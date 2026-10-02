Tylko do jutra wielka promocja w Biedronce. Sieć dorzuca drugie opakowanie gratis
To już ostatnie godziny jednej z mocniejszych promocji mięsnych w Biedronce. Przy zakupie dwóch opakowań mięsa mielonego z łopatki wieprzowej Kraina Mięs drugie klient otrzymuje gratis. W efekcie za kilogram mięsa wychodzi zaledwie 10,98 zł. Promocja kończy się jutro, 3 października.
Biedronka daje 1+1 gratis
Promocja obejmuje mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs w opakowaniach po 500 g.
Mechanizm jest bardzo prosty:
kupujesz dwa opakowania, płacisz jak za jedno.
Cena jednego opakowania bez karty Moja Biedronka wynosi 10,99 zł. W ramach akcji 1+1 GRATIS każde z dwóch opakowań wychodzi po 5,49 zł.
Oznacza to, że za łącznie 1 kilogram mięsa mielonego trzeba zapłacić 10,98 zł.
Zamiast 21,98 zł – tylko 10,98 zł za kilogram
Różnica jest bardzo duża.
Bez promocji dwa opakowania po 500 g kosztowałyby łącznie 21,98 zł. Dzięki akcji 1+1 gratis cena kilograma spada do 10,98 zł.
Klient oszczędza więc około 11 zł na każdym zestawie dwóch opakowań.
To oferta, która może zainteresować osoby robiące większe zakupy na kilka dni albo uzupełniające domową zamrażarkę.
Promocja kończy się już jutro
Na zakupy zostało niewiele czasu. Biedronka informuje, że akcja obowiązuje od 1 do 3 października.
Ostatnim dniem promocji jest więc sobota, 3 października.
Do skorzystania z oferty potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Jest jeszcze jeden ważny warunek
Na materiale promocyjnym znajduje się również informacja, że oferta dostępna jest w sklepach bez lady tradycyjnej.
To istotne, ponieważ promocja może nie obowiązywać w każdym markecie sieci. Przed większymi zakupami warto więc sprawdzić dostępność produktu w konkretnym sklepie.
Mięso można podzielić i zamrozić
Akcja 1+1 gratis może zachęcać do robienia zapasów także dlatego, że mięso mielone można wykorzystać do wielu dań – kotletów mielonych, pulpetów, sosów, zapiekanek czy farszu.
Jeżeli nie zostanie wykorzystane od razu, można je również zamrozić, przestrzegając informacji dotyczących przechowywania umieszczonych przez producenta na opakowaniu.
Najważniejszy jest jednak termin: promocja 1+1 gratis kończy się już jutro, 3 października. Za dwa półkilogramowe opakowania klienci z kartą lub aplikacją Moja Biedronka zapłacą łącznie 10,98 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.