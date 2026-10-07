Action mocno tnie ceny od środy. Ten praktyczny produkt do domu kosztuje tylko 14,99 zł
Action uruchomił w środę, 7 października, nową Promocję Tygodnia. Tym razem na liście znalazło się aż 130 produktów, a uwagę zwraca m.in. czujnik dymu Smartwares przeceniony do 14,99 zł. Sieć obniżyła jego cenę o 24 proc. Nowa oferta obowiązuje tylko przez tydzień.
Nowa fala promocji w Action wystartowała 7 października i potrwa do 13 października. Sieć przeceniła produkty z wielu kategorii – od wyposażenia domu i kuchni, przez pielęgnację, aż po elektronikę i artykuły spożywcze.
Łącznie w Promocji Tygodnia znalazło się 130 produktów. Aż 25 z nich kosztuje nie więcej niż 5 zł, kolejnych 36 mieści się w przedziale od 5 do 10 zł, a 43 produkty kosztują od 10 do 25 zł.
Czujnik dymu za 14,99 zł. Cena spadła o 24 proc.
Jedną z najbardziej praktycznych pozycji jest czujnik dymu Smartwares FSM-117.
Od środy urządzenie kosztuje 14,99 zł za sztukę. Najniższa cena tego produktu w Action w ciągu 30 dni przed obniżką wynosiła 19,90 zł. Różnica to 4,91 zł, czyli zgodnie z oznaczeniem sieci 24 proc.
Przy zakupie dwóch urządzeń zapłacimy więc 29,98 zł zamiast 39,80 zł, a przy czterech — 59,96 zł zamiast 79,60 zł.
To może być szczególnie interesująca oferta dla osób, które chcą wyposażyć w czujniki kilka pomieszczeń.
Nie tylko czujnik. Action mocno przecenia kolejne produkty
W nowej gazetce jest więcej wyraźnych obniżek. Brytfanna GreenChef 34 × 24,5 cm kosztuje 21,95 zł zamiast 29,95 zł, czyli jest tańsza o 26 proc.
Dekoracja halloweenowa z oświetleniem została przeceniona z 22,49 do 17,99 zł, pluszowa poszewka na poduszkę 45 × 45 cm z 8,95 do 6,95 zł, a pojemnik Mepal 250 ml z 7,95 do 6,95 zł.
W promocji znalazł się również 24-elementowy kalendarz adwentowy Disney Princess za 54,90 zł zamiast 66,95 zł oraz sznur 100 lampek LED o długości 4,95 m za 4,95 zł zamiast 5,95 zł.
Tylko do 13 października
Nowa Promocja Tygodnia obowiązuje od środy 7 października do wtorku 13 października. Jak zwykle w przypadku ofert dyskontowych dostępność konkretnych produktów może zależeć od zapasów w poszczególnych sklepach.
Czujnik dymu za 14,99 zł wyróżnia się w tej gazetce szczególnie mocno: jest niedrogi, praktyczny, a jego cena została obniżona o niemal jedną czwartą.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.