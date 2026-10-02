Został tylko jeden dzień wielkich promocji w Lidlu. Ceny owoców i warzyw mocno w dół, jest też 1+1 gratis
To już ostatni dzień na skorzystanie z dużej akcji na Ryneczku Lidla. Tylko do soboty, 3 października, klienci mogą kupić wybrane owoce i warzywa znacznie taniej. Banany kosztują 2,99 zł za kilogram, polskie dynie 2,99 zł/kg, a kiwi Gold objęto promocją 1+1 gratis. Przy części ofert potrzebny jest aktywowany kupon w aplikacji Lidl Plus.
Banany przecenione aż o 57 proc.
Jedną z najmocniejszych ofert są banany luzem.
Cena przed obniżką wskazana przez sieć wynosi 6,99 zł/kg. Po aktywowaniu kuponu w Lidl Plus klienci zapłacą:
2,99 zł/kg.
To obniżka aż o 57 proc.
Obowiązuje limit 8 kg na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.
Polskie dynie po 2,99 zł
Mocno przecenione zostały również polskie dynie sprzedawane luzem.
Cena spadła z 4,99 zł do 2,99 zł za kilogram, czyli o 40 proc.
To oferta szczególnie na czasie – dynię można wykorzystać do zupy krem, sosów, pieczenia, placków czy jesiennych dań jednogarnkowych.
Ozdobne dynie 37 proc. taniej
Lidl przygotował również promocję na polskie dynie ozdobne sprzedawane luzem.
Zamiast 7,99 zł/kg kosztują obecnie:
4,99 zł/kg.
Sieć podaje obniżkę na poziomie 37 proc.
Kiwi Gold w promocji 1+1 gratis
Bardzo ciekawie wygląda również akcja na kiwi Gold sprzedawane na sztuki.
Normalna cena wskazana przez Lidl wynosi 3,49 zł za sztukę. Przy zakupie dwóch sztuk i wykorzystaniu promocji 1+1 gratis średnia cena jednego kiwi spada do około:
1,74 zł za sztukę.
Także tutaj trzeba aktywować kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus.
Mandarynki za 6,99 zł
Promocją objęto także mandarynki sprzedawane luzem.
Cena spadła z 8,99 zł/kg do 6,99 zł/kg, czyli o 22 proc.
Oferta wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus. Obowiązuje limit 2 kg na kupon.
Bataty również mocno przecenione
Klienci mogą kupić taniej również bataty luzem.
Cena przed obniżką wynosiła 11,99 zł/kg, natomiast w promocji Lidl Plus spada do:
7,99 zł/kg.
To rabat wynoszący 33 proc.
Został tylko jeden dzień
Wszystkie pokazane oferty obowiązują od czwartku, 1 października, do soboty, 3 października.
Oznacza to, że sobota jest ostatnim dniem promocji.
Wśród najmocniejszych obniżek znajdują się więc:
- banany – 2,99 zł/kg zamiast 6,99 zł/kg,
- polska dynia – 2,99 zł/kg zamiast 4,99 zł/kg,
- polska dynia ozdobna – 4,99 zł/kg zamiast 7,99 zł/kg,
- bataty – 7,99 zł/kg zamiast 11,99 zł/kg,
- mandarynki – 6,99 zł/kg zamiast 8,99 zł/kg,
- kiwi Gold – 1+1 gratis, czyli przy zakupie dwóch średnio około 1,74 zł za sztukę.
Przy części produktów konieczne jest wcześniejsze aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus, a promocje mają określone limity. Warto więc sprawdzić je przed podejściem do kasy.
Na skorzystanie z tych cen został już tylko jeden dzień. Po sobocie, 3 października, przedstawiona akcja na Ryneczku Lidla dobiegnie końca.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.