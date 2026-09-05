Sprawdź konto. ZUS wypłaca pieniądze wcześniej. Chodzi o dodatkowe świadczenie
Wrzesień przynosi ważne wypłaty dla milionów emerytów i rencistów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przekazywanie czternastych emerytur, a w przypadku jednej grupy kalendarz sprawił, że pieniądze musiały zostać wysłane wcześniej. Powód jest prosty: 6 września wypada w niedzielę.
To oznacza, że seniorzy mający ustalony termin płatności świadczenia na 6. dzień miesiąca nie muszą czekać do poniedziałku.
ZUS wypłaca wcześniej, gdy termin przypada w dzień wolny
ZUS realizuje emerytury i renty w stałych terminach przypadających m.in. 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeżeli jednak termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenie wypłacane jest wcześniej. Taką zasadę ZUS potwierdza w swoich oficjalnych komunikatach.
Właśnie taka sytuacja występuje teraz. 6 września 2026 roku przypada w niedzielę.
Sprawa jest tym istotniejsza, że we wrześniu razem z podstawową emeryturą lub rentą ZUS wypłaca uprawnionym również czternastą emeryturę. Oficjalny harmonogram czternastek obejmuje 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września.
W praktyce część seniorów z terminem przypadającym na 6 września może więc otrzymać w jednej wypłacie zarówno swoje podstawowe świadczenie, jak i należną czternastkę.
Nawet 1978,49 zł brutto dodatkowo
Pełna czternasta emerytura w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto – dokładnie tyle, ile od marca wynosi minimalna emerytura.
Pełną kwotę otrzymują osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.
Po przekroczeniu tej granicy zaczyna działać mechanizm „złotówka za złotówkę”. Każda złotówka podstawowego świadczenia powyżej 2900 zł oznacza odpowiednie zmniejszenie czternastki.
Przykładowo przy emeryturze wynoszącej 3500 zł brutto dodatkowe świadczenie wyniesie 1378,49 zł brutto.
Nie wszyscy dostaną pieniądze
Jest również górna granica, o której warto wiedzieć. ZUS nie wypłaca czternastki, jeżeli po zastosowaniu mechanizmu zmniejszającego jej wysokość pozostałoby mniej niż 50 zł brutto.
W efekcie osoby pobierające emeryturę lub rentę powyżej 4828,49 zł brutto nie otrzymają czternastej emerytury. Dodatkowe świadczenie nie przysługuje również osobom, które przed miesiącem wypłaty miały zawieszone prawo do emerytury lub renty.
Nie trzeba składać żadnego wniosku
Seniorzy nie muszą wypełniać formularzy ani zgłaszać się do placówki ZUS. Czternasta emerytura jest przyznawana i wypłacana automatycznie wraz z podstawowym świadczeniem.
Od czternastki pobierana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Świadczenie jest natomiast wolne od potrąceń i egzekucji komorniczych oraz nie jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń zależnych od dochodu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.