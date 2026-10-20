Action szykuje świąteczne szaleństwo! Ten hit kosztuje tylko 39,95 zł. Klientki mogą ruszyć do sklepów
W sklepach Action pojawiła się nowość, która może stać się jednym z jesienno-zimowych hitów. Miękka, długa bluza z kapturem, ozdobiona świątecznymi wzorami, kosztuje zaledwie 39,95 zł. Do wyboru są trzy warianty, a produkt łączy cechy ciepłej bluzy i wygodnego stroju do odpoczynku w domu.
Choć do Bożego Narodzenia zostały jeszcze ponad dwa miesiące, w sklepach zaczynają pojawiać się pierwsze produkty w świątecznym klimacie. Action wprowadził do oferty ubranie, które może zainteresować osoby uwielbiające zimowe wieczory pod kocem, gorącą herbatę i wygodne domowe stylizacje.
Nowość wyróżnia się nie tylko wyglądem, ale również ceną. Za długą, polarową bluzę z kapturem trzeba zapłacić 39,95 zł.
Świąteczna nowość w Action. Trzy wzory do wyboru
W ofercie znalazły się trzy warianty kolorystyczne. Pierwszy utrzymany jest w klasycznej świątecznej stylistyce — dominują w nim biel, czerwień i zieleń, a materiał zdobią renifery, choinki oraz zimowe ornamenty.
Drugi wariant ma jasne tło i wzór przedstawiający piernikowe ludziki. Trzecia propozycja to ciemnoczerwona bluza z kolorowymi świątecznymi motywami.
Wszystkie modele mają luźny, wydłużony krój i kaptur.
To ubranie, które może sprawdzić się podczas chłodnych poranków, wieczornego oglądania filmów czy odpoczynku po pracy.
Cena może zaskoczyć. Tylko 39,95 zł za polarową bluzę
Action podaje, że produkt wykonano z materiału polarowego, który ma zapewniać ciepło w chłodniejsze dni.
Bluza ma swobodny, oversize’owy fason. Jest dostępna w rozmiarach od S do XL.
Za sztukę trzeba zapłacić 39,95 zł, niezależnie od wybranego wariantu.
Wydłużony krój sprawia, że ubranie przypomina połączenie klasycznej bluzy z domową tuniką. Może być również pomysłem na niedrogi świąteczny prezent.
Święta jeszcze daleko, a Action już wprowadza nowości
Sieci handlowe coraz wcześniej rozpoczynają sprzedaż sezonowych kolekcji. Jesienne dekoracje stopniowo ustępują miejsca produktom na Boże Narodzenie, a na sklepowych półkach pojawiają się świąteczne tekstylia, akcesoria i ubrania.
Nowa bluza z Action wpisuje się w ten trend. Dzięki charakterystycznym wzorom może zainteresować osoby, które lubią przygotowywać się do świąt z wyprzedzeniem.
Gdzie można kupić świąteczną bluzę?
Produkt został oznaczony na stronie Action jako nowość. Znajduje się w kategorii odzieży damskiej.
Cena wynosi 39,95 zł, a dostępne rozmiary to S–XL.
Warto pamiętać, że asortyment poszczególnych sklepów Action może się różnić. Sieć nie gwarantuje dostępności wszystkich wariantów w każdej placówce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.