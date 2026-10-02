Action przecenił viralowy produkt. Miękki hit na jesień teraz 20 proc. taniej
Action obniżył cenę produktu, który idealnie wpisuje się w viralowy trend na miękkie, puszyste dodatki do domu. Ogromny pled o wymiarach 150 × 200 cm sprzedawany jest razem z dopasowaną torbą. Teraz zamiast 84,95 zł kosztuje 67,95 zł. Promocja trwa tylko do 6 października.
Puszysty pled z torbą taniej o 17 zł
Jesień to moment, kiedy koce i pledy ponownie stają się jednymi z najchętniej oglądanych produktów do domu. Action postanowił wykorzystać ten moment i przecenił efektowny pled z torbą.
Produkt ma wymiary 150 × 200 cm, więc może służyć zarówno jako duży koc do przykrycia, jak i narzuta na łóżko czy kanapę.
Cena przed obniżką wynosiła 84,95 zł. Teraz Action sprzedaje go za:
67,95 zł.
Oznacza to obniżkę o 17 zł, czyli 20 proc.
Wygląda jak produkt stworzony do social mediów
Największą uwagę zwraca nietypowa konstrukcja. Pled wykonany jest z puszystego materiału z charakterystycznymi szerokimi pasami.
Po złożeniu można umieścić go w wykonanej z tego samego materiału miękkiej torbie z uchwytami.
To właśnie takie połączenie funkcjonalności z efektownym wyglądem sprawia, że podobne produkty regularnie zdobywają popularność w mediach społecznościowych, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym.
Action: „wyjątkowo miękki”
Sieć opisuje produkt jako wyjątkowo miękki i zwraca uwagę na jego puszystą strukturę.
Duży rozmiar ma zapewniać dodatkowe ciepło i komfort. Co ciekawe, producent nie potraktował torby jedynie jako zwykłego opakowania – ona również została wykonana z miękkiego, puszystego materiału.
Pled dostępny jest w różnych kolorach.
Promocja już trwa. Zostało tylko kilka dni
Oferta jest częścią Promocji Tygodnia Action i obowiązuje od 30 września do 6 października.
Cena wynosi 67,95 zł, czyli około 22,65 zł za metr kwadratowy.
Sieć podaje również, że 84,95 zł było najniższą ceną produktu w ciągu 30 dni przed obniżką.
Jesienny hit może szybko przyciągnąć klientów
Puszyste koce, narzuty i inne tekstylia w stylu „cozy” wracają do łask wraz z pierwszymi chłodniejszymi wieczorami. W tym przypadku Action połączył duży pled z torbą, która sama wygląda jak modny jesienny dodatek.
Do tego dochodzi teraz 20-procentowa przecena.
Osoby zainteresowane produktem nie powinny jednak zwlekać. Promocja kończy się 6 października, a dostępność poszczególnych kolorów może różnić się między sklepami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.