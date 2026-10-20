Lidl ruszył z wyjątkową promocją. Ceny zaczynają się od 3,45 zł! Polacy mogą zrobić zapasy na jesień
W Lidlu pojawiła się oferta, która może szczególnie zainteresować miłośników tradycyjnych polskich smaków. Sieć przeceniła produkty regionalne, w tym przetwory owocowe, konfitury, herbatki i kajmak. Niektóre kosztują zaledwie kilka złotych. Promocja obowiązuje tylko do środy, 21 października.
Jesień to czas, kiedy Polacy chętniej sięgają po rozgrzewające herbaty, owocowe przetwory i słodkie dodatki do domowych wypieków. Lidl przygotował na tę okazję ofertę produktów z linii Regionalne Polskie Szlaki.
W gazetce obowiązującej od poniedziałku, 19 października, pojawiły się artykuły nawiązujące do tradycyjnych receptur. Uwagę zwracają zwłaszcza ceny, które zaczynają się od 3,45 zł.
Lidl sprzedaje je za 3,45 zł. To dopiero początek promocji
Jedną z najtańszych propozycji jest mus owocowy Regionalne Polskie Szlaki w opakowaniu 200 g. Produkt kosztuje 3,45 zł.
Do wyboru są różne warianty smakowe, między innymi mus z czarnego bzu i jabłek.
Takie produkty można wykorzystać jako dodatek do owsianki, naleśników, jogurtu czy domowych deserów.
Herbatka z owoców za 5,99 zł. Na półkach także konfitury
W ofercie znalazła się również herbatka owocowo-ziołowa Regionalne Polskie Szlaki, dostępna w różnych wariantach smakowych. Opakowanie 100 g kosztuje 5,99 zł.
Miłośnicy słodkich przetworów mogą sięgnąć po konfiturę z płatkami kwiatów. Za słoiczek 220 g trzeba zapłacić 6,99 zł.
Wśród wariantów znajdują się między innymi produkty z płatkami lipy, bzu i róży.
Konfitury sprawdzą się jako dodatek do tostów, naleśników, drożdżówek i innych wypieków.
Kajmak za 7,99 zł. Przyda się do domowych ciast
Na uwagę zasługuje także kajmak klasyczny Regionalne Polskie Szlaki.
Puszka o masie 510 g kosztuje 7,99 zł. To propozycja dla osób przygotowujących domowe desery, mazurki, wafle czy ciasta bez pieczenia.
Produkt może zainteresować również tych klientów, którzy wolą kupić gotową masę zamiast przygotowywać ją samodzielnie.
Oferta tylko do 21 października
Promocja obowiązuje od poniedziałku 19 października do środy 21 października 2026 roku.
Ceny wybranych produktów przedstawiają się następująco:
- Mus owocowy, 200 g – 3,45 zł
- Herbatka owocowo-ziołowa, 100 g – 5,99 zł
- Konfitura z płatkami kwiatów, 220 g – 6,99 zł
- Kajmak klasyczny, 510 g – 7,99 zł
Dostępność poszczególnych produktów może zależeć od sklepu.
Klienci mają czas tylko do środy, aby skorzystać z tej oferty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.