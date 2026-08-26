800+ pod lupą ZUS. Po 31 sierpnia część rodzin może stracić pieniądze
Dla części obywateli Ukrainy pobierających w Polsce świadczenie 800 plus zbliża się kluczowy termin. ZUS przypomina, że do 31 sierpnia 2026 roku niektórzy rodzice i opiekunowie muszą dopełnić dodatkowej formalności. Jeżeli tego nie zrobią, od 1 września mogą utracić status UKR, a wraz z nim również prawo do 800 plus. Jednocześnie od tego roku obowiązują znacznie ostrzejsze zasady przyznawania świadczenia obywatelom Ukrainy.
Ważny termin mija 31 sierpnia
Najnowszy komunikat ZUS dotyczy osób, którym nadano numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży. Problem może dotyczyć szczególnie dzieci, ponieważ po rozpoczęciu wojny część z nich otrzymywała PESEL UKR mimo braku paszportu lub innego dokumentu podróży.
Takie osoby powinny najpóźniej 31 sierpnia 2026 roku zgłosić się do urzędu gminy i potwierdzić swoją tożsamość.
Konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku mogą być poważne. Od 1 września status UKR zostanie zmieniony na NUE, co oznacza utratę ochrony czasowej. Może to również spowodować utratę prawa do świadczenia 800 plus, jeżeli rodzina dotychczas je pobierała. (zus.pl)
800 plus dla Ukraińców już nie na dawnych zasadach
To niejedyna istotna zmiana. Od 1 lutego 2026 roku obywatele Ukrainy ze statusem UKR podlegają nowym zasadom przyznawania świadczenia.
Dotychczasowe wypłaty zostały z końcem stycznia wstrzymane, a osoby chcące nadal otrzymywać pieniądze musiały złożyć nowy wniosek. Według ZUS zmiana obejmowała około 150 tys. osób.
Obecnie samo posiadanie dziecka i legalny pobyt w Polsce nie wystarczają.
Co do zasady trzeba spełniać kilka warunków jednocześnie: rodzic lub opiekun musi być aktywny zawodowo w Polsce, rodzina musi mieszkać na terytorium Polski, a dziecko objęte obowiązkiem edukacyjnym powinno realizować go w polskiej placówce.
ZUS sprawdza, czy rodzic pracuje
Jedną z najważniejszych zmian jest powiązanie 800 plus z aktywnością zawodową.
ZUS może ustalić spełnienie tego warunku na podstawie danych znajdujących się w systemach ubezpieczeniowych. Za aktywność uznawana jest między innymi praca na umowie o pracę lub zleceniu, prowadzenie działalności gospodarczej, a także niektóre inne sytuacje wskazane w przepisach, np. pobieranie zasiłku dla bezrobotnych czy udział w szkoleniu ze stypendium. W określonych przypadkach znaczenie ma również wysokość podstawy składek. Z obowiązku aktywności zawodowej przewidziano jednak wyjątki. Dotyczą one między innymi rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz osób występujących o świadczenie na dziecko posiadające polskie obywatelstwo.
Specjalne rozwiązanie przewidziano też dla niektórych zarejestrowanych bezrobotnych. Mogą oni zachować prawo do 800 plus przez ograniczony czas – zasadniczo przez trzy miesiące, a przy co najmniej trojgu dzieci przez sześć miesięcy.
Dziecko musi chodzić do polskiej szkoły
Kolejny warunek dotyczy edukacji.
Jeżeli dziecko podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, powinno realizować go w polskim systemie edukacji. Są jednak wyjątki – m.in. dla dzieci poniżej 6. roku życia, które nie są jeszcze objęte takim obowiązkiem, oraz w niektórych szczególnych sytuacjach przewidzianych przepisami.
To oznacza, że ZUS może sprawdzać nie tylko sytuację zawodową rodzica, ale również to, czy dziecko rzeczywiście uczy się w Polsce.
ZUS może sprawdzać warunki co miesiąc
Nowy system oznacza znacznie szerszą weryfikację niż wcześniej.
ZUS zapowiedział cykliczne sprawdzanie, czy nadal spełnione są warunki niezbędne do pobierania świadczenia. Kontrola może dotyczyć miejsca zamieszkania rodzica i dziecka, aktywności zawodowej wnioskodawcy oraz realizowania przez dziecko obowiązku edukacyjnego. Jeżeli pojawią się wątpliwości, wypłata 800 plus może zostać wstrzymana.
9600 zł rocznie na jedno dziecko
Stawka świadczenia pozostaje taka sama – 800 zł miesięcznie na dziecko. W skali pełnego roku oznacza to 9600 zł.
W przypadku rodziny z dwojgiem uprawnionych dzieci jest to 19 200 zł rocznie, a przy trojgu – 28 800 zł.
Dlatego dla rodzin objętych obowiązkiem potwierdzenia tożsamości termin 31 sierpnia jest szczególnie istotny. Brak wymaganej wizyty w urzędzie może mieć bezpośrednie przełożenie na status pobytowy, a w konsekwencji również na możliwość dalszego pobierania pieniędzy.
Najważniejsze jest jednak rozróżnienie dwóch kwestii: 800 plus nie zostało odebrane wszystkim obywatelom Ukrainy. Świadczenie nadal może być wypłacane, ale od 2026 roku jego otrzymywanie jest powiązane z dodatkowymi warunkami, które ZUS może regularnie weryfikować.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.