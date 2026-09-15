448 tys. wezwań. Fala gigantycznych kar, system cały czas typuje nowych kierowców
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podał dane, które powinny zwrócić uwagę każdego właściciela samochodu. W 2025 roku Fundusz wystawił około 448 tys. wezwań dotyczących braku obowiązkowego OC. Rok wcześniej było ich 351 tys., a więc w ciągu zaledwie 12 miesięcy liczba spraw wzrosła o prawie 100 tys. Jednocześnie od początku 2026 roku ponownie wzrosły opłaty za brak polisy. W przypadku samochodu osobowego wystarczą ponad 2 tygodnie bez ochrony, aby należność sięgnęła 9610 zł. Dla ciężarówki, ciągnika samochodowego lub autobusu może to być aż 14 420 zł. Co szczególnie istotne, kierowca nie musi zostać zatrzymany przez policję. Zdecydowaną większość przerw UFG znajduje sam, analizując swoje bazy danych.
448 tys. wezwań w jednym roku. Rok wcześniej było ich 351 tys.
Najnowsze dane UFG pokazują ogromną skalę problemu. W 2025 roku Fundusz wystawił około 448 tys. wezwań dotyczących braku OC komunikacyjnego oraz OC rolników. To ważne doprecyzowanie – liczba 448 tys. nie oznacza 448 tys. kierowców samochodów osobowych, ponieważ statystyka obejmuje również obowiązkowe ubezpieczenia rolników. Nie zmienia to faktu, że wzrost jest bardzo duży. W 2024 roku takich wezwań było około 351 tys., czyli o 97 tys. mniej.
Sam wzrost liczby wezwań nie pozwala też stwierdzić, że dokładnie o tyle wzrosła liczba nieubezpieczonych kierowców. UFG coraz skuteczniej wykrywa przerwy automatycznie, a więc część zwiększenia statystyki może wynikać z lepszej kontroli baz danych. Skala pozostaje jednak niepokojąca, szczególnie w zestawieniu z pieniędzmi wypłacanymi później osobom poszkodowanym przez nieubezpieczonych sprawców.
Nie musi zatrzymać cię policja. 96 proc. przypadków UFG wykrywa sam
Dla kierowcy najważniejsza może być inna liczba. Aż 96 proc. wezwań UFG wystawia na podstawie własnych ustaleń dotyczących przerw w ochronie ubezpieczeniowej. Zaledwie około 4 proc. pochodzi z zawiadomień przekazywanych z zewnątrz. Oznacza to, że popularne kiedyś przekonanie, iż brak OC wyjdzie na jaw przede wszystkim podczas kontroli drogowej albo po kolizji, jest już całkowicie nieaktualne.
Fundusz prowadzi centralną bazę informacji o umowach OC i AC. System może porównywać dane dotyczące pojazdów oraz okresy obowiązywania polis i szukać luk pomiędzy kolejnymi umowami. Samochód może przez cały czas stać w garażu, a właściciel może przez wiele miesięcy nie spotkać patrolu drogówki. Jeśli jednak pojazd powinien posiadać OC, a w bazie pojawi się przerwa, UFG może wszcząć postępowanie bez jakiegokolwiek zatrzymania samochodu na drodze.
Nawet jeden dzień bez OC kosztuje. W 2026 roku to już 1920 zł
Wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu oraz długości przerwy w ubezpieczeniu. Właściciel samochodu osobowego, który nie miał ważnego OC przez okres od 1 do 3 dni, może zapłacić w 2026 roku 1920 zł. Przy przerwie trwającej od 4 do 14 dni opłata wzrasta do 4810 zł. Po przekroczeniu 14 dni obowiązuje pełna stawka wynosząca 9610 zł.
Jeszcze wyższe kwoty dotyczą samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów. Do 3 dni bez OC oznacza 2880 zł, od 4 do 14 dni – 7210 zł, a po przekroczeniu 14 dni 14 420 zł. W przypadku pozostałych pojazdów, do których należą między innymi motocykle, pełna opłata wynosi 1600 zł, połowa stawki 800 zł, a przy przerwie do 3 dni 320 zł.
Warto przy tym wiedzieć, że potocznie mówi się o „karze UFG”, ale formalnie nie jest to mandat drogowy ani grzywna karna. Jest to opłata za niespełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia, której wysokość została określona w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.
Dlaczego opłaty znowu wzrosły? Wszystko przez płacę minimalną
UFG nie ustala tych kwot dowolnie. Pełna stawka dla samochodu osobowego odpowiada dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, dla samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów – jego trzykrotności, a dla pozostałych pojazdów jednej trzeciej tej kwoty. Wyniki są następnie zaokrąglane zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie. Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, dlatego automatycznie wzrosły także opłaty za brak OC.
Jeszcze w 2025 roku pełna stawka dla samochodu osobowego wynosiła 9330 zł. Obecnie jest to 9610 zł, czyli o 280 zł więcej. W przypadku ciężarówek, autobusów i ciągników samochodowych maksymalna należność wzrosła z 14 tys. do 14 420 zł. Jeżeli w kolejnych latach płaca minimalna ponownie wzrośnie, razem z nią pójdą w górę również te opłaty.
Kupiłeś używany samochód? Tutaj bardzo łatwo wpaść w pułapkę
Jedną z najbardziej niebezpiecznych sytuacji jest zakup używanego samochodu z polisą OC poprzedniego właściciela. Nabywca może korzystać z takiego ubezpieczenia do końca okresu, na który zostało zawarte, ale później następuje zasadnicza różnica w porównaniu ze zwykłą własną polisą: OC przejęte po sprzedającym nie odnawia się automatycznie na kolejny rok. Nową umowę trzeba zawrzeć samodzielnie.
Przykładowo kierowca kupuje samochód 1 września, a polisa poprzedniego właściciela obowiązuje do 20 października. Jeżeli uzna, że ubezpieczyciel sam przedłuży ochronę, 21 października może już powstać przerwa. Po 4 dniach pełna należność dla samochodu osobowego wchodzi na poziom 4810 zł, a po przekroczeniu 14 dni sięga 9610 zł. Samochód przez cały ten czas może stać pod domem. To nie usuwa obowiązku posiadania OC.
Nie każda własna polisa również odnowi się automatycznie
Standardowa roczna umowa OC co do zasady odnawia się automatycznie, jeżeli właściciel nie wypowie jej w wymaganym terminie. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Jednym z najważniejszych jest nieopłacenie w całości składki za mijający okres ubezpieczenia. Jeżeli pozostała zaległa rata, automatyczne wznowienie ochrony może nie nastąpić.
To szczególnie ryzykowna sytuacja dla osoby, która przez wiele lat przyzwyczaiła się, że polisa „robi się sama”. Kierowca może być przekonany, że OC nadal obowiązuje, tymczasem poprzednia umowa już się zakończyła. Dlatego przed upływem okresu ochrony warto sprawdzić nie tylko datę na dokumencie, ale również to, czy wszystkie raty zostały prawidłowo opłacone.
Samochód stoi zepsuty w garażu? To zwykle nie zwalnia z obowiązku
Kolejna częsta pomyłka wynika z przekonania, że OC potrzebne jest tylko samochodowi używanemu na drodze. Obowiązek związany jest jednak z posiadaniem pojazdu objętego ustawą, a nie z liczbą przejechanych kilometrów. Nieużywanie samochodu samo w sobie nie powoduje wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia. Auto może mieć uszkodzony silnik, czekać miesiącami na remont albo stać na prywatnej posesji, a polisa nadal jest wymagana.
Istnieją ustawowe wyjątki i szczególne procedury dotyczące między innymi czasowego wycofania określonych pojazdów z ruchu, ale nie wolno utożsamiać ich ze zwykłym odstawieniem samochodu do garażu. Dopóki właściciel nie ma pewności, że jego konkretny pojazd został skutecznie objęty odpowiednią procedurą przewidzianą w przepisach, nie powinien samodzielnie przerywać ubezpieczenia.
9610 zł może okazać się najmniejszym problemem. Po wypadku UFG zażąda zwrotu pieniędzy
Opłata za sam brak OC jest dotkliwa, ale prawdziwe ryzyko zaczyna się w chwili spowodowania kolizji albo wypadku. Poszkodowany nie zostaje bez pomocy tylko dlatego, że sprawca nie kupił obowiązkowej polisy. W takich przypadkach działa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaca należne odszkodowanie lub świadczenie, a następnie może wystąpić do odpowiedzialnych osób o zwrot wypłaconych pieniędzy.
W 2025 roku UFG przekazał około 133 mln zł za szkody spowodowane przez nieubezpieczonych oraz niezidentyfikowanych sprawców zdarzeń drogowych. Łączne wypłaty Funduszu, po uwzględnieniu także innych jego zobowiązań w tym obszarze, wyniosły około 148 mln zł. To pokazuje, że problem nie kończy się na administracyjnych wezwaniach za brak dokumentu. Na drogach rzeczywiście dochodzi do szkód powodowanych przez osoby bez odpowiedniej ochrony.
Nieubezpieczeni sprawcy mieli do oddania ponad 403 mln zł
Skala regresów jest jeszcze bardziej wymowna. Na koniec 2025 roku nieubezpieczeni sprawcy mieli do zwrotu wobec UFG łącznie ponad 403 mln zł. Średnie zadłużenie przypadające na takiego sprawcę przekraczało 24 tys. zł. Rok wcześniej średnia wynosiła około 22,4 tys. zł. Dla porównania UFG wskazuje, że przeciętny koszt rocznej polisy OC to około 700 zł.
Średnia może przy tym ukrywać bardzo duże szkody. Zwykła parkingowa stłuczka może oznaczać kilka lub kilkanaście tysięcy złotych, ale wypadek z ciężko ranną osobą może generować koszty leczenia, rehabilitacji, opieki, utraconych dochodów, zadośćuczynienia, a czasami również wieloletniej renty. Wtedy odpowiedzialność nieubezpieczonego sprawcy może być wielokrotnie wyższa od samej opłaty za brak OC.
UFG sprawdza miliony danych. Kierowcy sami sprawdzali OC 24 mln razy
Skala cyfrowego systemu kontroli jest ogromna. W 2025 roku ubezpieczyciele wysłali do prowadzonej przez UFG bazy około 2,2 mld zapytań, a Fundusz pośredniczył przy około 1,4 mld zapytań do CEPiK. Jednocześnie zwykli użytkownicy skorzystali w ciągu roku z internetowej usługi sprawdzania ważności OC około 24 mln razy.
Weryfikacja jest bezpłatna. Na portalu UFG można skorzystać z usługi sprawdzania OC pojazdu, podając między innymi numer rejestracyjny lub VIN oraz datę, dla której ma zostać sprawdzona ochrona. Może to zrobić zarówno właściciel samochodu, jak i osoba chcąca zweryfikować polisę innego pojazdu, na przykład po kolizji.
Masz 2 polisy? To nie znaczy, że najlepiej nie płacić żadnej
Bywa również odwrotna sytuacja: kierowca kupuje nowe OC, nie zdając sobie sprawy, że poprzednia umowa odnowiła się automatycznie. Powstają wtedy 2 polisy dotyczące tego samego pojazdu. Przepisy przewidują możliwość wypowiedzenia umowy, która została zawarta poprzez automatyczne odnowienie, ale trzeba to zrobić prawidłowo. Nie należy po prostu przestać płacić obu ubezpieczycielom i zakładać, że problem sam zniknie.
Jeżeli sytuacja dotycząca ciągłości ochrony jest niejasna, najbezpieczniej najpierw zweryfikować ją bezpośrednio u ubezpieczyciela oraz w bazie UFG. Szczególnie przy zmianie towarzystwa warto zachować potwierdzenia wypowiedzenia poprzedniej umowy i zawarcia nowej polisy.
Dostałeś wezwanie z UFG. Nie ignoruj go
Wezwanie nie oznacza, że w każdym przypadku Fundusz ma rację. Może się zdarzyć, że pojazd był prawidłowo ubezpieczony, ale informacja nie została właściwie przekazana do bazy albo wystąpiła niezgodność danych. W takiej sytuacji właściciel powinien przedstawić dokumenty potwierdzające, że w kwestionowanym okresie posiadał ważne OC albo że z innych przyczyn obowiązek ubezpieczenia go nie dotyczył.
Jeżeli jednak rzeczywiście istniała przerwa, wysokość należności wynika z przepisów i długości okresu bez ochrony. W określonych przypadkach UFG może rozpatrywać wnioski dotyczące umorzenia opłaty w całości lub części albo udzielenia ulgi w jej spłacie, szczególnie ze względu na wyjątkowo trudną sytuację materialną i życiową zobowiązanego. Nie jest to jednak automatyczne prawo do obniżki – każda sprawa jest oceniana indywidualnie.
W 2026 roku nawet chwila nieuwagi może kosztować więcej niż wieloletnie składki
Przy przeciętnej rocznej składce OC wynoszącej według danych UFG około 700 zł, pełna opłata 9610 zł za brak ochrony samochodu osobowego odpowiada kosztowi niemal 14 przeciętnych rocznych polis. A to nadal tylko konsekwencja samej przerwy w ubezpieczeniu, bez spowodowania jakiejkolwiek szkody. Jeśli dochodzi do wypadku, finansowe ryzyko może wzrosnąć wielokrotnie.
Najbardziej niepokojący w nowych danych jest więc nie tylko sam wzrost stawek, ale połączenie 3 zjawisk: około 448 tys. wezwań w ciągu roku, prawie 100 tys. więcej niż rok wcześniej oraz system, który w 96 proc. przypadków znajduje przerwy samodzielnie. Brak kontroli drogowej nie oznacza już praktycznie żadnej ochrony przed wykryciem braku polisy.
Co warto sprawdzić dzisiaj?
- Sprawdź datę końca własnej polisy. Nie opieraj się wyłącznie na pamięci albo założeniu, że ubezpieczenie odnowi się automatycznie. Szczególnie ważne jest to przy samochodzie niedawno kupionym od innej osoby oraz przy składce opłacanej w ratach.
- Jeżeli kupiłeś używany samochód, sprawdź, czy korzystasz jeszcze z OC sprzedającego. Taka polisa wygasa wraz z końcem okresu wskazanego w umowie i nie przedłuży się automatycznie. Nowa ochrona powinna rozpocząć się bez choćby jednodniowej przerwy.
- Zweryfikuj pojazd w bazie UFG. Usługa jest bezpłatna, a sprawdzenie zajmuje chwilę. Jeżeli dane w systemie nie zgadzają się z dokumentami, lepiej wyjaśnić sprawę zanim pojawi się wezwanie.
- Nie zakładaj, że auto stojące w garażu nie potrzebuje OC. Samo nieużywanie pojazdu nie zwalnia z ustawowego obowiązku. Przy samochodzie osobowym już 1 dzień przerwy oznacza w 2026 roku opłatę 1920 zł, a po ponad 14 dniach jest to 9610 zł.
Najnowsze dane UFG pokazują przede wszystkim jedno: obowiązkowe OC staje się jednym z tych obowiązków, których coraz trudniej nieświadomie albo świadomie uniknąć. Fundusz nie musi zobaczyć samochodu na drodze. Wystarczy luka widoczna w danych. A przy obecnych stawkach zwykłe przeoczenie daty może kosztować wielokrotnie więcej niż sama polisa.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.