniej, korzystając z nawigacji.

