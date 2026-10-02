Tysiące biegaczy na ulicach i zablokowane mosty. Sobotni paraliż komunikacyjny w centrum stolicy

2 października 2026 22:38 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Warszawa | Brak komentarzy

Warszawa przygotowuje się na jedno z największych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych tego roku. W najbliższą sobotę odbędzie się kolejna edycja popularnej imprezy „Biegnij Warszawo” oraz towarzyszącego jej marszu „Maszeruję-Kibicuję”. Tysiące uczestników opanują ścisłe centrum miasta, co oznacza poważne utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Które ulice zostaną zamknięte i jak ominąć zablokowane mosty?

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biegacze w Warszawie
Fot.WTP

Zamknięte dwa mosty i kluczowe ulice. Znamy szczegółowy harmonogram blokad

Pierwsze utrudnienia rozpoczną się już w sobotę od godziny 6:00 rano, kiedy to służby zamkną dla ruchu ulicę Myśliwiecką na odcinku od Szwoleżerów do Ronda Sedlaczka. Od godziny 7:00 nieprzejezdna stanie się ulica Łazienkowska, natomiast od 11:00 do około 14:30 zrujnowany zostanie przejazd całą trasą biegu i marszu. Uczestnicy „Biegnij Warszawo” wystartują o godzinie 12:00 z ulicy Myśliwieckiej, a meta zlokalizowana zostanie przy Stadionie Miejskim Legii Warszawa. Z kolei o 12:15 wystartuje wydarzenie „Maszeruję-Kibicuję” z metą w rejonie Kanału Piaseczyńskiego.

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Kierowcy muszą przygotować się na zamknięcie jezdni Mostu Świętokrzyskiego w kierunku Pragi-Północ oraz Mostu i Alei Poniatowskiego w kierunku Śródmieścia. Nieprzejezdne będą również Aleje Jerozolimskie (do centrum od Mostu Poniatowskiego do Ronda de Gaulle’a), Wybrzeże Szczecińskie, Rozbrat, Kruczkowskiego, Ludna, Solec, Tamka, Nowy Świat oraz Świętokrzyska. Wzdłuż całej trasy obowiązywać będzie bezwzględny zakaz parkowania, a przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe zostaną zamknięte – piesi przejdą tylko w miejscach wyznaczonych przez policję.

Ponad dwadzieścia linii autobusowych na objazdach. Wyzwania dla Śródmieścia, Woli i Mokotowa

Masywny bieg uliczny w sercu stolicy wpłynie na kursowanie komunikacji miejskiej. Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) poinformował, że już od początku kursowania na trasy zastępcze skierowane zostaną autobusy linii 107, 108, 131, 159, 162 i 171, poruszające się m.in. ulicami Czerniakowską, Szucha czy Aleją Armii Ludowej. Następnie, w godzinach 11:00–14:30, zmiany obejmą kolejne kilkanaście linii: 106, 111, 116, 117, 118, 127, 146, 147, 158, 166, 180, 503, 507, 517 oraz 521.

Utrudnienia dotkną przede wszystkim mieszkańców i kierowców poruszających się na stykach gęsto zaludnionych dzielnic: Śródmieścia, Woli oraz Mokotowa. Zablokowanie kluczowych węzłów w Śródmieściu wymusi zmianę tras kierowców jadących od strony Mokotowa w kierunku Pragi lub Północy. Z kolei dla mieszkańców Woli podróżujących Alejami Jerozolimskimi czy ulicą Świętokrzyską na prawy brzeg Wisły optymalną alternatywą pozostaną pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich oraz pierwsza linia metra.

Jak krok po kroku sprawnie poruszać się po Warszawie w sobotę

Zobacz zestaw najważniejszych wskazówek dla kierowców i pasażerów na czas imprezy sportowej:

  • Unikaj przejazdu przez Śródmieście w godz. 11:00–14:30 – trasa biegu odetnie przejazd przez Nowy Świat, Świętokrzyską i Tamkę.
  • Wybieraj alternatywne mosty przez Wisłę – Most Świętokrzyski i Poniatowskiego będą częściowo wyłączone; korzystaj z Mostu Łazienkowskiego lub Śląsko-Dąbrowskiego.
  • Sprawdź trasy objazdowe ponad 20 linii autobusowych – linie m.in. 116, 180, 503 czy 507 zmienią swoje trasy na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu.
  • Pamiętaj o zakazie parkowania na trasie – pojazdy zaparkowane przy ulicach objętych biegiem mogą zostać odholowane na koszt właściciela.
  • Zaplanuj podróż metrem lub koleją – podziemna kolejka oraz pociągi podmiejskie pozwolą ominąć utrudnienia powierzchniowe.

 

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Źródło: tvnwarszawa

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