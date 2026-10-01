Absolutny hit w Action! Luksusowy kalendarz adwentowy pełen kosmetyków na promocji
Action odpala promocję, która może być jednym z największych hitów tej jesieni. Luksusowy kalendarz adwentowy Max & More skrywa aż 24 kosmetyczne niespodzianki, a teraz kosztuje tylko 54,90 zł. To oznacza, że jeden produkt wypada średnio za około 2,29 zł. Promocja już trwa, ale jest ograniczona czasowo.
Kalendarze adwentowe już na dobre przestały oznaczać wyłącznie czekoladki. W sklepach pojawiają się wersje z kosmetykami, zabawkami, biżuterią czy herbatami. Problem w tym, że rozbudowane zestawy potrafią kosztować niemało.
Action proponuje znacznie tańszą alternatywę.
24 kosmetyczne niespodzianki za 54,90 zł
Luksusowy kalendarz adwentowy Max & More zawiera 24 elementy przeznaczone do makijażu i pielęgnacji.
Producent nie zdradza na stronie całej zawartości – i właśnie na tym polega zabawa z kalendarzem adwentowym – ale Action wymienia przykładowe produkty. W środku znalazły się m.in. brokatowy cień do powiek, tusz do rzęs, błyszczyk typu „wet look” oraz maseczka do ust. Do tego dochodzą kolejne kosmetyczne niespodzianki odkrywane każdego dnia.
Cena spadła do 54,90 zł
Najciekawsza jest jednak cena.
Obecnie kalendarz kosztuje:
54,90 zł
Action podaje, że najniższa cena tego produktu z 30 dni przed obniżką wynosiła 66,95 zł. Sieć oznaczyła aktualną ofertę jako przecenę o 17 proc.
Różnica wynosi więc 12,05 zł.
Jeśli natomiast podzielimy aktualną cenę przez 24 znajdujące się w środku elementy, wychodzi około 2,29 zł za jedną kosmetyczną niespodziankę.
Promocja już wystartowała
Tu warto zwrócić uwagę na termin. Oferta tygodnia obowiązuje od 30 września do 6 października.
Nie trzeba więc czekać do listopada ani grudnia – kalendarz jest już dostępny w jesiennej ofercie sieci.
Może być gotowym prezentem
Kalendarz ma również jedną praktyczną zaletę: można potraktować go jako gotowy prezent dla osoby zainteresowanej kosmetykami albo zachować dla siebie i otwierać kolejne okienka w grudniu.
Action opisuje zawartość jako połączenie kosmetyków do makijażu i pielęgnacji. W zestawie mają znajdować się produkty pozwalające przygotować świąteczny makijaż, ale również kosmetyki pielęgnacyjne.
Za 54,90 zł otrzymujemy 24 elementy, a promocja potrwa tylko do 6 października. Przy cenie odpowiadającej średnio około 2,29 zł za jeden produkt kalendarz Max & More może być jednym z tych artykułów, które szybko zwrócą uwagę klientów Action przed sezonem świątecznym.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.