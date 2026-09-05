Pilne. Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. MSZ przekazało nowe informacje o poszkodowanych
Są nowe informacje dotyczące wypadku autokaru przewożącego polskich pielgrzymów na Węgrzech. W zdarzeniu ucierpiało osiem osób. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór poinformował, że obrażenia okazały się lekkie, a wszyscy podróżni mogą już kontynuować drogę do Polski.
Do nietypowego i groźnego zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Wszystko miało rozpocząć się od owcy, która znalazła się na drodze.
Najpierw owca, później uderzenie ciężarówki
Wypadek wydarzył się około godz. 1 w nocy na drodze nr 86 na Węgrzech, w rejonie położonym niedaleko granic ze Słowenią i Austrią. Autokar z polskimi pielgrzymami wracał z Chorwacji.
Według relacji węgierskich mediów pojazd potrącił owcę, po czym kierowca zatrzymał autokar i włączył światła awaryjne. Wtedy doszło do kolejnego zdarzenia – w stojący pojazd uderzyła ciężarówka.
Pierwsze doniesienia mówiły o kilku osobach poszkodowanych. W sobotę po południu polskie MSZ przekazało dokładniejsze informacje.
Osiem osób zostało poszkodowanych
Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór poinformował, że lekkich obrażeń doznało osiem osób. Poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu. Co najważniejsze, według informacji resortu nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.
Pozostali pasażerowie zostali po zdarzeniu przewiezieni do sali gimnastycznej w miejscowości Zalalövő. Tam oczekiwali na zorganizowanie dalszego transportu.
MSZ przekazało, co stało się z pielgrzymami
Dla podróżnych podstawiono kolejny autokar. Jak przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wszyscy pielgrzymi wznowili podróż i są już w drodze do Polski.
To najważniejsza wiadomość po nocnym wypadku. Mimo groźnego przebiegu zdarzenia i uderzenia ciężarówki obyło się bez poważnych obrażeń.
Okoliczności wypadku wyjaśniają węgierskie służby.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.