6 tys. zł emerytury. Ile trzeba zarabiać, żeby dostawać taki przelew z ZUS? Sprawdź wyliczenia i zasady w Warszawie
Marzenie o stabilnej i wysokiej emeryturze staje się kluczowym elementem planowania finansowego dla wielu pracujących Polaków. Świadczenie w wysokości 6000 zł brutto miesięcznie pozwala na komfortowe życie na emeryturze, jednak osiągnięcie takiej kwoty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wymaga zgromadzenia znacznego kapitału emerytalnego i osiągania zarobków wyraźnie przewyższających średnią krajową przez wiele lat. W Warszawie, gdzie zarobki należą do najwyższych w kraju, temat ten budzi szczególne zainteresowanie wśród pracowników sektora biurowego, technicznego i usługowego w dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Jak ZUS wylicza emeryturę. Wymagany kapitał i zarobki
Zasada działania polskiego systemu emerytalnego opiera się na zreformowanym filarze kapitałowym (zdefiniowanej składce). Ostateczna wysokość emerytury jest wynikiem prostego dzielenia: sumy zwaloryzowanych składek zgromadzonych na koncie i subkoncie w ZUS przez średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach, ogłaszane co roku w marcu przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dla osoby przechodzącej na emeryturę w wieku 65 lat dalsze średnie trwanie życia wynosi obecnie około 210-220 miesięcy.
Aby otrzymać emeryturę w wysokości 6000 zł brutto, ubezpieczony musi zgromadzić na swoim koncie w ZUS kapitał emerytalny rzędu od 1,2 do 1,3 miliona złotych. Z uwzględnieniem faktu, że składka emerytalna wynosi 19,52 proc. wynagrodzenia brutto, przeprowadzane symulacje wskazują, że aby osiągnąć taki próg przy 35-40 latach ciągłego stażu pracy, pracownik powinien zarabiać średnio od 10 000 zł do 12 000 zł brutto miesięcznie przez większą część swojej kariery zawodowej.
Podstawą prawną określającą zasady ustalania prawa do świadczeń oraz ich wysokości są przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251 z późn. zm.). Przepisy te jednoznacznie uzależniają kwotę wypłaty od łącznej sumy odprowadzonych składek oraz wieku, w którym decydujemy się zakończyć aktywność zawodową – każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi kwotę świadczenia średnio o 8-10 proc.
Sytuacja na stołecznym rynku pracy. Wola, Mokotów i Śródmieście
W warszawskich realiach rynkowych kwoty rzędu 10-12 tys. zł brutto są powszechne w wielu branżach, zwłaszcza w centrach biznesowych i korporacyjnych. W rejonach nowoczesnych biurowców na warszawskiej Woli (Rondo Daszyńskiego) oraz na Mokotowie (Służewiec) specjaliści z branży IT, finansów czy marketingu mają realną szansę na wypracowanie odpowiedniego kapitału emerytalnego.
Z kolei w ścisłym centrum w dzielnicy Śródmieście z wysokimi pensjami łączą się też wysokie koszty utrzymania. Eksperci ds. zabezpieczenia emerytalnego podkreślają, że oprócz samej podstawy z ZUS, warto rozważyć dodatkowe formy oszczędzania w ramach III filaru – takich jak Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) czy Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).
Jak krok po kroku zadbać o wysoką emeryturę z ZUS i III filaru
Zobacz zestaw practical kroków, które pozwolą Ci kontrolować stan konta emerytalnego i budować kapitał na przyszłość:
- Zaloguj się na portal PUE ZUS / eZUS i sprawdź stan konta – przeanalizuj dotychczas zgromadzony kapitał oraz skorzystaj z kalkulatora emerytalnego, aby poznać prognozowaną kwotę świadczenia.
- Pilnuj ciągłości odprowadzania składek emerytalnych – pamiętaj, że praca na umowach o dzieło bez składek ZUS obniża Twój ostateczny kapitał emerytalny.
- Rozważ wydłużenie aktywności zawodowej o 2-3 lata – odłożenie momentu przejścia na emeryturę znacząco zwiększa kapitał dzięki kolejnym waloryzacjom i zmniejsza liczbę miesięcy w mianowniku GUS.
- Korzystaj z programu PPK w firmach na Woli czy Mokotowie – nie rezygnuj ze wpłat pracodawcy w ramach PPK, co stanowi dopłatę do Twoich prywatnych oszczędności.
- Otwórz konto IKE lub IKZE w Śródmieściu – oszczędzaj w ramach III filaru, wykorzystując ulgi podatkowe (odliczenie od PIT przy IKZE lub brak podatku Belki przy IKE).
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.