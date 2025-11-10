Absolutny hit z Rossmanna! Nowość błyskawicznie znika z półek. Wszyscy chcą go mieć
To jeden z najbardziej pożądanych kosmetyków tej jesieni! Balsam do ust EVERYBODY LONDON Peptide z serii Blind Box szturmem podbił drogerie Rossmanna. Choć jego cena wynosi niespełna 27,99 zł, zdobycie go graniczy z cudem – produkt błyskawicznie zniknął ze sprzedaży, a na stronie Rossmanna widnieje informacja „chwilowo niedostępny”.
Hit, o którym mówi cała TikTokowa Polska
EVERYBODY LONDON Peptide to balsam, który pokochały influencerki i miłośniczki pielęgnacji. W sieci zaroiło się od filmików, w których użytkowniczki pokazują jego efekt – gładkie, nawilżone i pełniejsze usta już po pierwszym użyciu. To właśnie dzięki viralom w mediach społecznościowych produkt stał się absolutnym bestsellerem, a drogerie Rossmanna odnotowały rekordowe zainteresowanie.
Dlaczego wszyscy chcą ten balsam?
Kosmetyk zamknięty jest w efektownym, holograficznym opakowaniu typu Blind Box – co oznacza, że jego kolor i wariant są niespodzianką. To właśnie element tajemnicy i estetyki premium sprawił, że kupujący rzucili się na niego jak w Black Friday. Do tego dochodzi skład oparty na peptydach, które mają działanie ujędrniające i regenerujące delikatną skórę ust.
@sarko.wata Kolejne do kolekcji błyszczyków od @Everybodylondon ✨💙 mam już ich chyba z 10 albo więcej, nawet tego nie liczę 🤣 #coolgirlsclub #everybodylondon #blindbox #blyszczyki #mysterybox ♬ Yacht Club – MusicBox
Produkt wyprzedany prawie w całej Polsce
Jak wynika z informacji dostępnych na stronie Rossmanna, balsam EVERYBODY LONDON Peptide został wyprzedany w większości drogerii, a klienci masowo pytają o jego ponowną dostępność. Cena promocyjna obowiązywała do 17 listopada, jednak zapasy skończyły się znacznie wcześniej.
Rossmann nie zdradził jeszcze, kiedy produkt wróci na półki, ale wszystko wskazuje na to, że to jeden z największych hitów sprzedażowych tej jesieni.
Jeśli więc zobaczysz go jeszcze w swojej drogerii – nie zastanawiaj się ani chwili. To kosmetyk, który znika szybciej niż się pojawia.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.