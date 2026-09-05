Uwaga! Jeżozwierz w Warszawie. Nietypowy gość pojawił się przy parku
Niecodzienny widok na warszawskiej Woli. W sobotę wieczorem w rejonie parku Księcia Janusza i Lasku na Kole zauważono jeżozwierza. Zwierzę swobodnie przemieszczało się po okolicy, wzbudzając ogromne zainteresowanie mieszkańców.
O nietypowym spotkaniu poinformowała jedna z mieszkanek na grupie „Warszawska Wola”. Opublikowała również zdjęcia zwierzęcia.
Jeżozwierz chodził ulicami Woli
Według relacji mieszkanki zwierzę zostało zauważone około godziny 22:30 w okolicy parku Księcia Janusza i Lasku na Kole. Na jednym ze zdjęć widać jeżozwierza przemieszczającego się chodnikiem w pobliżu stojaków rowerowych i hulajnóg.
Mieszkanka poinformowała, że o sytuacji powiadomiono fundację oraz straż miejską.
– Nie wiem, co więcej można by było zrobić, ale skurczybyk szybko się porusza – napisała autorka wpisu.
To zdecydowanie nie jest zwykły jeż
Spotkanie jest wyjątkowe, ponieważ jeżozwierze nie są naturalnie występującymi dzikimi zwierzętami w Polsce. Ich obecność w środku Warszawy może więc oznaczać, że zwierzę wydostało się z niewoli lub uciekło właścicielowi. Na tym etapie nie wiadomo jednak, skąd dokładnie pochodzi ani do kogo należy.
Jeżozwierza łatwo rozpoznać po charakterystycznych, długich kolcach. W przypadku spotkania tak nietypowego zwierzęcia nie należy próbować go łapać ani zaganiać na własną rękę. Najbezpieczniej zachować dystans i powiadomić odpowiednie służby.
Służby zostały powiadomione
Z relacji opublikowanej około godziny 22:50 wynika, że zwierzę nadal mogło przemieszczać się po okolicy. Nie mamy na razie informacji, czy zostało już odłowione.
Osoby przebywające w rejonie parku Księcia Janusza i Lasku na Kole powinny więc zachować ostrożność, szczególnie podczas spacerów z psami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.