Action odpala wielką falę promocji od środy. Ponad 100 produktów taniej, niektóre przecenione niemal o połowę
Od środy, 7 października, w sklepach Action rusza nowa Promocja Tygodnia. Tym razem sieć przygotowała obniżki obejmujące aż 130 produktów z bardzo różnych kategorii — od wyposażenia domu i elektroniki, przez ubrania, po słodycze i produkty sezonowe. Część przecen sięga ponad 40 proc. Nowa oferta będzie obowiązywała do wtorku, 13 października.
Action zmienia swoją główną ofertę tygodniową właśnie w środę. Tym razem klienci mogą znaleźć produkty zarówno za kilka złotych, jak i większe artykuły elektroniczne oraz wyposażenie domu.
Na oficjalnej stronie sieci w nowej promocji znajduje się 130 produktów. Aż 17 kosztuje mniej niż 5 zł, 36 mieści się w przedziale 5–10 zł, a 42 kosztują od 10 do 25 zł.
Jedna z najmocniejszych przecen dotyczy elektroniki
Wśród produktów widocznych w nowej ofercie uwagę zwraca inteligentna taśma LED RGB LSC Smart Connect o długości 10 metrów. Cena promocyjna wynosi 49,90 zł, podczas gdy najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 89,90 zł.
Oznacza to przecenę o 44 proc.
Znacznie taniej będzie można kupić również rzeczy do domu. Pluszowa poszewka na poduszkę 45 × 45 cm kosztuje 6,95 zł, zamiast wcześniejszych 8,95 zł. Pojemnik Mepal do przechowywania świeżych produktów o pojemności 250 ml również wyceniono na 6,95 zł.
Bawełniane prześcieradło z gumką La Maison Rêve 90 × 200 cm będzie natomiast kosztowało 24,95 zł, przy najniższej cenie z poprzednich 30 dni wynoszącej 29,95 zł.
Świąteczne i sezonowe produkty już w promocji
Action coraz mocniej wchodzi również w sezon jesienno-zimowy.
W nowej ofercie znalazł się 24-częściowy kalendarz adwentowy Disney Princess za 54,90 zł. Wcześniejsza najniższa cena z 30 dni wynosiła 66,95 zł, więc przecena sięga 17 proc.
Sznur ze 100 diodami LED o długości 4,95 metra kosztuje z kolei 4,95 zł zamiast 5,95 zł.
Sieć przecenia także ozdobę ogrodową Disney z 50 diodami LED. Jej cena spada z 24,95 zł do 19,95 zł.
Produkty za mniej niż 5 zł
Nie trzeba jednak wydawać kilkudziesięciu złotych, żeby skorzystać z nowej akcji.
Opakowanie żelków Trolli Sour Spookers 175 g kosztuje 4,89 zł, natomiast 200-gramowe opakowanie Takis Fiesta Size Dracula wyceniono na 12,99 zł.
Za 4,95 zł można kupić wspomniany sznur ze 100 diodami LED.
Wśród praktycznych produktów znalazło się także rodzinne opakowanie 100 plastrów First Aid za 5,29 zł.
Action przecenia produkty z wielu kategorii
Nowa fala promocji nie ogranicza się do jednej części sklepu. W oficjalnej ofercie znajdują się m.in. produkty spożywcze, artykuły kuchenne, moda, multimedia, wyposażenie domu, kosmetyki, rzeczy do sprzątania, hobby oraz produkty sezonowe.
Na uwagę zasługują także rajstopy modelujące Kate 40 den za 17,95 zł zamiast 22,95 zł oraz dekoracyjny lampion za 12,95 zł zamiast 15,95 zł.
Action podaje przy produktach najniższą cenę z 30 dni przed obniżką, dzięki czemu klienci mogą sprawdzić rzeczywistą skalę przeceny.
Nowe ceny od środy
Najważniejsza dla klientów jest data. Nowa Promocja Tygodnia rozpoczyna się w środę, 7 października, i potrwa do 13 października 2026 roku. Oficjalna strona Action pokazuje 130 produktów objętych tą edycją akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.