Masz już wiek emerytalny? Te limity zarobków przestają Cię dotyczyć. Jest jednak jeden wyjątek
Kobieta po ukończeniu 60 lat i mężczyzna po ukończeniu 65 lat mogą co do zasady dorabiać do emerytury bez pilnowania kwartalnych limitów ZUS. Nie ma wtedy znaczenia, czy miesięczny przychód wyniesie 5000, 10 000 czy 20 000 zł. Przepisy przewidują jednak wyjątek, który działa zupełnie inaczej niż zwykłe progi dorabiania. W określonej sytuacji ZUS może zawiesić wypłatę emerytury bez względu na wysokość pensji.
Chodzi o kontynuowanie zatrudnienia u tego samego pracodawcy bez wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy przed nabyciem prawa do emerytury. Wtedy nie pomoże nawet bardzo niska pensja. Zasada wynika z art. 103a ustawy emerytalnej i jest jednym z najczęściej pomijanych wyjątków, kiedy mówi się seniorom, że po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego mogą pracować bez ograniczeń.
Po 60 i 65 roku życia nie ma zwykłych limitów 6463,20 zł i 12 003,10 zł
Od 1 września 2026 r. osoby, które podlegają limitom dorabiania, muszą pilnować dwóch kwot. Pierwsza to 6463,20 zł, czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2026 r. Druga wynosi 12 003,10 zł, czyli 130 proc. tego wynagrodzenia. Przekroczenie pierwszej może powodować zmniejszenie świadczenia, a przekroczenie drugiej – jego zawieszenie.
Te progi nie dotyczą jednak zwykłych emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny. Art. 103 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprost wyłącza ich z mechanizmu zawieszania i zmniejszania świadczeń z powodu dodatkowego przychodu. ZUS potwierdza tę zasadę również w swoich aktualnych informacjach: emerytury osób po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego nie są zmniejszane ani zawieszane bez względu na wysokość osiąganego przychodu.
Dane ZUS pokazują, że dotyczy to ogromnej części pracujących emerytów. W grudniu 2025 r. 879,5 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innego niż samo pobieranie świadczenia. Aż 96,8 proc. pracujących emerytów miało 60 lat w przypadku kobiet albo 65 lat w przypadku mężczyzn i więcej. Średni wiek pracującego emeryta wynosił 67,8 roku. To znaczy, że zdecydowana większość osób łączących pracę z emeryturą nie musi przejmować się kwartalnym limitem dorabiania.
Jest to szczególnie ważne teraz, bo od września limity dla wcześniejszych emerytów i rencistów spadły. Jeszcze od 1 czerwca wynosiły 6694,10 zł i 12 431,80 zł, a obecnie są niższe. Senior po powszechnym wieku emerytalnym nie musi jednak co 3 miesiące sprawdzać, czy jego pensja zmieściła się w nowym progu. W jego przypadku obowiązuje inna zasada – i właśnie tutaj pojawia się art. 103a.
Ten jeden wyjątek może zatrzymać emeryturę niezależnie od zarobków
Art. 103a ustawy przewiduje, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu, jeżeli emeryt kontynuuje zatrudnienie w ramach stosunku pracy podjętego przed nabyciem prawa do świadczenia i nie rozwiązał wcześniej tego stosunku pracy z pracodawcą. W praktyce chodzi o moment przejścia na emeryturę. Samo ukończenie 60 albo 65 lat oraz uzyskanie decyzji ZUS nie wystarcza, aby jednocześnie bez żadnej przerwy pozostać na dotychczasowym etacie i od razu pobierać emeryturę.
To nie jest limit zarobków. ZUS nie sprawdza w tej sytuacji, czy wynagrodzenie jest wyższe od 6463,20 zł albo 12 003,10 zł. Jeżeli spełniona jest przesłanka z art. 103a, wypłata emerytury może zostać zawieszona nawet wtedy, gdy pensja jest niewielka. Problemem nie jest kwota, lecz brak wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy.
Najprostszy przykład wygląda tak: pracownik kończy 65 lat, składa wniosek o emeryturę, ale dalej pracuje na tej samej umowie o pracę u tego samego pracodawcy i nie rozwiązuje stosunku pracy. ZUS może ustalić prawo do emerytury, ale jej wypłata zostanie zawieszona. Aby świadczenie zaczęło być wypłacane, trzeba spełnić warunek rozwiązania stosunku pracy. Po rozwiązaniu umowy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby strony ponownie zawarły umowę o pracę. Wtedy emeryt po powszechnym wieku emerytalnym może otrzymywać i pensję, i emeryturę bez zwykłych limitów dorabiania.
To właśnie różnica, która w praktyce potrafi kosztować kilka miesięcy wypłat. Osoba może być przekonana, że po 65 roku życia zarobki nie mają znaczenia – i będzie miała rację – ale jednocześnie może nie zauważyć, że jej problem wcale nie dotyczy zarobków. Dotyczy tego, czy przed uruchomieniem wypłaty świadczenia został rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy.
Warszawa ma ponad 1,1 mln zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Dla pracujących seniorów wyjątek ma realne znaczenie
W Warszawie łączenie pracy z emeryturą ma szczególne znaczenie ze względu na skalę rynku pracy i wysokie wynagrodzenia. Według Urzędu Statystycznego w Warszawie w lipcu 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w stolicy wynosiło 1 107 574 osoby, stopa bezrobocia 1,6 proc., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 11 392,64 zł. Sama Warszawa liczyła na koniec 2025 r. 1 866 729 mieszkańców.
Wysokość stołecznej pensji nie zmienia przepisów ZUS. Emerytka po ukończeniu 60 lat albo emeryt po 65 roku życia może w Warszawie zarabiać również powyżej 12 003,10 zł i samo przekroczenie tej kwoty nie spowoduje zawieszenia zwykłej emerytury. Ten sam pracownik może jednak mieć wypłatę świadczenia wstrzymaną, jeśli przy przejściu na emeryturę nie rozwiązał stosunku pracy, który trwał jeszcze przed nabyciem prawa do świadczenia.
Dla warszawskich pracowników jest to istotne także dlatego, że wiele osób nie chce faktycznie kończyć aktywności zawodowej w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego. Sam przepis tego nie wymaga. Można pracować dalej, także na pełen etat. Trzeba jednak odróżnić kontynuowanie zatrudnienia bez rozwiązania umowy od ponownego zatrudnienia po jej rozwiązaniu. To drobna różnica formalna, ale dla wypłaty z ZUS może mieć bardzo duże znaczenie.
Nie ma również specjalnych zasad dla mieszkańców Śródmieścia, Mokotowa, Woli czy Pragi-Południe. Art. 103a działa w całej Polsce identycznie. Warszawski kontekst pokazuje jednak, że przy lokalnych zarobkach znacznie wyższych niż pierwszy limit dla wcześniejszych emerytów, świadomość różnicy między zwykłym limitem dorabiania a warunkiem z art. 103a jest szczególnie potrzebna.
Co zrobić przed złożeniem wniosku o emeryturę
- Najpierw trzeba sprawdzić, czy osiągnięty został powszechny wiek emerytalny. Obecnie wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po jego osiągnięciu zwykłe limity przychodu 70 i 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia co do zasady nie ograniczają wypłaty emerytury.
- Osoba nadal zatrudniona na umowie o pracę powinna sprawdzić, czy jej stosunek pracy został rozwiązany przed uruchomieniem wypłaty świadczenia. To właśnie tę sytuację reguluje art. 103a. Brak rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy może spowodować zawieszenie wypłaty bez względu na wysokość zarobków.
- Rozwiązanie umowy nie oznacza zakazu dalszej pracy. Po ustaniu dotychczasowego stosunku pracy pracownik może ponownie zatrudnić się u tego samego pracodawcy. Jeżeli ma już powszechny wiek emerytalny, może później łączyć wynagrodzenie z emeryturą bez kwartalnych limitów przychodu.
- W przypadku kilku stosunków pracy albo nietypowej formy zatrudnienia trzeba sprawdzić konkretny stan przed złożeniem dokumentów. Tutaj nie opłaca się zakładać, że samo osiągnięcie wieku emerytalnego załatwia wszystko. Błąd może wyjść dopiero w decyzji ZUS i wtedy zamiast spodziewanej podwójnej wypłaty pojawi się tylko pensja.
Podstawą prawną są przede wszystkim art. 103 i art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązujący tekst jednolity został ogłoszony w Dz.U. z 2025 r. poz. 1749, a ustawa była następnie zmieniana także w 2026 r. Aktualne limity dla osób, które nadal im podlegają, ZUS ogłosił 18 sierpnia 2026 r. Dla zwykłego emeryta po powszechnym wieku emerytalnym najważniejsze jest jednak co innego: nie wysokość pensji, lecz to, czy przy przejściu na emeryturę prawidłowo zakończył dotychczasowy stosunek pracy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.