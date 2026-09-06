Dziś mieszkańcy kilku dzielnic zostaną bez wody. Wyłączenia zaczną się rano. Najdłuższe potrwa 7 godzin
Mieszkańcy kilku warszawskich dzielnic powinni przygotować zapas wody. MPWiK zaplanowało na poniedziałek, 7 września, prace wymagające czasowego odcięcia dostaw. Na liście są adresy na Pradze-Południe, Pradze-Północ, Białołęce, Bemowie, Ursusie i Ursynowie. W niektórych miejscach wody nie będzie przez pięć godzin, a najdłuższa planowana przerwa potrwa aż siedem godzin.
Praga-Południe. Bez wody przez pięć godzin
Jedno z większych dzisiejszych wyłączeń zaplanowano na Pradze-Południe.
MPWiK wskazuje ulicę Krypską. Dostawy wody mają zostać wstrzymane:
od godz. 15:00 do 20:00.
Wyłączenie obejmie następujące adresy:
Igańska: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
Krypska: 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 27A, 29, 30A, 31, 31A, 35, 37 i 39.
Mieszkańcy tych budynków powinni więc przygotować wodę wcześniej, szczególnie jeśli planują spędzić niedzielne popołudnie w domu.
Praga-Północ. Wyłączenie od rana
Kolejna długa przerwa została zaplanowana na Pradze-Północ.
Tutaj wyłączenie związane jest z ulicą Stefana Okrzei i potrwa:
od 8:00 do 13:00.
Bez wody znajdą się wskazane przez MPWiK posesje przy:
Krowiej 6, Panieńskiej 4 oraz Okrzei 1, 1A, 3, 4, 5, 7, 8, 12 i 13.
To pięciogodzinna planowana przerwa.
Ursynów. Tutaj przerwa potrwa aż siedem godzin
Najdłuższy przedział czasowy w dzisiejszym harmonogramie dotyczy Ursynowa.
MPWiK zaplanowało wyłączenie przy ulicy Braci Wagów:
od godz. 8:00 aż do 15:00.
Według aktualnego wykazu bez dostaw znajdzie się posesja przy Meander 23.
Choć lista adresów jest krótka, sama planowana przerwa jest długa – wynosi siedem godzin.
Białołęka. Dwa wyłączenia jedno po drugim
Na Białołęce w niedzielę zaplanowano kilka prac.
Pierwsza przerwa dotyczy ulicy Modlińskiej i została wyznaczona pomiędzy 8:00 a 9:00.
Następnie, od 9:00 do 11:00, wyłączenie obejmie adresy przy ulicy Drogowej:
12, 12A, 15, 17, 18, 18A oraz 24.
Jeszcze później, od 11:00 do 12:00, prace obejmą rejon ulic Drożdżowej i Pszczelej. Na liście MPWiK są:
Drożdżowa 8A, 15D, 19, 21 i 23 oraz Pszczela 8.
Bemowo. Wody zabraknie po południu
Mieszkańcy części Bemowa powinni przygotować się na wyłączenie w godzinach popołudniowych.
Prace związane z ulicą Eugeniusza Szwankowskiego zaplanowano:
od 15:00 do 20:00.
Na liście wyłączonych posesji znajdują się:
Karabeli 5, 7, 9, 11 i 15 oraz Lazurowa 22 i 24.
W tym przypadku przerwa ma więc potrwać pięć godzin.
Co istotne, kolejne wyłączenie na Bemowie jest już zaplanowane na poniedziałek, 8 września, również w godzinach 15:00–20:00. Obejmie następne adresy przy Szwankowskiego i Lazurowej.
Ursus również na liście
Wyłączenie zaplanowano także w Ursusie.
Przy ulicy Kolorowej przerwa ma potrwać:
od 8:00 do 13:00.
W aktualnym wykazie MPWiK wskazana została posesja Kolorowa 11.
Bez wody również pod Warszawą
Planowane prace obejmą także Pruszków.
Przy ulicy Stefana Czarnieckiego woda ma zostać wyłączona od 9:00 do 14:00.
Na liście znajdują się posesje:
Raszyńska 2 oraz Czarnieckiego 25, 25A, 25B, 46, 48, 50, 52 i 54.
Są również awarie. Jedna na Pradze-Południe
Niezależnie od zaplanowanych na niedzielę prac MPWiK informuje obecnie również o wyłączeniach awaryjnych.
Na Pradze-Południe trwa awaria przy al. Jerzego Waszyngtona 41. Dostawa została wyłączona 6 września o godz. 19:40, a w aktualnym komunikacie MPWiK nie podano jeszcze przewidywanej godziny zakończenia awarii.
Awaria trwa również w Pruszkowie przy ulicy Adama Mickiewicza. Tam MPWiK przewiduje zakończenie prac około 5:00 rano 7 września.
To ważne rozróżnienie: opisane wcześniej warszawskie wyłączenia na 7 września są zaplanowanymi pracami, a nie skutkiem nagłej awarii.
Kolejne wyłączenia już w następnych dniach
Harmonogram MPWiK pokazuje, że na niedzieli się nie skończy.
Już 8 września planowane są przerwy m.in. na Bemowie, Mokotowie, Pradze-Południe i w Wawrze. Następne wyłączenia figurują również na 9, 10 i 11 września.
Przykładowo 9 września na Mokotowie pięciogodzinna przerwa obejmie bardzo długą listę posesji w rejonie ulic Klarysewskiej, Morszyńskiej, Okrężnej, Orężnej, Solankowej, Zalew i Zaniemyskiej.
Lepiej nalać wodę wcześniej
Osoby mieszkające pod wskazanymi adresami powinny przed rozpoczęciem prac przygotować ilość wody wystarczającą przede wszystkim do picia, przygotowywania posiłków i podstawowych potrzeb higienicznych.
Warto również sprawdzić aktualny komunikat MPWiK bezpośrednio przed rozpoczęciem wyłączenia. Harmonogram prac może ulec zmianie, a dostawa może zostać przywrócona wcześnie
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.