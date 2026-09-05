Pilne. Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. MSZ przekazało nowe informacje o poszkodowanych

5 września 2026 21:47 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Są nowe informacje dotyczące wypadku autokaru przewożącego polskich pielgrzymów na Węgrzech. W zdarzeniu ucierpiało osiem osób. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór poinformował, że obrażenia okazały się lekkie, a wszyscy podróżni mogą już kontynuować drogę do Polski.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Do nietypowego i groźnego zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Wszystko miało rozpocząć się od owcy, która znalazła się na drodze.

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Wypadek wydarzył się około godz. 1 w nocy na drodze nr 86 na Węgrzech, w rejonie położonym niedaleko granic ze Słowenią i Austrią. Autokar z polskimi pielgrzymami wracał z Chorwacji.

Według relacji węgierskich mediów pojazd potrącił owcę, po czym kierowca zatrzymał autokar i włączył światła awaryjne. Wtedy doszło do kolejnego zdarzenia – w stojący pojazd uderzyła ciężarówka.

Pierwsze doniesienia mówiły o kilku osobach poszkodowanych. W sobotę po południu polskie MSZ przekazało dokładniejsze informacje.

Osiem osób zostało poszkodowanych

Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór poinformował, że lekkich obrażeń doznało osiem osób. Poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu. Co najważniejsze, według informacji resortu nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Pozostali pasażerowie zostali po zdarzeniu przewiezieni do sali gimnastycznej w miejscowości Zalalövő. Tam oczekiwali na zorganizowanie dalszego transportu.

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Dla podróżnych podstawiono kolejny autokar. Jak przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wszyscy pielgrzymi wznowili podróż i są już w drodze do Polski.

To najważniejsza wiadomość po nocnym wypadku. Mimo groźnego przebiegu zdarzenia i uderzenia ciężarówki obyło się bez poważnych obrażeń.

Okoliczności wypadku wyjaśniają węgierskie służby.

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