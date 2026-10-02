Action przecenił viralowy produkt. Miękki hit na jesień teraz 20 proc. taniej

2 października 2026 19:52 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Action obniżył cenę produktu, który idealnie wpisuje się w viralowy trend na miękkie, puszyste dodatki do domu. Ogromny pled o wymiarach 150 × 200 cm sprzedawany jest razem z dopasowaną torbą. Teraz zamiast 84,95 zł kosztuje 67,95 zł. Promocja trwa tylko do 6 października.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Puszysty pled z torbą taniej o 17 zł

Jesień to moment, kiedy koce i pledy ponownie stają się jednymi z najchętniej oglądanych produktów do domu. Action postanowił wykorzystać ten moment i przecenił efektowny pled z torbą.

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Produkt ma wymiary 150 × 200 cm, więc może służyć zarówno jako duży koc do przykrycia, jak i narzuta na łóżko czy kanapę.

Cena przed obniżką wynosiła 84,95 zł. Teraz Action sprzedaje go za:

67,95 zł.

Oznacza to obniżkę o 17 zł, czyli 20 proc.

Wygląda jak produkt stworzony do social mediów

Największą uwagę zwraca nietypowa konstrukcja. Pled wykonany jest z puszystego materiału z charakterystycznymi szerokimi pasami.

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Po złożeniu można umieścić go w wykonanej z tego samego materiału miękkiej torbie z uchwytami.

To właśnie takie połączenie funkcjonalności z efektownym wyglądem sprawia, że podobne produkty regularnie zdobywają popularność w mediach społecznościowych, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym.

Action: „wyjątkowo miękki”

Sieć opisuje produkt jako wyjątkowo miękki i zwraca uwagę na jego puszystą strukturę.

Duży rozmiar ma zapewniać dodatkowe ciepło i komfort. Co ciekawe, producent nie potraktował torby jedynie jako zwykłego opakowania – ona również została wykonana z miękkiego, puszystego materiału.

Pled dostępny jest w różnych kolorach.

Promocja już trwa. Zostało tylko kilka dni

Oferta jest częścią Promocji Tygodnia Action i obowiązuje od 30 września do 6 października.

Cena wynosi 67,95 zł, czyli około 22,65 zł za metr kwadratowy.

Sieć podaje również, że 84,95 zł było najniższą ceną produktu w ciągu 30 dni przed obniżką.

Jesienny hit może szybko przyciągnąć klientów

Puszyste koce, narzuty i inne tekstylia w stylu „cozy” wracają do łask wraz z pierwszymi chłodniejszymi wieczorami. W tym przypadku Action połączył duży pled z torbą, która sama wygląda jak modny jesienny dodatek.

Do tego dochodzi teraz 20-procentowa przecena.

Osoby zainteresowane produktem nie powinny jednak zwlekać. Promocja kończy się 6 października, a dostępność poszczególnych kolorów może różnić się między sklepami.

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