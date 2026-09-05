Te kamery nie mierzą prędkości. Wystarczy przejechać bez opłaty, a system zapisze tablice
Nie robią zdjęcia za 80 km/h przy ograniczeniu do 70 i nie są kolejną odmianą fotoradaru. Urządzenia mają inne zadanie: rejestrują przejazd pojazdu i jego tablice, a zgromadzone dane mogą posłużyć do sprawdzenia, czy należna opłata została prawidłowo wniesiona. W Warszawie ma to szczególne znaczenie na trasach takich jak S2, S7 czy S8, ale obowiązek wcale nie dotyczy każdego samochodu, który się tam pojawi.
Z perspektywy kierowcy wszystko może wyglądać bardzo niepozornie. Nie ma szlabanu, inkasenta ani konieczności zatrzymania samochodu. Pojazd przejeżdża pod lub obok urządzeń kontrolnych e-TOLL i jedzie dalej. Sama kontrola może jednak odbyć się elektronicznie, a przepisy bardzo dokładnie określają, co mogą zarejestrować urządzenia używane przez Inspekcję Transportu Drogowego. Chodzi nie tylko o obraz pojazdu i jego numer rejestracyjny. System może zapisać również parametry pozwalające ustalić kategorię pojazdu, datę i czas kontroli oraz identyfikator urządzenia, które wykonało zapis.
System zapisuje tablice i porównuje dane. Kierowcy nie trzeba zatrzymywać
Podstawą całego mechanizmu jest ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, której tekst jednolity został ogłoszony w Dz.U. z 2025 r. poz. 889 z późniejszymi zmianami. Szczegóły samej kontroli określa natomiast rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 czerwca 2021 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, którego tekst jednolity ogłoszono w Dz.U. z 2023 r. poz. 220. Z przepisów wynika wprost, że kontrola może być prowadzona stacjonarnie i mobilnie.
W praktyce oznacza to, że pojazd nie musi zostać zatrzymany na poboczu, aby powstał materiał pozwalający stwierdzić naruszenie. Urządzenia kontrolne mogą zarejestrować obraz samochodu wraz z numerem rejestracyjnym, jego wymiary i parametry potrzebne do określenia, czy pojazd podlega opłacie elektronicznej, a także kategorię pojazdu i – gdy jest to potrzebne – liczbę osi. Do tego dochodzą dokładna data i czas kontroli. Dane z urządzeń mogą być następnie analizowane razem z informacjami znajdującymi się w rejestrze e-TOLL oraz z danymi geolokalizacyjnymi przesyłanymi przez urządzenie działające w pojeździe.
To właśnie dlatego porównanie do „niewidzialnego fotoradaru” jest kuszące, choć technicznie nie jest właściwe. Kamera używana do kontroli e-TOLL nie służy do karania za prędkość. Interesuje ją inna rzecz: jaki pojazd przejechał przez kontrolowany odcinek i czy wszystko zgadza się z informacjami wymaganymi do prawidłowego naliczenia opłaty. Kontrola może też objąć dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz innych rejestrach, do których dostęp ma kontrolujący.
Sam e-TOLL działa natomiast przede wszystkim w oparciu o systemy pozycjonowania satelitarnego GNSS. Urządzenie pokładowe OBU, zewnętrzny system lokalizacyjny ZSL albo aplikacja przekazują dane geolokalizacyjne pojazdu, na podstawie których naliczana jest opłata. Kamera jest więc przede wszystkim częścią mechanizmu kontrolnego. Może pokazać, że konkretny samochód znalazł się w określonym miejscu i czasie, podczas gdy system rozliczeniowy powinien posiadać odpowiadające temu dane dotyczące przejazdu.
Skala systemu jest już ogromna. Według danych e-TOLL zaktualizowanych 31 lipca 2026 r. założono około 1,4 mln kont, w systemie zarejestrowano ponad 3,2 mln pojazdów ciężkich, a łączny dystans przejechany przez pojazdy po sieci dróg płatnych przekroczył 33 mld km. Od 1 lutego 2026 r. sama sieć została dodatkowo powiększona o około 645 km i obejmuje obecnie około 5870 km dróg.
1500 zł za brak opłaty. Zwykły samochód osobowy najczęściej w ogóle nie podlega e-TOLL
Tu potrzebne jest ważne zastrzeżenie, bo bez niego można odnieść wrażenie, że system czeka na każdego kierowcę osobówki. Tak nie jest. Obecnie opłata elektroniczna e-TOLL dotyczy przede wszystkim pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Zwykły samochód osobowy o DMC do 3,5 tony bez przyczepy nie staje się więc pojazdem objętym e-TOLL tylko dlatego, że przejedzie drogą znajdującą się w sieci elektronicznego poboru opłat.
Szczególnym przypadkiem pozostaje jeszcze samochód osobowy z przyczepą. Jeżeli łączna dopuszczalna masa całkowita takiego zespołu przekracza 3,5 tony, do 20 września 2026 r. nadal obowiązują dotychczasowe zasady e-TOLL. To jednak rozwiązanie, które właśnie znika. Na podstawie ustawy z 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dz.U. z 2026 r. poz. 982, od 21 września 2026 r. użytkownicy pojazdów o DMC do 3,5 tony z przyczepą nie będą już musieli rozliczać takich przejazdów w systemie e-TOLL. Dane pojazdów, których obowiązek przestanie dotyczyć, mają zostać usunięte z rejestru.
Dla pojazdów nadal podlegających opłacie sankcja jest zdecydowanie wyższa niż koszt przejazdu. Art. 13k ustawy o drogach publicznych przewiduje za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej karę w wysokości 1500 zł w podstawowym przypadku. Obecnie 500 zł przewidziano dla zespołu złożonego z samochodu osobowego o DMC do 3,5 tony i przyczepy, jeśli łączna DMC przekracza 3,5 tony, ale znaczenie tego przepisu dla tej grupy znika wraz ze zmianą zasad od 21 września.
Kary mogą pojawić się również za inne nieprawidłowości związane z systemem. KAS wymienia m.in. brak rejestracji pojazdu, podanie nieprawidłowych danych, używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem czy brak wymaganej aktualizacji informacji w rejestrze. Osobny problem to tablice. Przepisy przewidują konsekwencje za ich zakrywanie, ozdabianie, ograniczanie czytelności albo umieszczenie w innym miejscu niż konstrukcyjnie przeznaczone. Nie jest to przypadek – skoro część kontroli opiera się właśnie na identyfikacji pojazdu, numer rejestracyjny ma dla systemu podstawowe znaczenie.
Jest jeszcze ograniczenie, które może mieć znaczenie dla firm wykonujących wiele przejazdów jednego dnia. Według informacji publikowanych przez e-TOLL za poszczególne naruszenie dotyczące danego samochodu nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara pieniężna w ciągu jednej doby. Doba liczona jest od godziny 0:00 do 24:00. Nie oznacza to oczywiście, że dalsza jazda bez prawidłowego rozliczenia staje się legalna, ale przepisy ograniczają wielokrotne karanie tego samego rodzaju naruszenia tego samego pojazdu w jednym dniu.
W Warszawie płatne odcinki są częścią codziennych tras. S2 przebiega przez miasto
Warszawski kierowca może zetknąć się z drogą objętą e-TOLL nawet bez wyjazdu daleko poza stolicę. Aktualny wykaz obejmuje m.in. drogę ekspresową S2 od węzła Konotopa do węzła Lubelska. To oznacza również Południową Obwodnicę Warszawy. W sieci znajduje się także S8 na odcinku od węzła Konotopa w kierunku Choroszczy, a więc trasa przecinająca Warszawę i prowadząca dalej przez okolice Marek, Radzymina i Wyszkowa.
Znaczenie mają też inne drogi w aglomeracji i na Mazowszu. System obejmuje odcinki S7, w tym trasę od rejonu Warszawy w kierunku południowym oraz odcinki prowadzące na północ, a także S79 w rejonie Lotniska Chopina. W oficjalnym wykazie płatnych sekcji znajdują się również m.in. odcinki autostrady A2 od Pruszkowa przez Grodzisk Mazowiecki i Wiskitki oraz fragmenty S17 w rejonie Garwolina. Dla samochodu osobowego do 3,5 tony samo pojawienie się na tych drogach nie oznacza jednak obowiązku zapłaty w e-TOLL. Znaczenie ma kategoria i dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów.
To rozróżnienie jest szczególnie istotne w Warszawie, gdzie po tych samych pasach S2 czy S8 jadą jednocześnie osobówki, busy, ciężarówki i autobusy. Kierowca zwykłego samochodu może przejechać pod urządzeniem kontrolnym i nie mieć wobec e-TOLL żadnego obowiązku. Kilkanaście metrów za nim może jechać pojazd, którego przejazd musi zostać prawidłowo zarejestrowany i rozliczony. Fizycznie obaj przejeżdżają przez to samo miejsce, ale z punktu widzenia ustawy ich sytuacja jest zupełnie inna.
Od 1 lutego 2026 r. temat stał się jeszcze ważniejszy dla firm transportowych, ponieważ sieć płatnych dróg została wyraźnie rozszerzona. Część nowych odcinków jest po prostu przedłużeniem tras, które wcześniej już znajdowały się w systemie. W efekcie kierowca ciężkiego pojazdu może wjechać na odcinek objęty opłatą bez żadnej fizycznej granicy, bramki czy szlabanu przypominającego, że właśnie zmieniły się zasady rozliczenia przejazdu.
Przed wjazdem trzeba sprawdzić nie tylko saldo. Dane z przejazdu są równie ważne
Najprostsza kontrola przed wyjazdem powinna zacząć się od ustalenia DMC pojazdu i – do 20 września – także całego zespołu z przyczepą. Jeżeli pojazd podlega e-TOLL, trzeba sprawdzić rejestrację w systemie, przypisanie właściwego urządzenia oraz sposób rozliczeń. Przy koncie przedpłaconym znaczenie ma saldo, ale samo posiadanie pieniędzy na rachunku nie załatwia sprawy, gdy urządzenie nie przekazuje prawidłowo danych o przejeździe. KAS zaleca przed ruszeniem w trasę sprawdzenie, czy aplikacja, OBU albo ZSL działa i przesyła dane geolokalizacyjne.
W przypadku konta przedpłaconego istnieje jeszcze możliwość naprawienia części problemów po zakończeniu przejazdu. Jeżeli dane geolokalizacyjne zostały przekazane do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, a zabrakło środków na rachunku, opłatę można uregulować w ciągu 3 dni od zakończenia przejazdu. W takim przypadku kara za brak opłaty nie jest wymierzana. Nie działa to jednak wtedy, gdy nieprawidłowość została stwierdzona podczas zatrzymania pojazdu do kontroli na drodze. Wtedy późniejsze doładowanie konta nie cofa skutków wykonanej kontroli.
Trzeba również reagować na problemy z urządzeniem. e-TOLL wskazuje, że przedmiotem kontroli może być m.in. nieprawidłowe działanie OBU, ZSL lub urządzenia mobilnego, a także przerwa trwająca ponad 15 minut w nadawaniu sygnału pozycjonowania albo transmisji danych. To jeden z powodów, dla których samo stwierdzenie „mam konto e-TOLL” nie daje jeszcze pewności, że przeajzd został rozliczony prawidłowo.
Kamery kontrolne są w tym systemie ostatnim elementem układanki. Kierowca może ich nawet nie zauważyć i nie dostanie błysku charakterystycznego dla części urządzeń mierzących prędkość. Pozostaje jednak zapis pojazdu, numeru rejestracyjnego oraz miejsca i czasu kontroli, który można zestawić z danymi znajdującymi się w systemie. Dlatego przy pojeździe objętym e-TOLL najlepiej jeszcze przed trasą sprawdzić kategorię pojazdu, aktualność danych, saldo oraz transmisję z urządzenia. Bramka nie musi się pojawić, żeby przejazd został zauważony.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.