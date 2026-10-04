50 zł podatku od jednego urządzenia. Nowe stawki uderzą w ten popularny produkt
Zmieniają się zasady opodatkowania e-papierosów i urządzeń do waporyzacji. Stawka akcyzy na urządzenia ma wzrosnąć z 40 do 50 zł za sztukę, a od 1 stycznia 2027 roku stawka na płyn do papierosów elektronicznych ma wynosić 2,20 zł za każdy mililitr zamiast 1,80 zł. Zmiany obejmują także jednorazowe e-papierosy i zestawy części. Projekt przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie i we wrześniu był przedmiotem dalszych prac parlamentarnych.
50 zł akcyzy za jedno urządzenie
Jedna z najważniejszych zmian dotyczy urządzeń do waporyzacji.
Rządowy projekt przewiduje wzrost stawki akcyzy z obecnych 40 zł do 50 zł za sztukę.
Nowa stawka ma obejmować m.in.:
- papierosy elektroniczne,
- podgrzewacze,
- urządzenia wielofunkcyjne,
- zestawy części do urządzeń do waporyzacji.
Celem zmian jest również objęcie podatkiem urządzeń niezależnie od zastosowanej technologii. Ministerstwo Finansów wskazuje, że obecne różnice konstrukcyjne pozwalają w niektórych przypadkach sprzedawać produkty w sposób umożliwiający uniknięcie opodatkowania.
Jednorazowe e-papierosy również obejmie 50 zł
Szczególne zasady dotyczą jednorazowych papierosów elektronicznych.
Dodatkowa kwota akcyzy doliczana do płynu znajdującego się w takim urządzeniu ma wzrosnąć z 40 do 50 zł.
Nie będzie to jednak jedyne obciążenie związane z takim produktem. Opodatkowany pozostaje również znajdujący się w nim płyn.
To ważne, ponieważ przy jednorazowych e-papierosach nie można sprowadzać całej konstrukcji podatku do prostego stwierdzenia: „50 zł od urządzenia”.
Płyn: 2,20 zł za każdy mililitr
Druga bardzo istotna zmiana zacznie obowiązywać 1 stycznia 2027 roku.
Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych ma wzrosnąć:
z 1,80 zł do 2,20 zł za każdy mililitr.
To wzrost o 40 groszy na każdym mililitrze.
Przy 10 ml płynu różnica w samej stawce wynosi więc:
4 zł.
Przy 20 ml:
8 zł.
Przy 50 ml:
20 zł.
A przy 100 ml:
40 zł.
Są to wyliczenia pokazujące wyłącznie różnicę wynikającą ze wzrostu stawki akcyzy z 1,80 do 2,20 zł/ml. Nie są to prognozy wzrostu ceny detalicznej produktu.
Cena w sklepie nie musi wzrosnąć dokładnie o tyle
Wyższa akcyza nie oznacza automatycznie, że sprzedawca podniesie cenę konkretnego urządzenia dokładnie o 10 zł albo że butelka płynu podrożeje dokładnie o kwotę wynikającą z prostego przemnożenia stawki.
Ostateczna cena zależy również od producenta, importera, dystrybutora, marży sprzedawcy oraz innych obciążeń.
W trakcie prac sejmowych wskazywano jednak na założenia rządowej oceny skutków regulacji, zgodnie z którymi wyższe obciążenia mają być przenoszone na nabywców.
Dlatego zmiany podatkowe mogą być widoczne w cenach płaconych przez klientów.
Zmieniają się również definicje
Projekt nie sprowadza się wyłącznie do podwyżki stawek.
Zmianie mają ulec definicje e-papierosów i urządzeń do waporyzacji. Akcyzą mają zostać objęte również urządzenia zasilające i sterujące, także w sytuacji, gdy nie mają grzałki.
Jednocześnie wymienne wkłady nie mają być już odrębnie traktowane jak urządzenia objęte akcyzą. Opodatkowany pozostanie natomiast znajdujący się w nich płyn.
To istotne zastrzeżenie: reforma w przypadku niektórych konfiguracji urządzeń nie polega wyłącznie na prostym dodaniu 10 zł do obecnego obciążenia. Zmienia się również sposób kwalifikowania poszczególnych elementów.
Rząd chce zamknąć możliwość omijania akcyzy
Ministerstwo Finansów tłumaczy, że jednym z powodów reformy jest rozwój nowych konstrukcji e-papierosów.
Dotychczas różnice technologiczne i możliwość sprzedawania urządzeń w częściach mogły prowadzić do sytuacji, w których podobne funkcjonalnie produkty były opodatkowane w różny sposób.
Po zmianach zasady mają obejmować wszystkie rodzaje e-papierosów i urządzeń służących do waporyzacji płynu niezależnie od ich budowy czy zastosowanej technologii.
Projekt jest już po pierwszym czytaniu
Zmiany nie są już wyłącznie rządową zapowiedzią.
Projekt trafił do Sejmu jako druk nr 2839. Pierwsze czytanie odbyło się 31 lipca 2026 roku.
We wrześniu Sejm zajmował się już sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych dotyczącym projektu – w ramach druków nr 2839 i 3065.
To oznacza zaawansowany etap procesu legislacyjnego, ale przy opisywaniu stawek nadal warto precyzyjnie wskazywać status konkretnych regulacji i terminy ich stosowania.
Najważniejsza data: 1 stycznia 2027 roku
Ministerstwo Finansów wskazuje, że podwyższona stawka akcyzy na płyn do e-papierosów – 2,20 zł za każdy mililitr – ma obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.
Pozostałe regulacje mają własne przepisy dotyczące wejścia w życie i rozpoczęcia ich stosowania: większość ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu ustawy, a być stosowana po trzymiesięcznym okresie dostosowawczym.
Dla użytkowników e-papierosów najważniejsze są więc dwie liczby: 50 zł akcyzy dotyczącej urządzenia oraz 2,20 zł za każdy mililitr płynu od 2027 roku.
Przy czym 50 zł nie oznacza ceny urządzenia ani automatycznej podwyżki produktu o 50 zł. To wysokość stawki akcyzy, która zgodnie z projektowanymi zasadami ma obciążać urządzenia do waporyzacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.