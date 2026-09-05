Zakaz zbierania grzybów w wyznaczonych lasach. Gorzka niespodzianka dla grzybiarzy. Sprawdź zasady i mandaty w Warszawie
Rozpoczynający się sezon na grzybobranie przynosi gorzką niespodziankę dla części miłośników leśnych zbiorów. Choć zbieranie grzybów w polskich Lasach Państwowych jest co do zasady darmowe i powszechnie dostępne, przepisy wprowadzają rygorystyczne zakazy wstępu oraz zbierania runa leśnego w określonych strefach ochronnych. Zignorowanie tablic ostrzegawczych może skończyć się dla grzybiarza wysokim mandatem nakładanym przez Straż Leśną lub Policję. W stolicy przed weekendowymi wyjazdami do podwarszawskich lasów mieszkańcy dzielnic Wola, Mokotów oraz Śródmieście powinni dokładnie sprawdzić mapy zakazów i lokalne komunikaty nadleśnictw.
Gdzie nie wolno zbierać grzybów? Podstawa prawna i rygorystyczne zakazy
Polskie prawo chroni wybrane obszary leśne przed nadmierną ingerencją człowieka. Całkowity zakaz zbioru grzybów oraz owoców runa leśnego obowiązuje na terenie parków narodowych oraz rezerwatów przyrody. Ponadto zabronione jest zbieranie runa w młododnikach leśnych i uprawach do wysokości 4 metrów, na terenach zagrożonych erozją, w drzewostanach nasiennych i ostojach zwierząt, a także na obszarach wykorzystywanych przez wojsko.
Nadleśniczowie mogą również wprowadzać okresowe zakazy wstępu do lasu – np. w przypadku wysokiego zagrożenia pożarowego (gdy wilgotność ściółki spada poniżej 10 proc.) lub z powodu prowadzenia prac pozyskiwania drewna i oprysków chemicznych. Podstawą prawną regulującą te kwestie są przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2024 r. poz. 530 z późn. zm.) – w szczególności art. 26 i 27. Z kolei za naruszenie zakazu wstępu lub niszczenie grzybni grożą kary grzywny na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2023 r. poz. 2119 z późn. zm.), gdzie mandat ze strony Straży Leśnej może wynieść od 20 do 500 zł, a w skrajnych przypadkach sprawa trafia do sądu z karą do 5000 zł.
Sezon na grzyby a stołeczni grzybiarze. Wola, Mokotów i Śródmieście
Grzybobranie to jedna z ulubionych jesiennych aktywności mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Co weekend z osiedli na warszawskiej Woli oraz na Mokotowie wyruszają tysiące kierowców kierujących się do kompleksów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym, Lasach Chojnowskich czy w rejonie Otwocka i Celestynowa.
Leśnicy z Nadleśnictwa Chojnów oraz pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego przypominają, że na terenach chronionych przylegających do stolicy Straż Parku i Straż Leśna prowadzą intensywne patrole. W punktach informacyjnych i w centrum Warszawy w dzielnicy Śródmieście urzędnicy apelują do grzybiarzy o zwracanie uwagi na granice parków narodowych i rezerwatów, w których zbiór jakichkolwiek płodów leśnych jest bezwzględnie zabroniony.
Jak krok po kroku bezpiecznie zaplanować grzybobranie i uniknąć mandatów
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci cieszyć się udanym grzybobraniem bez ryzyka złamania prawa:
- Sprawdź mapę zakazów wstępu do lasu – przed wyjazdem wejdź na portal Banku Danych o Lasach (BDL) lub stronę Lasów Państwowych i zweryfikuj, czy wybrane nadleśnictwo nie wprowadziło okresowego zakazu.
- Upewnij się, że nie przebywasz na terenie rezerwatu lub Parku Narodowego – pamiętaj, że na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego zbiór grzybów jest całkowicie zabroniony pod rygorem wysokiej kary.
- Omijaj młododniki i uprawy leśne do 4 metrów wysokości – zbieraj grzyby wyłącznie w dojrzałych fragmentach lasu, nie niszcząc ściółki ani młodych drzewek.
- Zbieraj wyłącznie znane gatunki grzybów – w razie wątpliwości skorzystaj z bezpłatnej weryfikacji w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śródmieściu lub na Woli.
- Wykręcaj lub ścinaj grzyby tuż przy ziemi – dbaj o grzybnię, aby osłonięte miejsce nie wysychało, co pozwoli na dalszy wzrost grzybów w kolejnych latach.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.