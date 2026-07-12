Montujesz klimatyzację? W bloku może Cię to słono kosztować
Upały sprawiają, że klimatyzacja z fanaberii zamienia się w konieczność. Właściciel domu może ją powiesić na ścianie bez pytania kogokolwiek o zgodę. W bloku sprawa wygląda zupełnie inaczej – a jeśli skropliny popłyną na balkon sąsiada, to dopiero początek kłopotów.
Dom jednorodzinny: żadnych formalności
Właściciel domu, montując jednostkę zewnętrzną klimatyzatora na własnej ścianie, nie potrzebuje ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do starostwa – Prawo budowlane nie obejmuje takich urządzeń formalnościami administracyjnymi, o ile montaż nie ingeruje w konstrukcję nośną budynku. To jedyna sytuacja, w której temat kończy się właściwie na wyborze wykonawcy i modelu urządzenia.
Blok to inna bajka – elewacja i dach nie są Twoje
W budynku wielorodzinnym elewacja, dach, balustrady i strop balkonu należą do nieruchomości wspólnej, a nie do właściciela pojedynczego mieszkania. Montaż jednostki zewnętrznej w którymkolwiek z tych miejsc wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni albo zarządcy budynku – niezależnie od tego, czy mieszkanie jest własnościowe, czy spółdzielcze. Wniosek trzeba zwykle złożyć z wyprzedzeniem: dane techniczne urządzenia, poziom hałasu, sposób odprowadzania skroplin i dokładne miejsce montażu. Decyzja zapada w ciągu 14-30 dni, a w większych spółdzielniach – dopiero na najbliższym posiedzeniu zarządu, co potrafi wydłużyć oczekiwanie o kolejne tygodnie.
Odmowa nie jest rzadkością, zwłaszcza w budynkach po świeżej termomodernizacji elewacji albo w nowszych apartamentowcach z jednolitą estetyką fasady. Zarząd może odmówić, powołując się właśnie na dbałość o spójny wygląd budynku – i taka odmowa, jeśli dotyczy realnej ingerencji w część wspólną, jest trudna do podważeina.
Balkon – strefa, która myli najwięcej osób
Jeśli jednostka zewnętrzna ma stanąć wyłącznie na posadzce balkonu, na podkładkach antywibracyjnych, bez przykręcania czegokolwiek do elewacji czy balustrady, sytuacja bywa prostsza – część prawników wskazuje, że w takim przypadku formalna zgoda wspólnoty może nie być konieczna, bo balkon stanowi pomieszczenie przynależne do lokalu. To jednak nie jest reguła bez wyjątków: wiele regulaminów spółdzielni i wspólnot i tak wymaga zgłoszenia takiego montażu, a część orzecznictwa traktuje nawet wygląd balkonu jako element wpływający na estetykę całej elewacji. Zanim ktoś uzna, że „balkon to moja sprawa”, warto sprawdzić regulamin konkretnego budynku – w razie sporu to on, a nie ogólne przekonanie, będzie miał znaczenie.
Zalanie balkonu sąsiada – kto płaci?
Tu zaczyna się realne ryzyko finansowe. Skropliny z klimatyzatora trzeba odprowadzać w sposób kontrolowany – najlepiej do pionu kanalizacyjnego albo pompką skroplin, ewentualnie do szczelnego zbiornika, który trzeba regularnie opróżniać. Całkowicie zabronione jest wypuszczenie rurki poza barierkę balkonu, tak żeby woda swobodnie kapała na niższe piętro.
Jeśli mimo to dojdzie do zalania balkonu sąsiada poniżej, odpowiedzialność cywilną ponosi właściciel klimatyzatora – niezależnie od tego, czy miał zgodę wspólnoty na sam montaż. Sąsiad może domagać się naprawienia szkody, a wspólnota – dodatkowo żądać usunięcia naruszeń albo demontażu urządzenia. W skrajnych przypadkach, jak pokazują opisywane niedawno sprawy, właściciel montujący klimatyzator bez zgody i bez właściwego odprowadzenia skroplin dostawał nakaz demontażu mimo poniesionych kosztów instalacji – dobra wiara i wydane pieniądze nie chronią przed takim rozstrzygnięciem.
Zanim wykonawca przyjedzie z drabiną
Jeśli mieszkasz w bloku, zanim podpiszesz umowę z firmą montażową, złóż pisemny wniosek do zarządu wspólnoty lub spółdzielni – sama firma instalacyjna nie ma obowiązku sprawdzać, czy masz taką zgodę, więc cała odpowiedzialność spada na Ciebie jako właściciela.
Jeśli planujesz postawić jednostkę wyłącznie na posadzce balkonu, i tak sprawdź regulamin swojego budynku – „balkon to moja sprawa” bywa mitem, który kończy się pismem od zarządu.
Zadbaj o odprowadzenie skroplin do kanalizacji albo pompką skroplin, a jeśli korzystasz ze zbiornika – opróżniaj go regularnie. To nie jest formalność dla zasady: to jedyny sposób, żeby nie zostać obciążonym za zalanie sąsiada poniżej.
W Warszawie, gdzie wiele spółdzielni administruje blokami z lat 70. i 80. o jednolitej elewacji, warto liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania na decyzję w szczycie sezonu – im bliżej najgorętszych tygodni lipca, tym więcej wniosków trafia do zarządów naraz, a kolejka się wydłuża.
Jeśli dostałeś już odmowę, nie musi być ona ostateczna – zmiana lokalizacji urządzenia, cichszy model albo dodatkowa wibroizolacja często wystarczają, żeby ponowny wniosek przeszedł bez problemu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.