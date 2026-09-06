Dziś mieszkańcy kilku dzielnic zostaną bez wody. Wyłączenia zaczną się rano. Najdłuższe potrwa 7 godzin

7 września 2026 01:31 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy kilku warszawskich dzielnic powinni przygotować zapas wody. MPWiK zaplanowało na poniedziałek, 7 września, prace wymagające czasowego odcięcia dostaw. Na liście są adresy na Pradze-Południe, Pradze-Północ, Białołęce, Bemowie, Ursusie i Ursynowie. W niektórych miejscach wody nie będzie przez pięć godzin, a najdłuższa planowana przerwa potrwa aż siedem godzin.

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Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Praga-Południe. Bez wody przez pięć godzin

Jedno z większych dzisiejszych wyłączeń zaplanowano na Pradze-Południe.

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MPWiK wskazuje ulicę Krypską. Dostawy wody mają zostać wstrzymane:

od godz. 15:00 do 20:00.

Wyłączenie obejmie następujące adresy:

Igańska: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,

Krypska: 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 27A, 29, 30A, 31, 31A, 35, 37 i 39.

Mieszkańcy tych budynków powinni więc przygotować wodę wcześniej, szczególnie jeśli planują spędzić niedzielne popołudnie w domu.

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Kolejna długa przerwa została zaplanowana na Pradze-Północ.

Tutaj wyłączenie związane jest z ulicą Stefana Okrzei i potrwa:

od 8:00 do 13:00.

Bez wody znajdą się wskazane przez MPWiK posesje przy:

Krowiej 6, Panieńskiej 4 oraz Okrzei 1, 1A, 3, 4, 5, 7, 8, 12 i 13.

To pięciogodzinna planowana przerwa.

Ursynów. Tutaj przerwa potrwa aż siedem godzin

Najdłuższy przedział czasowy w dzisiejszym harmonogramie dotyczy Ursynowa.

MPWiK zaplanowało wyłączenie przy ulicy Braci Wagów:

od godz. 8:00 aż do 15:00.

Według aktualnego wykazu bez dostaw znajdzie się posesja przy Meander 23.

Choć lista adresów jest krótka, sama planowana przerwa jest długa – wynosi siedem godzin.

Białołęka. Dwa wyłączenia jedno po drugim

Na Białołęce w niedzielę zaplanowano kilka prac.

Pierwsza przerwa dotyczy ulicy Modlińskiej i została wyznaczona pomiędzy 8:00 a 9:00.

Następnie, od 9:00 do 11:00, wyłączenie obejmie adresy przy ulicy Drogowej:

12, 12A, 15, 17, 18, 18A oraz 24.

Jeszcze później, od 11:00 do 12:00, prace obejmą rejon ulic Drożdżowej i Pszczelej. Na liście MPWiK są:

Drożdżowa 8A, 15D, 19, 21 i 23 oraz Pszczela 8.

Bemowo. Wody zabraknie po południu

Mieszkańcy części Bemowa powinni przygotować się na wyłączenie w godzinach popołudniowych.

Prace związane z ulicą Eugeniusza Szwankowskiego zaplanowano:

od 15:00 do 20:00.

Na liście wyłączonych posesji znajdują się:

Karabeli 5, 7, 9, 11 i 15 oraz Lazurowa 22 i 24.

W tym przypadku przerwa ma więc potrwać pięć godzin.

Co istotne, kolejne wyłączenie na Bemowie jest już zaplanowane na poniedziałek, 8 września, również w godzinach 15:00–20:00. Obejmie następne adresy przy Szwankowskiego i Lazurowej.

Ursus również na liście

Wyłączenie zaplanowano także w Ursusie.

Przy ulicy Kolorowej przerwa ma potrwać:

od 8:00 do 13:00.

W aktualnym wykazie MPWiK wskazana została posesja Kolorowa 11.

Bez wody również pod Warszawą

Planowane prace obejmą także Pruszków.

Przy ulicy Stefana Czarnieckiego woda ma zostać wyłączona od 9:00 do 14:00.

Na liście znajdują się posesje:

Raszyńska 2 oraz Czarnieckiego 25, 25A, 25B, 46, 48, 50, 52 i 54.

Są również awarie. Jedna na Pradze-Południe

Niezależnie od zaplanowanych na niedzielę prac MPWiK informuje obecnie również o wyłączeniach awaryjnych.

Na Pradze-Południe trwa awaria przy al. Jerzego Waszyngtona 41. Dostawa została wyłączona 6 września o godz. 19:40, a w aktualnym komunikacie MPWiK nie podano jeszcze przewidywanej godziny zakończenia awarii.

Awaria trwa również w Pruszkowie przy ulicy Adama Mickiewicza. Tam MPWiK przewiduje zakończenie prac około 5:00 rano 7 września.

To ważne rozróżnienie: opisane wcześniej warszawskie wyłączenia na 7 września są zaplanowanymi pracami, a nie skutkiem nagłej awarii.

Kolejne wyłączenia już w następnych dniach

Harmonogram MPWiK pokazuje, że na niedzieli się nie skończy.

Już 8 września planowane są przerwy m.in. na Bemowie, Mokotowie, Pradze-Południe i w Wawrze. Następne wyłączenia figurują również na 9, 10 i 11 września.

Przykładowo 9 września na Mokotowie pięciogodzinna przerwa obejmie bardzo długą listę posesji w rejonie ulic Klarysewskiej, Morszyńskiej, Okrężnej, Orężnej, Solankowej, Zalew i Zaniemyskiej.

Lepiej nalać wodę wcześniej

Osoby mieszkające pod wskazanymi adresami powinny przed rozpoczęciem prac przygotować ilość wody wystarczającą przede wszystkim do picia, przygotowywania posiłków i podstawowych potrzeb higienicznych.

Warto również sprawdzić aktualny komunikat MPWiK bezpośrednio przed rozpoczęciem wyłączenia. Harmonogram prac może ulec zmianie, a dostawa może zostać przywrócona wcześnie

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