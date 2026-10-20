Action szykuje świąteczne szaleństwo! Ten hit kosztuje tylko 39,95 zł. Klientki mogą ruszyć do sklepów

20 października 2026 17:08 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W sklepach Action pojawiła się nowość, która może stać się jednym z jesienno-zimowych hitów. Miękka, długa bluza z kapturem, ozdobiona świątecznymi wzorami, kosztuje zaledwie 39,95 zł. Do wyboru są trzy warianty, a produkt łączy cechy ciepłej bluzy i wygodnego stroju do odpoczynku w domu.

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Fot. Warszawa w Pigułce.

Choć do Bożego Narodzenia zostały jeszcze ponad dwa miesiące, w sklepach zaczynają pojawiać się pierwsze produkty w świątecznym klimacie. Action wprowadził do oferty ubranie, które może zainteresować osoby uwielbiające zimowe wieczory pod kocem, gorącą herbatę i wygodne domowe stylizacje.

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Nowość wyróżnia się nie tylko wyglądem, ale również ceną. Za długą, polarową bluzę z kapturem trzeba zapłacić 39,95 zł.

Świąteczna nowość w Action. Trzy wzory do wyboru

W ofercie znalazły się trzy warianty kolorystyczne. Pierwszy utrzymany jest w klasycznej świątecznej stylistyce — dominują w nim biel, czerwień i zieleń, a materiał zdobią renifery, choinki oraz zimowe ornamenty.

Drugi wariant ma jasne tło i wzór przedstawiający piernikowe ludziki. Trzecia propozycja to ciemnoczerwona bluza z kolorowymi świątecznymi motywami.

Wszystkie modele mają luźny, wydłużony krój i kaptur.

To ubranie, które może sprawdzić się podczas chłodnych poranków, wieczornego oglądania filmów czy odpoczynku po pracy.

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Action podaje, że produkt wykonano z materiału polarowego, który ma zapewniać ciepło w chłodniejsze dni.

Bluza ma swobodny, oversize’owy fason. Jest dostępna w rozmiarach od S do XL.

Za sztukę trzeba zapłacić 39,95 zł, niezależnie od wybranego wariantu.

Wydłużony krój sprawia, że ubranie przypomina połączenie klasycznej bluzy z domową tuniką. Może być również pomysłem na niedrogi świąteczny prezent.

Święta jeszcze daleko, a Action już wprowadza nowości

Sieci handlowe coraz wcześniej rozpoczynają sprzedaż sezonowych kolekcji. Jesienne dekoracje stopniowo ustępują miejsca produktom na Boże Narodzenie, a na sklepowych półkach pojawiają się świąteczne tekstylia, akcesoria i ubrania.

Nowa bluza z Action wpisuje się w ten trend. Dzięki charakterystycznym wzorom może zainteresować osoby, które lubią przygotowywać się do świąt z wyprzedzeniem.

Gdzie można kupić świąteczną bluzę?

Produkt został oznaczony na stronie Action jako nowość. Znajduje się w kategorii odzieży damskiej.

Cena wynosi 39,95 zł, a dostępne rozmiary to S–XL.

Warto pamiętać, że asortyment poszczególnych sklepów Action może się różnić. Sieć nie gwarantuje dostępności wszystkich wariantów w każdej placówce.

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