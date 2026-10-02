Tylko w sobotę gigantyczna promocja w Biedronce. Aż 35 proc. taniej. Klienci mogą robić zapasy
Biedronka przygotowała jednodniową promocję, która może przyciągnąć klientów planujących większe zakupy. Tylko w sobotę, 3 października, karkówka wieprzowa bez kości będzie kosztowała 11,99 zł za kilogram. Sieć podaje, że to aż 35 proc. taniej względem ceny przed obniżką. Obowiązuje jednak limit – maksymalnie 5 kg dziennie na kartę Moja Biedronka.
Karkówka za 11,99 zł za kilogram
Promocją została objęta karkówka wieprzowa bez kości marki Kraina Mięs, pakowana próżniowo.
W sobotę jej cena spadnie do:
11,99 zł/kg.
Na materiale promocyjnym Biedronka wskazuje cenę przed obniżką wynoszącą 18,49 zł/kg. Oznacza to różnicę aż 6,50 zł na każdym kilogramie.
Sieć reklamuje ofertę jako 35 proc. taniej.
Promocja tylko przez jeden dzień
W tym przypadku szczególnie ważny jest termin. Nie jest to oferta obowiązująca przez cały weekend.
Biedronka wyraźnie zaznacza:
„OFERTA TYLKO 3.10”
Oznacza to, że z ceny 11,99 zł za kilogram będzie można skorzystać wyłącznie w sobotę, 3 października.
Przy 5 kg zostaje w portfelu ponad 30 zł
Promocja może zainteresować przede wszystkim osoby, które kupują mięso w większych ilościach i część zamrażają.
Przy maksymalnym limicie 5 kg karkówki klient zapłaci w promocji:
5 × 11,99 zł = 59,95 zł.
Przy cenie przed obniżką wynoszącej 18,49 zł/kg taka sama ilość kosztowałaby 92,45 zł.
Różnica wynosi więc aż 32,50 zł.
To sprawia, że jednodniowa oferta może zachęcać do robienia większych zapasów.
Jest jednak limit
Biedronka zabezpieczyła promocję limitem zakupowym. Jeden klient może kupić w promocyjnej cenie maksymalnie:
5 kg karkówki dziennie na jedną kartę Moja Biedronka.
Do skorzystania z oferty potrzebna jest więc karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Bez niej cena wskazana przez sieć wynosi 14,99 zł/kg, a więc jest wyższa od specjalnej sobotniej ceny 11,99 zł.
Klienci mogą ruszyć po zapasy
Karkówka jest produktem, który łatwo podzielić na mniejsze porcje i zamrozić. Można wykorzystać ją później m.in. do pieczenia, duszenia, przygotowania kotletów czy dań z grilla.
Przy cenie 11,99 zł/kg i limicie wynoszącym aż 5 kg część klientów może więc wykorzystać promocję właśnie do uzupełnienia domowych zamrażarek.
Trzeba jednak pamiętać o dwóch najważniejszych warunkach: oferta obowiązuje tylko 3 października, a cena 11,99 zł/kg wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Przy tak krótkiej akcji dostępność produktu w poszczególnych sklepach może się zmieniać w ciągu dnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.